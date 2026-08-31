চার দিন আগেও ছিল হিমালয়ের স্বর্গ, ফিরে এসে দেখলাম নিখোঁজ মুখের দেওয়াল

চার দিন আগেও ছিল হিমালয়ের স্বর্গ, ফিরে এসে দেখলাম নিখোঁজ মুখের দেওয়াল
নিখোঁজ মানুষকে নিয়ে সবচেয়ে নির্মম শব্দটি 'মৃত্যু' নয়। 'অপেক্ষা'! মৃত্যু অন্তত একটি উত্তর দেয়, নিখোঁজ মানুষ রেখে যায় শুধুই প্রশ্ন! কাঠমান্ডু থেকে সুরেন্দ্র ফুয়ালের প্রতিবেদন৷
Published : August 31, 2026 at 6:40 PM IST
কাঠমান্ডুতে ফিরেছিলাম চার দিন আগে । তখনও চোখের সামনে ভাসছিল লাংটাংয়ের পাহাড় । বর্ষার জলে ধুয়ে যাওয়া সবুজ ঢাল, মেঘের ফাঁকে হিমালয়ের তুষারচূড়া, পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা নদী । চারদিকে একটা অদ্ভুত শান্তি । মনে হয়েছিল, পৃথিবীর এত ব্যস্ততার বাইরে কোথাও যদি সত্যিই সময় থেমে থাকতে পারে, তা হলে বোধ হয় এখানেই ।
চার দিন পর সেই পাহাড়ের খবর লিখতে গিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, আমি কি সত্যিই সেই জায়গা থেকে ফিরেছি ?আমি তখন কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে । নেপালের ভয়াবহ হড়পা বান ও ধসে আহত প্রায় 60 জন সেখানে চিকিৎসাধীন । কিন্তু হাসপাতালের সামনে যে দৃশ্যটি আমাকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিল, তা কোনও ওয়ার্ডে নয় । হাসপাতালের একটি দেওয়াল !
যে দেওয়াল জুড়ে শুধুই ছবি । ছোট ছোট মুখ। কেউ হাসছে । কেউ ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে । কারও গায়ে স্কুলের পোশাক, কারও পরনে সাধারণ জামাকাপড় । কোনও ছবিতে তরুণী, কোনওটিতে বৃদ্ধ । ছবিগুলির দিকে তাকালে মনে হয়, এরা প্রত্যেকেই যেন একটু পরেই ফিরে আসবে ! কিন্তু তারা ফিরছে না । কোথায় আছে বা আছেন, জানে না কেউই ৷ অসহায় পরিবারের লোকেরা শুধুই অপেক্ষা করছেন ! এছাড়া যে তাঁদের কাছে দ্বিতীয় কোনও উপায়ও যে নেই !
সেই দেওয়ালের সামনে আমার সঙ্গে দেখা হল কাল্পনা এবং কোপিলা শ্রেষ্ঠের । দুই বোন । তাঁদের পরিবারের দশ জন সদস্য ভয়াবহ বানের স্রোতে ভেসে গিয়েছেন । চার দিন কেটে গিয়েছে । কোনও খবর নেই । আমি তাঁদের প্রিয়জনদের ছবি দেওয়ালে লাগাতে সাহায্য করলাম । ছবিগুলি হাতে নেওয়ার সময় বুঝতে পারছিলাম, প্রতিটি ছবির ওজন কাগজের চেয়ে অনেক বেশি ! একটি ছবি মানে একটি মানুষ । একটি মানুষ মানে একটি ঘর । একটি ঘর মানে কারও মা, কারও বাবা, কারও সন্তান, কারও স্বামী, কারও ভাই !
কাল্পনার হাত কাঁপছিল । গলার স্বরও ! বললেন, "আমার বোনেদের এবং তাঁদের পরিবারের ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়াতে ছড়াতে আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি । কিন্তু আমি আর কীই বা করতে পারি ?" কথাটা বলে কিছু ক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি । আমি কোনও উত্তর খুঁজে পেলাম না । কী-ই বা বলব ? 'আশা রাখুন' ? কিন্তু কীসের ভিত্তিতে ? সেই জোরটাও যে নেই ! 'ওঁরা ফিরে আসবেন '? সেই নিশ্চয়তা দেওয়ার অধিকারই বা আমার কোথায় !
কাল্পনা শুধু বললেন, বেত্রাবতী গ্রামে পুলিশ পৌঁছেছিল প্রায় 24 ঘণ্টা পরে । তাঁর অভিযোগ, নিখোঁজদের খুঁজে বার করার জন্য সরকারের চেষ্টা যথেষ্ট নয় । বেত্রাবতী- নুওয়াকোট ও রাসুয়া জেলার সীমান্তের একটি জনপদ । কাঠমান্ডু থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার উত্তরে । কয়েক দিন আগেও যে জায়গা দিয়ে স্বাভাবিক জীবন চলছিল, এখন সেখান থেকেই আসছে নিখোঁজ মানুষের খবর । কাল্পনার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর বোন কোপিলা । তাঁর কথাটি আরও বেশি আবেগঘন ৷ "ওঁদের খুঁজে পেলেও জীবিত অবস্থায় পাব কি না জানি না । আমরা খুব একটা আশাবাদী নই । কিন্তু অন্তত এটুকু তো করতে পারি, খোঁজটা চালিয়ে যেতে পারি !" খানিক থেমে যোগ করলেন, "আমি শুধু জানতে চাই, কী হয়েছিল !" এইটুকুই !
