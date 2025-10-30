ETV Bharat / international

ব্রাজিলে পুলিশি অভিযানে 119 জনের মৃত্যু, বাড়ছে বিক্ষোভ

কুখ্যাত রেড কমান্ড গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান ৷ 100-র বেশি মৃত্যু ৷ সরকারের দাবি, উদ্ধার হয়েছে এক টনেরও বেশি মাদক ৷

Police Raid In Brazil
ব্রাজিলে পুলিশি অভিযানে 119 জনের মৃত্যু (এপি)
By AP (Associated Press)

Published : October 30, 2025 at 10:38 AM IST

রিও ডি জেনেইরো, 30 অক্টোবর: ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোর এক এলাকায় মাদক চক্র ভাঙার জন্য অভিযান চালায় পুলিশ ৷ আর সেই পুলিশি অভিযানেই কমপক্ষে 119 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ বুধবার এই ঘটনায় পুলিশের অতিসক্রিয়তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় জনতা ৷ রিওর গভর্নরের পদত্যাগের দাবিও তোলা হয়েছে বিক্ষোভকারীদের তরফে।

রিওতে পুলিশের এই অভিযানের পর মৃতদের পরিবার ও স্থানীয়রা রাস্তায় বেশ কয়েকজনের দেহ ফেলে রেখে প্রতিবাদ দেখায় ৷ পরে রাজ্যের সরকারি সদর দফতরের সামনে স্থানীয়রা জড়ো হয়ে 'হত্যাকারী' স্লোগান দিয়ে লাল রঙে রাঙানো ব্রাজিলের পতাকাও উত্তোলন করে । মৃতের সংখ্যা এবং মৃতদেহের অবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিক্ষোভকারীরা ৷ তাদের দাবি, বিকৃত দেহাবশেষ যেমন মিলেছে একই সঙ্গে একাধিক দেহে ছুরির আঘাতের চিহ্নও রয়েছে ৷ ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট, রিওর গভর্নর ক্লদিও কাস্ত্রোকে পুলিশি এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে বলেছে ।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বারবারা বারবোসা বলেন, "এটা স্পষ্ট একটা গণহত্যা ৷" পেনায় এই অভিযানে তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি করেছেন বারবোসা । রুট সেলস নামে অন্য এক বাসিন্দার কথায়, "আমাদের কি মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে ? আমাদের এভাবে হত্যা করা বন্ধ করুন ।" উল্লেখ্য, মঙ্গলবার পেনা এবং কমপ্লেক্সো ডি আলেমাওয়ের ফাভেলাসে প্রায় 2500 পুলিশ এবং সেনার অভিযানে 60 জনের মৃত্যুর কথা প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল ৷ পরে জানানো হয়, কমপক্ষে 115 জন নাগরিক এবং চারজন পুলিশের মৃত্যু হয়েছে ।

রিওর পুলিশ সচিব ফেলিপ কুরি জানান, অনেকের দেহ একটি জঙ্গল এলাকায় পাওয়া গিয়েছে ৷ তিনি বলেন, "নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় যে পোশাক ছিল তা স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ থেকে সরিয়ে ফেলেছে ৷ যা প্রমাণ নষ্ট করার সামিল ৷ এর তদন্ত করা হবে । এরা সকলেই জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল ৷ তাদের কাছে প্রচুর অস্ত্র ছিল । কিন্তু পরে তাদের অনেকের দেহের কাছেই সেগুলি পাওয়া যায়নি ৷"

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, প্রায় 90টি রাইফেল এবং এক টনেরও বেশি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, পুলিশ এবং সেনার এই অভিযানে যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা সকলেই কুখ্যাত রেড কমান্ড গ্যাংয়ের সদস্য ৷ কিন্তু এই যার ফলে মঙ্গলবার শহরজুড়ে বিশৃঙ্খলার দৃশ্য দেখা দেয় । এলাকার স্কুলগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসও বাতিল করে দেওয়া হয় ৷

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আলেকজান্দ্রে ডি মোরেস কাস্ত্রোকে পুলিশ অভিযান সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আগামী সোমবার রিওতে গভর্নর এবং সামরিক ও পুলিশের প্রধানদের শুনানিতে হাজির থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সিনেটের মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, তারা রিও সরকারের কাছ থেকে গোটা ঘটনার স্পষ্ট তথ্য তলব করেছে । মঙ্গলবার কাস্ত্রো অবশ্য বলেন, "রিও মাদক-সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ৷" চার পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি এই অভিযানকে সফল বলে অভিহিত করেছেন কাস্ত্রো ।

