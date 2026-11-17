ফিলিপিন্সের সবচেয়ে পুরনো গুরুদ্বার সংস্কার করবে ভারত, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রীর
PM Modi ASEAN Summit: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত আসিয়ান গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ ফিলিপিন্সের সবচেয়ে পুরনো গুরুদ্বারের সংস্কার করবে ভারত ৷
Published : November 17, 2026 at 1:21 PM IST
ম্যানিলা, 17 নভেম্বর: আসিয়ান গোষ্ঠীর সমৃদ্ধি এবং ভারতের উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ৷ ভারত ও আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা রয়েছে ৷ তাই প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতার মাধ্যমে এই অঞ্চলের দেশগুলিকে নিজেদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 11টি দেশের গোষ্ঠী আসিয়ান-এর সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
গত 16 নভেম্বর তিনি 23তম আসিয়ান-ইন্ডিয়া সম্মেলন এবং 21তম ইস্ট এশিয়া সম্মেলনে অংশ নিয়ে ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় পৌঁছেছেন ৷ মঙ্গলবার সকালে ম্যানিলার সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহাসিক গুরুদ্বার খালসা দিওয়ান-এ যান প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই বিষয়ে বিবৃতি জারি করেছে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, "তিনি এই গুরুদ্বারের সংস্কার সাধনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ৷ এই অনুষ্ঠানে সম্মানীয় ফ্রান্সিস জোসেফ এসকুডেরো এবং ম্যানিলা শহরের মাননীয় মেয়র ফ্রান্সিসকো ইসকো মোরেনো উপস্থিত ছিলেন ৷"
Feeling very blessed to be at the Gurudwara Khalsa Diwan in Manila. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। https://t.co/JNuNFMq6Ja— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2026
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, এই গুরুদ্বারটি 1901 সালে স্থাপন করা হয়েছিল ৷ পরে 1903 সালে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ 1924 সালের খালদা গুরুদ্বার নামে ম্যানিলায় নথিভুক্ত হয় ৷ ফিলিপিন্সের সবচেয়ে পুরনো গুরুদ্বার এই খালসা দিওয়ান গুরুদ্বার ৷ এই গুরুদ্বারের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক কাজকর্মের জন্য ম্যানিলায় শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ ভারতীয় শিখ সম্প্রদায় এবং ফিলিপিন সমাজের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সেতুবন্ধনের কাজ করে চলেছে খালসা দিওয়ান গুরুদ্বার ৷
PM @narendramodi is in Manila, Philippines for ASEAN-related engagements. 🎥 Take a look at his key engagements during the visit👇🏽 https://t.co/NYkTPHUqmf— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 17, 2026
এদিন আসিয়ান গোষ্ঠীর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভাষণে বলেন, "ভারত ও আসিয়ান গোষ্ঠীর দেশগুলিতে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা রয়েছে ৷ অতএবং, আমাদের ভবিষ্যৎ একসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এবং তা সহযোগিতার হওয়া উচিত, প্রতিযোগিতার নয় ৷ এই গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে নয়াদিল্লি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ অংশীদারিত্বের সম্পর্কে রয়েছে ও আগামী দিনেও থাকবে ৷ বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব একের পর এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে ৷ এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শান্তি, স্থিরতা এবং অনুমান ৷ এই প্রেক্ষিতে এবছর আমাদের থিম- 'নেভিগেটিং আওয়ার ফিউচার, টুগেদার' বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ৷"