বেঁচে আছেন কি না, তা-ও জানেন না । কোথায় আছেন, জানেন না । কিন্তু অন্তত কী হয়েছিল, সেটুকু জানতে চান । সত্যি তো, কখনও কখনও অপেক্ষার চেয়েও কঠিন হয় অনিশ্চয়তা । হাসপাতালের বাইরে আরও অনেক পরিবারের সঙ্গে দেখা হল । প্রত্যেকের গল্প আলাদা, কিন্তু যন্ত্রণাটা একই ।
এক মহিলা চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, "আমি আমার ভাইকে খুঁজছি ।" তাঁর ভাই গাড়ি চালাতেন । তিব্বত সীমান্তের দিকে নদীর পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তায় ট্রাক চালিয়ে যাচ্ছিলেন । তার পর আর কোনও খবর নেই । ট্রাকটিও পাওয়া যায়নি । কথা বলতে বলতে মহিলা বার বার দেওয়ালের দিকে তাকাচ্ছিলেন । হয়তো হাজারো ছবির ভিড়ের মধ্যে ভাইয়ের মুখটি খুঁজছিলেন ! হয়তো নিজের মনকেই বোঝাচ্ছিলেন, আরও একটু অপেক্ষা করো ! আর একটি পোস্টারে চোখ আটকে গেল । দুই দক্ষিণ আফ্রিকান হিন্দুর ছবি । সীমান্তের গিরং বন্দর থেকে তাঁরাও নিখোঁজ ।
সেই মুহূর্তে মনে হল, এই বিপর্যয় কোনও একটি দেশের, কোনও একটি গ্রামের বা কোনও একটি পরিবারের নয় । স্রোত জাতি, ধর্ম, ভাষা, দেশ- কিছুই চেনে না । আমি পরে যে ভিডিয়োগুলি দেখেছি, সেগুলি আরও ভয়ঙ্কর । প্রবল গতিতে জল ছুটে আসছে । মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা ঢেকে যাচ্ছে । বাড়িঘর ভেসে যাচ্ছে । গাড়ি স্রোতে খেলনার মতো ঘুরছে । মানুষ দৌড়চ্ছেন, কিন্তু জল তার থেকেও দ্রুত । অনেকের পালানোর সময়টুকুও ছিল না । এই ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমার বার বার মনে পড়ছিল চার দিন আগের লাংটাং । আমি একাই গিয়েছিলাম । এ ভাবে একা ভ্রমণ করতে আমার ভাল লাগে । পাহাড়ের নীরবতা, নদীর শব্দ, মেঘের চলাফেরা- সব কিছু নিজের মতো করে দেখেছিলাম ।
লাংটাং লিরুংয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম । গোসাইঙ্কুণ্ড এবং সূর্যকুণ্ডের পবিত্র জল দেখেছিলাম । হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে এই পাহাড়, হ্রদ, উপত্যকা শুধু প্রকৃতি নয়, বিশ্বাসেরও অংশ । কোথাও দেবাদিদেব শিবের উপস্থিতির কথা বলা হয়, কোথাও গুরু রিনপোচের স্মৃতি জড়িয়ে আছে । সেই সময় পাহাড়কে মনে হয়েছিল চিরন্তন । আজ বুঝছি, হিমালয়ও বদলাচ্ছে !
চার দিন আগে যে নদীগুলিকে দেখে মনে হয়েছিল তারা শান্ত ভাবে নিজের পথে বয়ে চলেছে, সেই নদীই এখন মৃত্যুর বার্তা নিয়ে ছুটেছে । 26 অগস্টের সেই বিপর্যয়ের সূত্রপাত নিয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা, লাংটাং পর্বতের উত্তর ঢালে, প্রায় সাত হাজার মিটার উচ্চতায় বরফ ও পাথরের বিশাল অংশ ভেঙে পড়েছিল । বিপুল বরফ ও তুষার নীচে নেমে এসে গলতে শুরু করে । ফুলে ওঠে লহেন্দে খোলা । তার পর সেই স্রোত গিয়ে মেশে ভুটে কোশিতে । তার পর আর নদী নদী থাকেনি । হয়ে উঠেছিল এক উন্মত্ত জলপ্রাচীর !
