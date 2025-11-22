মামদানি ফ্যাসিস্ট বললেও আপত্তি নেই, জানালেন ট্রাম্প
হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের জন্য মামদানি ওয়াশিংটনে এসেছিলেন শুক্রবারই ৷ দুই নেতার বৈঠকের পরে ট্রাম্পের দাবি, "দুর্দান্ত ও ফলপ্রসূ বৈঠক ।"
Published : November 22, 2025 at 12:34 PM IST
ওয়াশিংটন, 22 নভেম্বর: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার সেই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করলেন, যিনি নিজেকে 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন' বলে গর্বিতভাবে ঘোষণা করেছিলেন ৷ গত কয়েক মাস ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছিলেন জোহরান মামদানির উদ্দেশে । তবে মামদানি নিউ ইউর্কের মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরে দুই নেতার প্রথম বৈঠকের পরে সেই বরফ গলল বলে মনে করা হচ্ছে।
শুক্রবার ওভাল ওফিসে দুই নেতার বৈঠকের পরে ট্রাম্পের দাবি, "দুর্দান্ত ও ফলপ্রসূ বৈঠক ।" এমনকী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেসে বলেও ফেললেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে মামদানির করা 'ফ্যাসিস্ট' মন্তব্যে তাঁর 'আপত্তি' নেই । কারণ, এর চেয়েও অনেক 'অপমানজনক' শব্দ তাঁকে শুনতে হয়েছে । তাই এই মন্তব্য এমন কিছুই নয় । অন্যদিকে, মামদানির সঙ্গে বৈঠকেও ফের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ সমাধানের দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ওভাল অফিসে নিউ ইয়র্ক সিটির নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে বৈঠকের সময়ই তাঁর পুরনো দাবির ফের একবার পুনরাবৃত্তি করেছেন ট্রাম্প ।
হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের জন্য মামদানি ওয়াশিংটনে এসেছিলেন শুক্রবার ৷ বৈঠকের পর ট্রাম্প জানান, তিনি এই বৈঠকটি রীতিমতো উপভোগ করেছেন ৷ শুধু তাই নয়, বৈঠককে 'দুর্দান্ত' বলেও উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প । ওভাল অফিসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মামদানির পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প তাঁর পুরনো দাবি ফের একবার পুনরাবৃত্তি করেন ৷ তিনি বলেন, "ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মে মাসে শুরু হওয়া বিরোধ সমাধান করেছি । আমি ভারত ও পাকিস্তান-সহ আটটি দেশের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছি ৷" বুধবার ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি ভারত ও পাকিস্তানের উপর 350 শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন ৷ এর জেরেই তাদের মধ্যে বিরোধ শেষ হয় ৷ ট্রাম্প এও দাবি করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে ফোন করে বলেছিলেন যে, "আমরা যুদ্ধে যাব না ।"
ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় জানান, ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত ও পাকিস্তান পূর্ণ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ৷ তখন থেকে তিনি 60 বারেরও বেশি তাঁর দাবি পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা মীমাংসা করতে সাহায্য করেছেন। ট্রাম্প, যিনি অতীতে মামদানিকে "100 শতাংশ কমিউনিস্ট পাগল" এবং "সম্পূর্ণ বোকা" বলেছিলেন ৷ ট্রাম্প ওভাল অফিসে মামদানির পাশে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি মনে করি তিনি আসলে কিছু রক্ষণশীল মানুষকে অবাক করে দেবেন ৷"
বৈঠকের আগে ট্রাম্প বলেন, "আমরা তাঁকে (মামদানি) সাহায্য করব সবরকমভাবে ৷ সকলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে, একটি শক্তিশালী এবং অত্যন্ত নিরাপদ নিউ ইয়র্ক সিটি গঠন করতে ৷" অন্যদিকে, মামদানি বলেন, "প্রেসিডেন্টের সম্পর্কে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে আমরা বৈঠকে বসেছি ৷ মতবিরোধ রয়েছে তবে সেগুলির উপর নয়, নিউ ইয়র্কবাসীদের সেবা করার ক্ষেত্রে আমাদের যে যৌথ উদ্দেশ্য রয়েছে তার উপরেই মনোনিবেশ করেছি ৷"
নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে লড়াইয়ে মামদানি জয়ী হন ৷ তিনি প্রথম দক্ষিণ এশীয় এবং মুসলিম যিনি আমেরিকার বৃহত্তম শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন । রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া এবং রাজনৈতিকভাবে হেভিওয়েট নিউ ইয়র্ক রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে পরাজিত করেন মামদানি ৷ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মামদানি বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ মামদানির ছেলে। তিনি উগান্ডার কাম্পালায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন এবং সাত বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক সিটিতে চলে আসেন। মামদানি সম্প্রতি 2018 সালে একজন প্রাকৃতিক মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন ।