জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্প, 7.5 মাত্রার কম্পনে জারি সুনামি সতর্কতা
ভূ-কম্পনের কয়েক মিনিটের মধ্যে জারি করা হয়েছে সুনামি সতর্কতা । আবহাওয়াবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, 2 মিটার পর্যন্ত উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে উপকূলে ।
Published : December 9, 2025 at 10:12 AM IST
টোকিয়ো, 9 ডিসেম্বর: গভীর রাতে কেঁপে উঠল জাপান ৷ সোমবার রাত 11.15 (ভারতীয় সময়) মিনিটে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে জাপানের প্রধান হোনশু দ্বীপের প্রিফেকচার আওমোরির উপকূল থেকে প্রায় 80 কিলোমিটার দূরে । ঘটনায় 23 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
রিখটার স্কেলে 7.5 মাত্রার এই ভূমিকম্পের জেরে ভারতের প্রতিবেশী দেশে সুনামির উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । ইতিমধ্যে উপকূল লাগোয়া কিছু এলাকায় সুনামি আছড়ে পড়তে শুরু করেছে বলে জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে ।
জাপান মেটিওরোলজিকাল এজেন্সি (JMA) জানিয়েছে, গভীর রাতে তীব্র ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 50 কিলোমিটার গভীরে ৷ সেইসঙ্গে কর্তৃপক্ষের তরফে আরও জানানো হয়েছে, উত্তর-পূর্ব উপকূলে 2 মিটার পর্যন্ত উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে ৷ বিশেষ করে ইশিকাওয়া প্রিফেকচার এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । আবহাওয়াবিদেরা আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, আগেভাগেই উপকূল এলাকার বাসিন্দারা, পর্যটক সবাইকে দ্রুত উঁচু জায়গায় যেন সরে যান ৷
জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, আওমোরির ঠিক দক্ষিণে ইওয়াতে প্রিফেকচারের কুজি বন্দরে 70 সেন্টিমিটার (2 ফুট, 4 ইঞ্চি) পর্যন্ত সুনামির ঢেউ পরিমাপ করা হয়েছে ৷ সেইসঙ্গে 50 সেন্টিমিটার পর্যন্ত সুনামির মাত্রা এলাকার অন্যান্য উপকূলে আছড়ে পড়েছে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শক্তিশালী ভূমিকম্পে চারিদিক এত পরিমাণ দুলছিল যে তাঁরা ভাবছিলেন ইতিমধ্যেই বড় কোনও বিপদ ঘটবে ৷ হাচিনোহে শহরের আওমোরি প্রিফেকচার শহর থেকে কনভেনিয়েন্স স্টোরের মালিক নোবুও ইয়ামাদা পাবলিক ব্রডকাস্টার এনএইচকে-কে বলেন, "আমি এত বড় ভূমিকম্প এর আগে কখনও দেখিনি ৷ চারিদিক ভীষণভাবে দুলছিল ৷ সৌভাগ্যবশত এরপরেও আমার এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে ৷"
অগ্নিনির্বাপণ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তরফ পাবলিক ব্রডকাস্টার এনএইচকে জানানো হয়েছে, 23 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে একজন গুরুতর। হাচিনোহের একটি হোটেলে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং তোহোকুতে এক ব্যক্তি তাঁর গাড়ি একটি গর্তে পড়ে গিয়ে সামান্য আহত হয়েছেন ৷ ইতিমধ্যেই জাপানের কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷
আবহাওয়া সংস্থা সতকর্তা জারি করে জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন সম্ভাব্য আফটারশক হতে পারে ৷ জাপানের উত্তর-পূর্ব উপকূল টোকিয়োর পূর্বদিক অর্থাৎ চিবা থেকে হোক্কাইডো পর্যন্ত 8 মাত্রার ভূমিকম্প এবং সম্ভাব্য সুনামির ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই এলাকার 182টি পুরসভার বাসিন্দাদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ মঙ্গলবার ভোরে হোনচো থেকে প্রায় 122 কিলোমিটার (76 মাইল) দক্ষিণে, 35 কিলোমিটার গভীরে, 5.1 মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্পের কথা জানিয়েছে ৷ তবে এ বিষয়ে আপাতত অন্য কোনও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে, জাপানের উপকূলবর্তীর এলাকার ঠিক উত্তরে 2011 সালে 9.0 মাত্রার ভূমিকম্প ও সুনামির আঘাত হানে ৷ যার জেরে প্রায় 20000 মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ৷ সেবার ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হয়েছিল।