তিন শব্দে ভোটারদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন, অবসরে নজরুল পড়তেন প্রয়াত ওসমান হাদি

তিন শব্দে ভোটারদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন, অবসরে নজরুল পড়তেন প্রয়াত ওসমান হাদি
নিজের কেন্দ্রে প্রচার শুরু করেছিলেন ৷ ভোটারদের এক সুন্দর আগামী উপহার দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন প্রয়াত যুবনেতা ৷
Published : December 19, 2025 at 5:34 PM IST
ঢাকা, 19 ডিসেম্বর: সততা-ন্যায় বিচার-দুরদর্শিতা-এই তিন শব্দে ভোটাররা তাঁকে চিনবেন, তাঁর উপর আস্থা রাখবেন ৷ এমনটাই চাইতেন ঢাকা 8 কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদি ৷ গত শুক্রবার রাজধানীর বিজয় নগর এলাকায় তাঁকে গুলি করা হয় ৷ এক সপ্তাহ বাদে সেই শুক্রবার সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর নিথর দেহ আসছে বাংলাদেশে ৷
2024 সালের অগস্ট-আন্দোলনের এই নেতা সাতদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছেন ৷ প্রথমে বাংলাদেশে পরে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালের চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ দেশের প্রধান উপদেষ্টা নিজেই দেশবাসীকে এই খবর জানান ৷
শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা তাঁর কেন্দ্রের ভোটারদের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারের কাজ শুরুও করে দিয়েছিলেন ৷ তাঁদের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্য়তা তুলে ধরতে বাড়ি বাড়িও যাচ্ছিলেন ৷ অবসর সময় নজরুল ইসলামের লেখা কবিতা পাঠ করতে পছন্দ করতেন ৷ ইউটিউবে সেই সংক্রান্ত একাধিক ভিডিয়ো রয়েছে ৷
কয়েকদিনে একটি পডকাস্টে নিজের সম্পর্কে নানা জানা-অজনা তথ্য় দিয়েছিলেন হাদি ৷ সেখানেই তিনি জানান, তাঁর কেন্দ্রের ভোটারদের নিজের সততা-ন্যায় বিচার করার ক্ষমতা দিয়ে এক সুন্দর আগামী উপহার দিতে চান ৷ এই সাক্ষাৎকারেই ইউনূস প্রশাসনের সাফল্য় ও ব্যর্থতা নিয়েও সরব হন তিনি ৷ তবে গত শুক্রবার শরীরে গুলি লাগার পর সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বদলে যায় ৷ এরপর বৃহস্পতিবার রাতে শেষ হয়ে গেল এক ঘটনাবহুল জীবন ৷
প্রথম থেকেই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি ছিল সঙ্কটজনক ৷ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকদের চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিলেন না ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ৷ তাঁর উপর আক্রমণ হওয়ার পর থেকেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন ৷ উপদেষ্টা পরিষদের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷
বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়েদেন, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যাতে শান্তিতে সম্পন্ন না হতে পারে তা নিশ্চিত করতেই হাদির উপর হামলা হয়েছে ৷ তবে সেই শক্তির কাছে হার মানবে না বাংলাদেশ ৷ পাশাপাশি তাঁর হামলাকারীকে চিহ্নিত করতে পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তা আরও বাড়়ানো দরকার বলে প্রশাসনকে জানায় নির্বাচন কমিশন ৷
একদিন বাদে হামলাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারলে 50 লক্ষ (বাংলাদেশি টাকায় ) পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয় ৷ সেদিন পুলিশ জানায় হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে ৷ ওই ব্যক্তি হাসিনার দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা ৷ তবে ইতিমধ্যেই ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার ৷ গুলিকাণ্ডের দিন দুয়েকের মধ্যে আটকের সংখ্যা বেড়ে হয় তিন ৷ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও সামনে আসে ৷
এদিকে, হাদির শারীরিক পরিস্থিতি ভালোর দিকে যাচ্ছিল না ৷ ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল ৷ শেষমেশ 15 তারিখ তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয় ৷ সঙ্গে হাদির ভাইয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের কয়েকজন প্রবীণ চিকিৎসক এবং নার্সও যান ৷ চিকিৎসা শুরু করে একটি অস্ত্রপচারও করেন চিকিৎসকরা ৷ 17 তারিখ হাদির অনুরাগীরা জানান, আগের থেকে ভালো আছেন নেতা ৷ শরীর খানিকটা ভালো হলে আবারও অপারেশন করা হবে ৷ তবে সেই সুযোগ পেলেন না চিকিৎসকরা ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে অসুস্থতা আরও বাড়তে থাকে হাদির ৷ এরপর তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় ৷