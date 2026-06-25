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ভারতের চিন্তা বাড়িয়ে তিস্তা নিয়ে সমঝোতা বাংলাদেশ-চিনের !

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এখন চিন সফরে রয়েছেন৷ সেখানেই তিনি বৈঠক করেন চিনের জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে৷ সেখানেই বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে দু’দেশের মধ্য়ে সমঝোতা হয়৷

TEESTA RIVER MANAGEMENT
ভারতের চিন্তা বাড়িয়ে তিস্তা নিয়ে সমঝোতা বাংলাদেশ-চিনের ! (গেটি ইমেজেস)
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By PTI

Published : June 25, 2026 at 6:09 PM IST

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বেজিং (চিন), 25 জুন: বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি সম্পাদন না হয়েই পড়ে রয়েছে কয়েকবছর ধরে৷ প্রতিবেশী এই দেশের সঙ্গে গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তিও শেষ হয়ে যাবে চলতি বছর৷ এই পরিস্থিতিতে ভারতের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলল বাংলাদেশ ও চিনের মধ্য়ে নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমঝোতা৷ কারণ, এই সমঝোতা বাস্তবায়িত হলে নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভারতের চিকনেস নেক বা তার আশপাশে পরিকাঠামো তৈরির সুযোগ পেয়ে যাবে চিন৷

বাংলাদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম ‘বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা’ (বিএসএস)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বেজিং সফরে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান৷ বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে চিনের জলসম্পদ মন্ত্রী লি গুওইয়িং-এর সাক্ষাৎ হয়৷ সেই সাক্ষাতের সময় তিস্তা ও অন্যান্য নদীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে বাংলাদেশ ও চিনের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন বিএনপি নেতা তারেক রহমান৷ দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য মালয়েশিয়াকে বেছে নেন তিনি৷ সেই সফর শেষে তিনি গত 22 জুন কুয়ালালামপুর থেকে চিনের ডালিয়ান শহরে পৌঁছান এবং সেখানে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বুধবার তিনি ডালিয়ান থেকে ট্রেনে করে বেজিংয়ে পৌঁছান৷ সেখানে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রধানমন্ত্রী লি চিয়াং এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বিএসএস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এরই মাঝে বৃহস্পতিবার তিনি দেখা করেন চিনের জলসম্পদ মন্ত্রী লি গুওইয়িং-এর সঙ্গে৷ লি-এর সঙ্গে বৈঠকের সময় তারেক রহমান বন্যার ঝুঁকি কমানো, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলসম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের নদী খনন কর্মসূচির বিষয়টি তুলে ধরেন।

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতিতে চিনের সহায়তা চান৷ তিস্তা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য চিনের কারিগরি সহায়তাও চান তারেক রহমান। এর জবাবে চিনা মন্ত্রী জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন৷

2005 সালে ঢাকা ও বেজিংয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত মউ এবং গত বছর চিনা জল বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লি জানান যে, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাস্তবসম্মত ও গবেষণা নির্ভর।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নদী ভাঙন রোধ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিতেও তারেক রহমান চিনের সহায়তা চেয়েছেন। চিনা মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চিনের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারে৷ তিনি বাংলাদেশের জল-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চিনে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আমন্ত্রণও জানান।

বিএসএস-এর আগের একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছিল যে, গত মাসে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান বেজিং সফর করেন৷ সেই সময় তিস্তা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে চিনের অংশগ্রহণ ও সহায়তা আনুষ্ঠানিকভাবে চেয়েছিলেন। যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চিন সফরে আরও একধাপ এগিয়ে গেল৷

প্রসঙ্গত, পূর্ব হিমালয় থেকে উৎপন্ন তিস্তা নদী সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে৷ বাংলাদেশে এই নদী লাখ লাখ মানুষের সেচ ও জীবিকার একটি প্রধান উৎস। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সংযোগকারী স্পর্শকাতর 'শিলিগুড়ি করিডোর' বা চিকেনস নেক-এর কাছেই অবস্থিত 'তিস্তা নদীর ব্যবস্থাপনায় চিন দীর্ঘদিন ধরেই আগ্রহ দেখিয়ে আসছে।

এই প্রেক্ষাপটে, 2024 সালে ভারত তিস্তা অববাহিকার জন্য কারিগরি ও সংরক্ষণ-বিষয়ক সহায়তার প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশকে৷ এর মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত নদী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঢাকার সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে দিল্লির প্রচেষ্টাই প্রতিফলিত হয়। তবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিস্তা জলবণ্টনের বিষয়টি সংবেদনশীল। শেখ হাসিনার আমল থেকেই এই চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়া নিয়ে টানাপোড়েন চলছে৷

এরই মাঝে হাসিনা ক্ষমতাচ্যূত হওয়ার পর মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংক্ষিপ্ত মেয়াদে নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়৷ তবে গত ফেব্রুয়ারিতে তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এই সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। তার মাঝে চিনের সঙ্গে নদী ব্য়বস্থাপনা নিয়ে বাংলাদেশের এই উদ্যোগ ভারতের চিন্তা বৃদ্ধি করল৷

তার উপর শুষ্ক মরসুমে গঙ্গা নদীর জলবণ্টনের লক্ষ্যে 1996 সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 30 বছরের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, ওই চুক্তি পুনর্নবীকরণ না করা হলে এ বছরই তা শেষ হয়ে যাবে৷ ফলে এই ঘটনা দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্য়ে সম্পর্কে কোনও প্রভাব ফেলে কি না, সেটাই দেখার!

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তারেক রহমান
তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি
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