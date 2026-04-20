জাপানের উপকূলে ভয়াবহ ভূমিকম্প, জারি সুনামি সতর্কতা

জাপানের উপকূলে ভয়াবহ ভূমিকম্প, জারি সুনামি সতর্কতা
জাপানের উপকূলে ভয়াবহ ভূমিকম্প (প্রতীকী ছবি)
Published : April 20, 2026 at 3:05 PM IST
টোকিও, 20 এপ্রিল: ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের উত্তরাংশের উপকূল এলাকা ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7.5 ৷ সুনামির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর ৷
স্থানীয় সময় সোমবার বিকেল 4টে 53 মিনিটে জাপানের উত্তর দিকে অবস্থিত সানরিকু উপকূলে কম্পন অনুভূত হয় ৷ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মাটি থেকে 10 কিলোমিটার নীচে ৷ ইতিমধ্যেই 40 সেন্টিমিটার বা 1.3 ফুট দীর্ঘ সুনামির উপস্থিতিও দেখতে পেয়েছে হাওয়া অফিস ৷ আবহাওয়া দফতরের কর্তাদের আশঙ্কা, তিন মিটার লম্বা সুনামি আছড়ে পড়তে পারে ৷ সুনামির ফলে ইয়াতে, আমরির মতো দ্বীপ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বলে আশঙ্কা ৷
বিস্তারিত আসছে...