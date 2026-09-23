আমেরিকা-ডেনমার্ক-গ্রিনল্যান্ড চুক্তি স্বাক্ষর করলেন ট্রাম্প, নজরে আর্কটিক অঞ্চলের নিরাপত্তা
আর্কটিক অঞ্চলে চলা অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে মঙ্গলবার নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক একটি নিরাপত্তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
Published : September 23, 2026 at 11:49 AM IST
নিউইয়র্ক, 23 সেপ্টেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালে ট্রাম্প মঙ্গলবার আর্কটিক অঞ্চলে চলা অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের সঙ্গে একটি নিরাপত্তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। নিউইয়র্কের এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, "এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও চমৎকার সম্পর্ক হবে।"
উল্লেখযোগ্যভাবে, ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থাটি আর্কটিক অঞ্চলে অবস্থিত ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ' দেবে। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বলেন, "মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি আপনার বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। আপনি চান না যে শত্রুরা খুব বেশি কাছে আসুক। আমি সম্পূর্ণরূপে একমত এবং এই চুক্তি তাদের সেই সুযোগ দেবে না।" তিনি আরও দাবি করেন যে, শত্রুদের ওই এলাকায় নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া হবে না।
এই বিষয়ে আলোচনা কয়েক মাস ধরে চলেছিল । খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই দ্বীপটি নিয়ে ট্রাম্পের নিরাপত্তা উদ্বেগের সমাধান খুঁজতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রিনল্যান্ড এবং ডেনমার্কের শীর্ষকর্তারা কয়েক মাস ধরে আলোচনা করেছেন। গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ইয়েন্স-ফ্রেডরিক নিলসেন জানিয়েছেন, উত্তর আমেরিকা এবং ট্রান্স-আটলান্টিক নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ড গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "এই চুক্তিটি প্রমাণ করে যে আমরা আমাদের দায়িত্ব বুঝি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করি।" জানা গিয়েছে, 10 পৃষ্ঠার এই চুক্তি থেকে দেখা যায় যে, এই চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর্কটিক দ্বীপটির দক্ষিণে নার্সারসুয়াক এবং পূর্ব উপকূলে মেস্টারসভিগে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে।
গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ন্যাটোর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে। ফ্রেডেরিকসেন সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এটিকে সংযুক্ত করে নেয়, তবে এই আটলান্টিক জোটটি ভেঙে পড়বে। এই অচলাবস্থা গ্রিনল্যান্ডের প্রায় 56,000 মানুষকে বিচলিত করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্ক এবং তার ইইউ মিত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, যারা দ্বীপটিতে নিরাপত্তা মহড়া ও অর্থনৈতিক সহায়তা বাড়িয়েছে।
এই চুক্তিটি 1951 সালের একটি চুক্তিকে হালনাগাদ করে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ আর্কটিক অঞ্চলে নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। ওয়াশিংটন ও কোপেনহেগেনের মধ্যে 1951 সালের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। 2004 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে এতে পরিবর্তন আনা হয়।
ট্রাম্প এই চুক্তিকে দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফল হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ ট্রাম্প বলেন, "এই চুক্তিটি ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সকলের জন্য দারুণ এবং গ্রিনল্যান্ডের জন্য চমৎকার হবে। গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নিলসেন এই চুক্তিটিকে "তিন পক্ষের জন্যই লাভজনক" বলে বর্ণনা করেন, যা যৌথ দায়িত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আর্কটিক অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে।