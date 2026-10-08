কানাডার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সঙ্গে ডোভালের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নয়া মোড়

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সঙ্গে ডোভালের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নয়া মোড়
India Canada Relation: ভারত ও কানাডা নিরাপত্তা সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলি খতিয়ে দেখতে সম্মত হয়েছে ।
Published : October 8, 2026 at 4:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 অক্টোবর: নিরাপত্তা সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলো খতিয়ে দেখতে সম্মত হয়েছে ভারত ও কানাডা । তাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং নিজেদের মতো দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা - এই প্রেক্ষাপটে ভারত ও কানাডা বৃহত্তর রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও বাণিজ্য সম্পর্ক নতুন করে সাজানোর পথে এগিয়ে চলেছে ।
ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডেভিড মরিসনের এই বৈঠক নিরাপত্তা সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত দেয়; অথচ কিছুদিন আগেও গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এই সম্পর্কে টানাপোড়েন ছিল ।
এএনআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, যদিও এই বৈঠকটি ছিল নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা আলোচনার অংশ, তবুও উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি বাস্তবসম্মত সহযোগিতার আরও নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে সম্মত হয়েছে । ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কানাডা সফরের সম্ভাবনার ঠিক আগেই এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হল । ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই সময়ে - যখন মাঝারি ও উদীয়মান শক্তিগুলো বাণিজ্য, রাজনীতি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাদের অংশীদারিত্বের বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে - তখন দেশ দুটি কেবল সম্পর্ক নতুন করে সাজাচ্ছে না, বরং একটি বৃহত্তর সম্পর্ক গড়ে তোলারও চেষ্টা করছে ।
ফলে, ভারত-কানাডা নিরাপত্তা আলোচনাটি তাদের সম্পর্কের সামগ্রিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ; পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেশ দুটি এগিয়ে চলেছে ।
দেশ দুটি বর্তমানে একটি 'কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট' নিয়ে আলোচনা করছে এবং এ পর্যন্ত পাঁচ দফা বৈঠক করেছে । বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে - যা 2025 সালে 13.6 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল - উভয় দেশই 2026 সালের শেষ নাগাদ একটি বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ।
এসব কিছুই সম্পর্কের অতীতের টানাপোড়েন কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করে । বর্তমানের এই সম্পৃক্ততা 2023 ও 2024 সালে জাস্টিন ট্রুডোর সরকারের আমলে সম্পর্কের চরম অবনতির পরিস্থিতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । সে সময় ওটাওয়া অভিযোগ করেছিল যে, কানাডার একটি গুরুদ্বারের বাইরে গুলি করে হত্যা করা শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকা ছিল ।
নয়াদিল্লি এই অভিযোগগুলোকে 'অমূলক' বলে অভিহিত করলেও বিবাদটি ক্রমশ তীব্র হয় এবং 2024 সালের শেষের দিকে কানাডা তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনারকে এই ঘটনায় 'পার্সন অফ ইন্টারেস্ট' (তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) হিসেবে চিহ্নিত করলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় । এর ফলে উভয় পক্ষের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয় এবং কিছু সময়ের জন্য বাণিজ্য আলোচনা ও ভিসা প্রদান কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায় ।
তবে ট্রুডোর বিদায়ের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছে । গত ফেব্রুয়ারিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির ভারত সফরের সময় এই পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে; সে সময় দুই দেশ 2.6 বিলিয়ন ডলারের বহু-বছরব্যাপী ইউরেনিয়াম সরবরাহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে । পাশাপাশি, সরকার বা সামরিক বাহিনীর গোপনীয় ও সংবেদনশীল তথ্য আদান-প্রদান, ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার বিষয়ে একটি 'সাধারণ নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য চুক্তি' (General Security of Information Agreement) নিয়ে আলোচনা সম্পন্ন করে ।
গত আট মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক সফর ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে । কানাডার জননীতি বিষয়ক থিংক-ট্যাঙ্ক 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টেটক্রাফট'-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ভিনা নাজিবুল্লাহ 'ইটিভি ভারত'-কে বলেন, "আমার মনে হয়, গত এক বছরে কানাডা-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক গতি সঞ্চার হয়েছে । বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখন একই সঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে ।"
তিনি উল্লেখ করেন যে, "নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যেসব জটিল বিষয় সম্পর্কের অবনতির মূল কারণ ছিল, সেগুলোর ক্ষেত্রেও এখন নিয়মিত আলোচনা ও অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে ।" তিনি আরও বলেন, "চলমান উচ্চ-পর্যায়ের যোগাযোগ - যার মধ্যে এই সপ্তাহে ভারতে অজিত দোভাল ও ডেভিড মরিসনের বৈঠকটিও অন্তর্ভুক্ত - তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যে, উভয় সরকারই এসব সমস্যাকে সামগ্রিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে না দিয়ে বরং সরাসরি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া গড়ে তুলছে ।"
তবে সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করছে এক অনিশ্চিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যা উভয় দেশকেই সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে তাগিদ দিচ্ছে । কার্নির নেতৃত্বে কেবল সম্পর্ক নতুন করেই শুরু হয়নি, বরং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও এক ধরনের মিল বা অভিন্নতা তৈরি হয়েছে - এমন এক সময়ে যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা - উভয় দেশেরই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে ।
কানাডা ও মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে; অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তিটিও যেন এক অচলাবস্থায় পড়েছে । অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, উভয় পক্ষই এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যার পর আর কোনও ছাড় দেওয়া বা নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তে পারে । এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি আইন পাশ করেছে যার আওতায় রাশিয়া থেকে তেল কেনার দায়ে ভারতের ওপর (অন্যান্য দেশের পাশাপাশি) 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা ট্রাম্পের হাতে এসেছে ।
রাজনৈতিক টানাপড়েনের জেরে অগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ভেস্তে যায়, যার ফলে উভয় দেশ একে অপরের ওপর শুল্ক আরোপ ও আমদানি নিষেধাজ্ঞা জারি করে । যুক্তরাষ্ট্র কানাডার প্রায় 20 থেকে 28 বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের ওপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ।
নাজিবুল্লাহ উল্লেখ করেন যে, এই প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক উন্নয়নের পেছনে "একটি বৃহত্তর কৌশলগত যুক্তি" কাজ করছে ।
তিনি বলেন, "কানাডা ও ভারত - উভয় দেশেরই তাদের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অংশীদারিত্বে বৈচিত্র্য আনার জোরালো কারণ রয়েছে; কারণ এই মুহূর্তে উভয় দেশই তাদের প্রধান অর্থনৈতিক অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে । স্বার্থের এই অভিন্নতা কেবল বাণিজ্য ও বিনিয়োগেই নয়, বরং জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, প্রযুক্তি এবং বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও আরও জোরালো সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে ।"
তিনি আরও যোগ করেন, "সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনও কিছু জটিল বিষয় সামলানোর প্রয়োজন রয়েছে, তবে অগ্রগতির অভিমুখ স্পষ্টতই ইতিবাচক এবং অগ্রগতির গতিও উল্লেখযোগ্য ।"
ইরান ও ইউক্রেনে চলমান সংঘাতের ফলে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা এবং বড় শক্তিগুলোর মধ্যের ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহে, 'মাঝারি শক্তির দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা' বিষয়ক কার্নির মতবাদ ভারতের কাছেও বেশ গুরুত্ব পেয়েছে ।
জানুয়ারি মাসে দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে কার্নি বলেছিলেন যে, বড় শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে বিশ্বব্যবস্থায় যে ফাটল ধরেছে, তার প্রেক্ষাপটে মাঝারি শক্তির দেশগুলোর একত্রে কাজ করা প্রয়োজন । তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এতে ব্যর্থ হলে দেশগুলোকে দুর্বল অবস্থান থেকে দরকষাকষি করতে হবে । একই ধরনের মত প্রকাশ করে রবিবার মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র "ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে আরও বিচ্ছিন্ন এক শক্তিতে পরিণত করেছে"। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পরিবর্তন এবং চিনের উত্থানের ফলে বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে ।
তিনি উল্লেখ করেন যে, এর ফলে মাঝারি ও উদীয়মান শক্তিগুলো "সর্বার্থে - অর্থাৎ কেবল অর্থনীতি বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই নয়, বরং আরও শক্তিশালী ও স্থিতিস্থাপক সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও - বৈচিত্র্য আনা এবং ঝুঁকি কমানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে ।"