মাত্র 30 মিনিটের মধ্যে নেপাল-চিন সীমান্তের গিরং বন্দরের বিশাল প্রবেশদ্বার ধ্বংস হয়ে যায় । স্রোতের সামনে পড়ে থাকা বাড়ি, রাস্তা, যানবাহন- কিছুই টিকতে পারেনি । কৈলাসের পথে থাকা তীর্থযাত্রী, পর্যটক, স্থানীয় বাসিন্দা, অনেকেই আর ফিরে আসেননি ।
আমি শ্যাব্রু বেঁসির বাসিন্দা ছেওয়াং লামাকে ফোন করেছিলাম । ফোনের ওপারে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে আমার নিজেরও কথা আটকে গিয়েছিল । "আমাদের পিসফুল হোটেল নেই । গোটা শহরটাই নেই ।" তার পর একটু থেমে, "আমার স্ত্রী, ছেলে, মা-ও নিখোঁজ !" আবার থামলেন । এবার কান্না ভেজা ধরা গলায় বললেন, "কিছুই নেই… কিছুই নেই… কিছুই অবশিষ্ট নেই !" কথাটা শেষ হওয়ার পর ফোনের ওপারে কিছু ক্ষণ নীরবতা ছিল । আমিও চুপ করে ছিলাম । কখনও কখনও সাংবাদিকের কাছে কোনও প্রশ্ন থাকে না ! শুধুই শুনে যেতে হয় !
আর এক পরিচিত সুব্বা তামাং জানালেন, তাঁর বোন, ভগ্নিপতি এবং আরও কয়েক জন আত্মীয় ও বন্ধু তাঁদের বাড়িঘরের সঙ্গে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন । আমি তখন ভাবছিলাম, কয়েক দিন আগে এই মানুষগুলিও হয়তো আমার মতোই পাহাড় দেখছিলেন । হয়তো কেউ চা খাচ্ছিলেন । কেউ বাড়ির দরজা বন্ধ করছিলেন । কেউ সন্তানের সঙ্গে কথা বলছিলেন । কেউ জানতেন না, কয়েক মিনিট পর তাঁদের জীবনের সব পরিচিত জিনিস মুছে যেতে পারে ।
নেপাল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে অপরিচিত নয় । গত বছরও এই অঞ্চলে এমন ঘটনায় 18 জনের মৃত্যু হয়েছিল । 2015 সালের ভূমিকম্পে লাংটাং লিরুংয়ের দক্ষিণ ঢাল থেকে বিশাল হিমবাহ ধসে পড়ে প্রায় 400 মানুষের একটি গোটা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু এ বারের ঘটনা যেন আরও একটি ভয়ঙ্কর বাস্তবতার দরজা খুলে দিয়েছে ।
উষ্ণ হচ্ছে পৃথিবী । গলছে হিমবাহ । পাহাড়ের বরফের স্তর বদলে যাচ্ছে । আর সেই পরিবর্তনের অভিঘাত হয়তো সবচেয়ে আগে এসে পড়ছে পাহাড়ের মানুষের জীবনে । হিমালয়ের নদী কোনও দিন সতর্ক করে আসবে না, এমনটা ভাবারও আর উপায় নেই ।
কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি নদী হয়ে উঠতে পারে সুনামির মতো শক্তিশালী । আর নদীর ধারেই যাঁদের বাড়ি, তাঁদের হাতে পালানোর সময়টুকুও হয়তো থাকবে না । সন্ধের দিকে আবার হাসপাতালের সেই দেওয়ালের সামনে দাঁড়ালাম । ছবিগুলি তখনও সেখানেই । হাসিমুখগুলি একই রকম । শুধু ছবির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির মুখ বদলে গেছে ।
কেউ ক্লান্ত । কেউ কাঁদছেন । কেউ ফোনের দিকে তাকিয়ে । কেউ পুলিশের কাছে ছুটছেন । কেউ নতুন করে আর একটি ছবি দেওয়ালে সাঁটছেন । কাল্পনা ও কোপিলার কথাও মনে পড়ছিল । বলেছিলেন, "আমি শুধু জানতে চাই, কী হয়েছিল !" হয়তো তাঁদের পরিবার ফিরে আসবে । হয়তো আসবে না । কিন্তু অপেক্ষা থামবে না । কারণ নিখোঁজ মানুষকে নিয়ে সবচেয়ে নির্মম শব্দটি 'মৃত্যু' নয় । 'অপেক্ষা' । মৃত্যু অন্তত একটি উত্তর দেয় । নিখোঁজ মানুষ রেখে যায় শুধু প্রশ্ন! হাসপাতালের সেই দেওয়ালে তাই শুধু ছবি সাঁটানো নেই ! সেখানে সাঁটানো আছে শত শত পরিবারের আশা, ভয়, প্রার্থনা আর শেষটুকু বিশ্বাস !
আর আমি, যে মাত্র চার দিন আগে সেই পাহাড়কে স্বর্গ বলে দেখে ফিরেছিলাম, আজ সেই একই হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবছি, একটি পাহাড় কতটা সুন্দর হতে পারে, তা আমরা জানি । কিন্তু সেই পাহাড়ই কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, নেপালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের চিত্র যেন সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ।
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