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ফ্রান্সে G-7 সম্মেলন: ভারত-আমেরিকা তিক্ততার আবহে ট্রাম্পের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন মোদির

ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ থেকে সম্প্রতি ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু ৷ দু'দেশের তিক্ততার আবহে মুখোমুখি ট্রাম্প-মোদি ৷

PM Narendra Modi at G7 Summit
জি-7 গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সম্মেলনে যোগ দিতে ফ্রান্সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
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By ANI

Published : June 16, 2026 at 8:49 PM IST

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এভিয়া (ফ্রান্স), 16 জুন: জি-7 গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিতে ফ্রান্সের এভিয়া লে বাঁ শহরে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামিকাল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে ৷ ভারত ছাড়াও এই গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণে চিন, ব্রাজিল, কেনিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রনেতারাও হাজির হয়েছেন ফ্রান্স-সুইৎজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত এই রিসর্ট শহরে ৷

এবার 52তম জি-7 গোষ্ঠীর সম্মেলনের আয়োজন দেশ ফ্রান্স ৷ গত 15 জুন থেকে শুরু হওয়া এই সম্মেলন চলবে আগামিকাল পর্যন্ত ৷ জি-7 গোষ্ঠীর সদস্য দেশগুলি কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, ব্রিটেন ও আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৷ সূত্রের খবর, এই সম্মেলনে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে এআই নিয়ে আলোচনা হবে ৷ উঠতে পারে ইরানের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টিও ৷

এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদির আগেই এভিয়া লে বাঁ শহরে পৌঁছন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সম্প্রতি ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি কোনও মন্তব্য করেননি ৷ কিন্তু মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ৷ রুবিয়ো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী এখন আমেরিকার সেনার প্রহরায় রয়েছে ৷ সেখানে অবৈধ উপায়ে ইরানের তেল পরিবহণ করলে এবং আমেরিকার নিয়ম লঙ্ঘন করলে তা কিছুতেই মেনে নেবে না ট্রাম্প প্রশাসন ৷

PM NARENDRA MODI ARRIVED IN ÉVIAN France, in G-7 Summit
ফ্রান্সের এভিয়া লে বাঁ শহরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)

ওমান উপকূলে ভারতীয় নাবিকদের উপর হামলার ঘটনার নিন্দা করেছে ভারত ৷ তলব করা হয়েছে ভারতে আমেরিকার ইউএস চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স জেসন মিক্সকে তলব করে ভারতের উদ্বেগের কথা জানায় বিদেশ মন্ত্রক ৷ এদিকে আমেরিকার এমন আচরণের পরেও প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ৷ প্রধানমন্ত্রীকে 'কম্প্রোমাইজড পিএম' বলে কটাক্ষ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷

অন্যদিকে, ভারত ও আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও আলোচনা চলছে ৷ এই আবহে এভিয়ায় দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করেছেন ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর আমেরিকার অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপানোর পর ট্রাম্পের মুখোমুখি হননি মোদি ৷ এরপর সেই শুল্ক প্রত্যাহার করেছে আমেরিকা ৷

তাছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রায় অর্ধশত বার দাবি করেছেন, তিনিই 2025 সালের মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত 'অপারেশন সিঁদুর' বন্ধে মধ্যস্থতা করেছেন ৷ আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের টোপ দিয়ে দুই দেশকে যুদ্ধ বন্ধে রাজি করিয়েছেন ৷ এইসবের মধ্যে দেড় বছরে এই প্রথম তাঁরা একে অপরের মুখোমুখি হলেন ৷ দেখা হওয়ার পরই মোদি ও ট্রাম্প- দুই নেতাকে উষ্ণ করমর্দন করতে দেখা গিয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনও হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁরা একে অপরকে কী বলেছেন, তা জানা যায়নি ৷ এই সম্মেলনের ফাঁকে আগামিকাল ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা ৷

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ছাড়াও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার এবং আরব আমির শাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহানের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদির ৷ এছাড়াও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁর আমন্ত্রণে নৈশভোজে অংশ নেবেন মোদি ৷

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জাপানের সানায়ে তাকাইচি, ব্রিটেনের কিয়ের স্টারমার, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মার্জ ৷

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