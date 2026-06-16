ফ্রান্সে G-7 সম্মেলন: ভারত-আমেরিকা তিক্ততার আবহে ট্রাম্পের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন মোদির
ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ থেকে সম্প্রতি ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু ৷ দু'দেশের তিক্ততার আবহে মুখোমুখি ট্রাম্প-মোদি ৷
By ANI
Published : June 16, 2026 at 8:49 PM IST
এভিয়া (ফ্রান্স), 16 জুন: জি-7 গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিতে ফ্রান্সের এভিয়া লে বাঁ শহরে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামিকাল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে ৷ ভারত ছাড়াও এই গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণে চিন, ব্রাজিল, কেনিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রনেতারাও হাজির হয়েছেন ফ্রান্স-সুইৎজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত এই রিসর্ট শহরে ৷
এবার 52তম জি-7 গোষ্ঠীর সম্মেলনের আয়োজন দেশ ফ্রান্স ৷ গত 15 জুন থেকে শুরু হওয়া এই সম্মেলন চলবে আগামিকাল পর্যন্ত ৷ জি-7 গোষ্ঠীর সদস্য দেশগুলি কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, ব্রিটেন ও আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৷ সূত্রের খবর, এই সম্মেলনে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে এআই নিয়ে আলোচনা হবে ৷ উঠতে পারে ইরানের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টিও ৷
এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদির আগেই এভিয়া লে বাঁ শহরে পৌঁছন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সম্প্রতি ওমান উপকূলে আমেরিকার হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি কোনও মন্তব্য করেননি ৷ কিন্তু মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ৷ রুবিয়ো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী এখন আমেরিকার সেনার প্রহরায় রয়েছে ৷ সেখানে অবৈধ উপায়ে ইরানের তেল পরিবহণ করলে এবং আমেরিকার নিয়ম লঙ্ঘন করলে তা কিছুতেই মেনে নেবে না ট্রাম্প প্রশাসন ৷
ওমান উপকূলে ভারতীয় নাবিকদের উপর হামলার ঘটনার নিন্দা করেছে ভারত ৷ তলব করা হয়েছে ভারতে আমেরিকার ইউএস চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স জেসন মিক্সকে তলব করে ভারতের উদ্বেগের কথা জানায় বিদেশ মন্ত্রক ৷ এদিকে আমেরিকার এমন আচরণের পরেও প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ৷ প্রধানমন্ত্রীকে 'কম্প্রোমাইজড পিএম' বলে কটাক্ষ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
অন্যদিকে, ভারত ও আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও আলোচনা চলছে ৷ এই আবহে এভিয়ায় দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করেছেন ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর আমেরিকার অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপানোর পর ট্রাম্পের মুখোমুখি হননি মোদি ৷ এরপর সেই শুল্ক প্রত্যাহার করেছে আমেরিকা ৷
Reached Geneva short while ago, from where I will go to Evian for the G7 Summit. At the airport, met Mr. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation. Had a great discussion with him.@ParmelinG pic.twitter.com/TN6GL9Uu8p— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
তাছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রায় অর্ধশত বার দাবি করেছেন, তিনিই 2025 সালের মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত 'অপারেশন সিঁদুর' বন্ধে মধ্যস্থতা করেছেন ৷ আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের টোপ দিয়ে দুই দেশকে যুদ্ধ বন্ধে রাজি করিয়েছেন ৷ এইসবের মধ্যে দেড় বছরে এই প্রথম তাঁরা একে অপরের মুখোমুখি হলেন ৷ দেখা হওয়ার পরই মোদি ও ট্রাম্প- দুই নেতাকে উষ্ণ করমর্দন করতে দেখা গিয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনও হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁরা একে অপরকে কী বলেছেন, তা জানা যায়নি ৷ এই সম্মেলনের ফাঁকে আগামিকাল ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা ৷
Before the start of the proceedings at the G7 Summit in Evian this afternoon.— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2026
Always insightful to exchange perspectives with G7 leaders.@G7 pic.twitter.com/54wJN40uan
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ছাড়াও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার এবং আরব আমির শাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহানের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদির ৷ এছাড়াও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁর আমন্ত্রণে নৈশভোজে অংশ নেবেন মোদি ৷
ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জাপানের সানায়ে তাকাইচি, ব্রিটেনের কিয়ের স্টারমার, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মার্জ ৷