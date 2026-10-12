অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন রবার্ট হল-মাইকেল উডফোর্ড
Nobel prize in Economics: পরিকাঠামো সংক্রান্ত গবেষণা করেই রবার্ট হল-মাইকেল উডফর্ড সম্মানিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
By PTI
Published : October 12, 2026 at 7:29 PM IST
স্টকহম, 12 অক্টোবর : অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন রবার্ট হল এবং মাইকেল উডফর্ড । স্টকহোমে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেসের তরফে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে । তাঁদের ঘোষণার বিষয় ছিল- "ফর মাইক্রোইকোনোমিক ফাউন্ডেশন্স অফ ম্যাক্রোইকোনোমিক স্টেবিলাইজেশন ।"
এই দুজনই আমেরিকার বাসিন্দা । হল ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত । উডফোর্ড নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা গবেষক । অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্টেবিলাইজেশন বলতে কোনও একটি দেশের সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গ্রহণ করা এমন কিছু নীতি যা ব্য়বসা পরিচালনে সাহায্য় করে, উন্নয়নের অভিমুখকে বজায় রাখে, বেকারত্বকে নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে রাখে। নোবেল কমিটির মনে করছে এই কাজে নতুন দিশা দেখিয়েছেন হল এবং উডফোর্ড । কমিটি আরও মনে করছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেঞ্জিয়ান মডেলকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও এই দুজনের গবেষণা কাজে লাগতে পারে । শুধু তাই নয়, আগামিদিনে বদলে যাওয়া অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতেও এই গবেষণা সক্ষম বলে মনে করা হচ্ছে ।
এর আগে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভানেথেম নবী পিল্লাই ৷ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকার কারণে নবীকে এই পুরস্কার দেওয়া হল বলে জানিয়েছিল নোবেল কমিটি ৷ তিনি আন্তর্জাতিক আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস)-এর অ্যাড হক বিচারপতি ৷
স্থানীয় সময় গত শুক্রবার নরওয়ের অসলো থেকে নরওয়ে নোবেল কমিটি এই শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা করে ৷ কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা বিশ্বে আরও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, পিল্লাই-এর কাজ তাঁদের আশা এবং উদ্দীপনা জুগিয়েছে ৷ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷ দীর্ঘ কর্মজীবনে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি নিষ্ঠা এবং দৃঢ় নৈতিক অবস্থান নবীর বৈশিষ্ট্য ৷ এর আগে 2014 সালে শান্তিতে নোবেল পেয়েছিলেন ভারতের কৈলাশ সত্যার্থী। এরপর 12 বছর বাদে সম্মানিত হয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভানেথেম নবী পিল্লাই ।