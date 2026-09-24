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আমেরিকা পৌঁছলেন জিনপিং, চিনা প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানালেন ট্রাম্প

Jinping in Washington: ওয়াশিংটনে জিনপিং স্পষ্ট করেন, চিন এবং আমেরিকা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং বন্ধু দেশ ৷ মাত্র ছ'মাসের ব্য়বধানে আবার মুখোমুখি হলেন জিনপিং-ট্রাম্প ৷

Jinping in Washington
ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং শি জিনপিং (ছবি: এপি)
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By ANI

Published : September 24, 2026 at 12:22 PM IST

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ওয়াশিংটন, 24 সেপ্টেম্বর: পূর্বপরিকল্পনা মাফিক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণে তিন দিনের সরকারি সফরে সস্ত্রীক আমেরিকায় পৌঁছলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ৷ বুধবার স্থানীয় সময়ে ওয়াশিংটনের জয়েন্ট বেস অ্য়ান্ড্রুজে ফার্স্ট লেডি মেলানিয়ার সঙ্গে এসে চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিং এবং ফার্স্ট লেডি পেং লিইয়ুয়ানকে স্বাগত জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এই স্বাগত জানানোর পর্বটি যথেষ্ট ব্য়তিক্রমী পদক্ষেপ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

বুধবার ওয়াশিংটনে পা রেখেই জিনপিং বলেন, চিন এবং আমেরিকা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং বন্ধু দেশ হওয়া উচিত ৷ এই দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে একটি নতুন যুগের সূচনা করতে দুই দেশই সঠিক পথ খুঁজে পাবে বলে আত্মবিশ্বাসী জিনপিং ৷ চিনের সরকারি সংবাদমাধ্য়ম শি জিনপিংয়ের লিখিত বক্তব্য় উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, চিনা প্রেসিডেন্টের মতে চিন এবং আমেরিকা দুটি মহান দেশ এবং এই দুই দেশের মানুষও অসাধারণ ৷

এই বছরের মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখন চিন সফরে গিয়েছিলেন, তখনই চিন-মার্কিন সম্পর্কে কৌশলগত স্থিতিশীলতা তৈরিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একমত ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিনপিং ৷ সেই সফরের কথা মনে করিয়ে চিনা প্রেসিডেন্ট বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্য়ৎ গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হয়েছে ৷ জিনপিংয়ের মতে, চিন এবং আমেরিকা একই লক্ষ্য়ে কাজ করবে, তাদের মূল ভিত্তি হবে এক ৷ তার সঙ্গেই থাকবে কিছুটা প্রতিযোগিতা, নিয়ন্ত্রিত মতপার্থক্য় এবং শান্তির প্রতিশ্রুতি ৷

এই সফরের ফলে মাত্র ছ'মাসের ব্য়বধানে আবার মুখোমুখি হলেন জিনপিং-ট্রাম্প ৷ কূটনৈতিক মহলের আশা, তাঁদের আলোচনায় বাণিজ্য়, প্রযুক্তি, জটিল খনিজ এবং বৃহত্তর চিন-মার্কিন সম্পর্কের কথা উঠে আসবে ৷

প্রসঙ্গত, গত অক্টোবরে বুসান বৈঠকে স্বাক্ষরিত মার্কিন-চিন শুল্ক চুক্তির মেয়াদ এই বছরের নভেম্বরে শেষ হবে ৷ সেই চুক্তির ভবিষ্য়ৎ এবং চিপ রফতানির লাইসেন্স নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা, যদিও আগে থেকে এই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য় করা যাচ্ছে না বলে তাঁরা জানান ৷

তবে ওয়াশিংটন কোনও ছাড়ের বিনিময়ে বিরল খনিজ পদার্থ সরবরাহের ওপর তাদের রফতানি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের কর্তাদের মতে, 'অ-কৌশলগত' বা কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ওপর শুল্ক কমানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে, যা দুই দেশের অর্থনীতির জন্যই লাভজনক হতে পারে।

এই সফরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে আলোচনাও একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিষয়টি এমন কিছু ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা নিয়ে উভয় দেশ এখনও কোনও চূড়ান্ত ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি— যেমন দু'দেশের মধ্যে নতুন এআই মডেল সম্পর্কে একটা আগাম ভাবনা বা চিনের open source system-গুলির ওপর তদারকি বাড়ানো। তবে, দুই শীর্ষ নেতার বৈঠকের আগে কোনও সুস্পষ্ট পারস্পরিক বোঝাপড়া সংক্রান্ত অবস্থান প্রকাশ করতে চাননি মার্কিন প্রশাসনের কর্তাব্য়ক্তিরা ৷

জানা যাচ্ছে, অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়ের মধ্য়ে মেক্সিকোর মাদক সিন্ডিকেটগুলির কাছে ফেন্টানিল তৈরির রাসায়নিক উপাদান সরবরাহ বন্ধ করতে বেজিংয়ের ওপর চাপ বজায় রাখবে ওয়াশিংটন ৷ এছাড়া, অতীতের আলোচনার ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে যে, চিনের কারাগারে বন্দি মার্কিন নাগরিকদের বিষয়টি ট্রাম্প আবারও উত্থাপন করবেন।

মনে রাখতে হবে, এবারের সফর হচ্ছে গত মে মাসে ট্রাম্পের বেজিং সফরের পর ৷ সেবার গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ জিনপিং স্বাগত জানিয়েছিলেন ট্রাম্পকে এবং দুই রাষ্ট্রনেতা 'গঠনমূলক, কৌশলগত ও স্থিতিশীল সম্পর্ক' বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছিলেন। বর্তমান সফরে ট্রাম্পও এবার জিনপিংকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আতিথেয়তা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

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PRESIDENT TRUMP
XI JINPING
ডোনাল্ড ট্রাম্প
শি জিনপিং
JINPING IN WASHINGTON

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