বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন জুলাই সনদের গণভোট, ঘোষণা প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের

এদিন দুপুরে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষণা করেন, জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি একই দিনে হবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের গণভোট ৷

Bangladesh Unrest
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস (ছবি: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)
By PTI

Published : November 13, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
ঢাকা, 13 নভেম্বর: বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের দিন হবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ভোটাভুটি ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এই ঘোষণা করেছেন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, 2026 সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে দেশের সরকার গড়ার নির্বাচন হবে ৷ এদিনও সেই ভোটের কথা নিশ্চিত করলেন ৷ পাশাপাশি, এ-ও জানালেন নির্বাচনের পাশাপাশি জুলাই সনদ নিয়েও মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ৷

এদিন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস বলেন, "সব দিক বিবেচনা করেছেন আমরা ঠিক করেছি, জাতীয় নির্বাচনের দিনে একই সঙ্গে জুলাই সনদের জন্য ভোট দেবেন মানুষ ৷" তিনি জানান, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ 2025-এ সম্মতি জানিয়েছে উপদেষ্ট পরিষদ ৷ এদিন তিনি সুষ্ঠু ভোট করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দেন ৷ না হলে দেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইউনূস ৷

তাঁর ভাষণে ইউনূস উল্লেখ করেন, জুলাই সনদের প্রস্তাবগুলি গণভোটে গৃহীত হলে নির্বাচিত সংসদদের নিয়ে একটি 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ' গঠন করা হবে ৷ এই পরিষদ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর 180 টি কাজের দিনের (ছ'মাস) মধ্যে সংবিধান সংস্কার করবে ৷ এই নির্বাচিত সাংসদরা জাতীয় সংসদের সদস্যের দায়িত্বও পালন করবেন ৷ সংবিধান সংস্কারের 30 দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে ৷ তিনি আরও উল্লেখ করেন, পরবর্তী সংসদ দুই কক্ষের হবে ৷ উচ্চকক্ষে 100 টি আসন থাকবে ৷ সংবিধানে কোনও সংস্কার-সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে ৷

প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জুলাই সনদ-এর খসড়া তৈরি করে ৷ এই সনদে 80টিরও বেশি সংস্কারের প্রস্তাব রয়েছে ৷ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিএনপি এবং জামাত-এ-ইসলামি-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে এই সনদের খসড়া তৈরি হয়েছে ৷ গত 17 অক্টোবর একাধিক রাজনৈতিক দল এই সনদে স্বাক্ষর করে ৷ যদিও জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে ৷

বিএনপির দাবি, সংসদীয় নির্বাচনের দিনই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের গণভোট হোক ৷ এদিকে জামাতের দাবি, সংসদীয় নির্বাচনের আগে নভেম্বরেই গণভোট হওয়া উচিত ৷ এই নিয়ে বারবার বৈঠক হলেও ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি ৷ ইউনূস অবশ্য বলেন, "উপদেষ্টা পরিষদের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, জুলাই সনদের প্রস্তাবগুলি রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৷"

এদিকে এদিনই বনধের ডাক দিয়েছে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ৷ ইতিমধ্যে শেখ হাসিনা-সহ তিন জনকে মানবতা-বিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷ সেই মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল এদিন ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী 17 নভেম্বর রায় ঘোষণা হবে ৷

BANGLADESH ELECTION
JULY NATIONAL CHARTER 2025
JULY MASS UPRISING
বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট
ETV Bharat Logo

