পিছু হঠলেন ট্রাম্প ! রাশিয়া-যোগেও ভারতের উপর বসছে না 100 শতাংশ মার্কিন শুল্ক

পিছু হঠলেন ট্রাম্প ! রাশিয়া-যোগেও ভারতের উপর বসছে না 100 শতাংশ মার্কিন শুল্ক
Trump Waives Tariffs: মার্কিন কংগ্রেসকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, জাতীয় স্বার্থেই এই পদক্ষেপ করা হল ৷
Published : October 17, 2026 at 10:02 AM IST
ওয়াশিংটন, 16 অক্টোবর: রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখায় ভারত-সহ সংশ্লিষ্ট সব দেশের উপর 100 শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু শুক্রবার তিনি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন ৷ রাশিয়ার উপর আরোপিত হতে যাওয়া নতুন ও ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার প্রক্রিয়াটি স্থগিত করে দিয়েছেন তিনি ৷ শুক্রবার এই নিয়ে ট্রাম্প একটি আদেশে স্বাক্ষর করেছেন ৷ তিনি মার্কিন কংগ্রেসকে জানিয়েছেন, জাতীয় স্বার্থেই এই পদক্ষেপ করা হল ৷
সাউথ ক্যারোলিনার প্রয়াত সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের নামানুসারে প্রস্তাবিত এই পদক্ষেপটির লক্ষ্য ছিল ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত আর্থিক সম্পদের সরবরাহকে আরও দ্রুততার সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া । এই আদেশ কার্যকর হলে শুধু যে রাশিয়ার উপর তার প্রভাব পড়ত, তা নয়, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা দেশগুলিরও বিপদ বৃদ্ধি পেত ৷ সেই তালিকায় ভারতও ছিল ৷ রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর এই আদেশের দ্বারা 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে চলেছিল ৷ স্বাভাবিকভাবে এই সিদ্ধান্ত ভারত তো বটেই, পাশাপাশি আরও অনেক দেশকেই স্বস্তি দেবে ৷
যদিও এই সিদ্ধান্তের ঠিক এক সপ্তাহ আগেই ট্রাম্প সবাইকে অবাক করে দিয়ে জানান, রাশিয়া থেকে ডিজেল কিনবে আমেরিকা ৷ বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম কমানোর চেষ্টার অংশ হিসেবে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সেই সময় যুক্তি দিয়েছিলেন ট্রাম্প ৷ যদিও এই পদক্ষেপটি রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ইউক্রেনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
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