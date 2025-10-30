শক্তিশালী পারমাণবিক টর্পেডো বানাল রাশিয়া, 30 মিনিটেই ধ্বংস হবে লন্ডনের মতো 6 শহর

শক্তিশালী পারমাণবিক টর্পেডো বানাল রাশিয়া, 30 মিনিটেই ধ্বংস হবে লন্ডনের মতো 6 শহর
রুশ সামরিক বাহিনীর দাবি, বিশ্বের সবচেয়ে ঘতক পারমাণবিক টর্পেডো বানিয়েছে রাশিয়া যার আঘাতে তেজস্ক্রিয় সুনামি 30 মিনিটেই ধ্বংস করতে পারে লন্ডনের মতো 6টি শহর ৷
Published : October 30, 2025 at 5:45 PM IST
মস্কো, 30 অক্টোবর: প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেছেন, রাশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ঘতক পারমাণবিক অস্ত্র পোসেইডন টর্পেডোর (Poseidon Torpedo) পরীক্ষামূলক প্রয়োগে সাফল্য পেয়েছে। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে আহত সেনাদের সঙ্গে দেখা করার সময় পুতিন এই সাফল্যের কথা ঘোষণা করে বলেন, পৃথিবীতে এর মতো আর কোনও অস্ত্র নেই।
এক সপ্তাহের মধ্যে এটি রাশিয়ার দ্বিতীয় বড় সাফল্য। এর আগে, 21 অক্টোবর, রাশিয়া বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক শক্তিচালিত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, বুরেভস্টনিক-9এম739 সফলভাবে পরীক্ষা করেছিল। সেই সময়ে, দাবি করা হয়েছিল যে, এই ক্ষেপণাস্ত্রটির সীমাহীন দূরত্ব অতিক্রম করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। বুরেভস্টনিক (9এম739) একটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র যা প্রচলিত জ্বালানি ইঞ্জিনের পরিবর্তে পারমাণবিক চুল্লি দ্বারা চালিত হয়।
পারমাণবিক শক্তিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই, রাশিয়া পারমাণবিক টর্পেডোর পরীক্ষামূলক প্রয়োগে সাফল্যের কথা ঘোষণা করেছে। বুধবার, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, "পারমাণবিক শক্তিচালিত পোসাইডন সুপার টর্পেডোর সফল পরীক্ষা দেশের জন্য একটি দুর্দান্ত প্রাপ্তি।"
কতটা ভয়ঙ্কর পোসেইডন টর্পেডো?
এই টর্পেডো জলের নিচে প্রায় 10,000 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিনে আঘাত হানতে সফল হবে। রুশ বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, এই টর্পেডো সমুদ্রে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং উপকূলীয় অঞ্চলগুলিকে তেজস্ক্রিয় সুনামিতে ধ্বংস করতে সক্ষম। পসাইডন সুপার টর্পেডোর নামকরণ করা হয়েছে সমুদ্রের গ্রিক দেবতার নামে। জানা গিয়েছে, টর্পেডোটি একটি সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং নির্ধারিত সময় এবং দূরত্বে তার লক্ষ্যবস্তুতে জোরালো আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল।
পসাইডন সুপার টর্পেডো 20 মিটার লম্বা, প্রায় 100 টন ওজনের টর্পেডোটি জলের নিচে সর্বোচ্চ 185 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিতে প্রায় 10,000 কিলোমিটার দূরে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দাবি, এই টর্পেডো রাডারে ধরা বা চিহ্নিত করা অসম্ভব।
রাশিয়ার সরকারি সংস্থা TASS-এর দাবি, পোসেইডন টর্পেডো দুই মেগাটন পর্যন্ত পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে পারে। এর বিস্ফোরণে এত তীব্র তেজস্ক্রিয় তরঙ্গ তৈরি হতে পারে যে উপকূলীয় শহরগুলি সম্পূর্ণরূপে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রাশিয়ার সামরিক বাহিনী দাবি করেছে যে এটি মাত্র 30 মিনিটের মধ্যে লন্ডন সহ ছয়টি প্রধান শহর ধ্বংস করতে পারে। পসাইডন সুপার টর্পেডোর গতি এবং গোপনীয়তা এটিকে শত্রুর জন্য কার্যত অদৃশ্য হুমকি করে তুলেছে।
ভারত ও আমেরিকার অস্ত্রের সঙ্গে পোসেইডন টর্পেডোর তুলনা
ভারতের কাছে বর্তমানে অগ্নি-5 (AGNI V) আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM) রয়েছে যা 2500 থেকে 3000 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাঙ্কার বা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম৷ ভারতের AGNI V 'সুপার হেভি সুপারসনিক বাঙ্কার বাস্টার' যা 7,500 কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বহনে সক্ষম৷ অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 13,000 কিলোমিটার পর্যন্ত পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে যা যে কোনও মহাদেশে আঘাত হানতে সক্ষম। তবে, রাশিয়ার পোসাইডন উভয় শ্রেণির অস্ত্রের থেকে অনেকটাই আলাদা ৷
সংশ্লিষ্ট মহলের বিশেষজ্ঞদের অনুমান, রাশিয়া মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে বুরেভেস্টনিক এবং পসেইডন পরীক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলিকে একটি বার্তা দিতে চেয়েছে যে, তারা ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কোনও চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সময় একাধিক পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম সারমাট আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে। সে সময় পুতিন বলেছিলেন, বিশ্বের অন্য কোনও দেশের কাছে এই ক্ষেপণাস্ত্র নেই এবং এটি শীঘ্রই রুশ সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
বিশ্বজুড়ে ফের অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আশঙ্কা
রাশিয়ার কাছে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ পাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে, যা তারা মাঝে মাঝে ইউক্রেনে আক্রমণ চালানোর জন্য ব্যবহার করে। 2022 সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, পুতিন ইউক্রেনকে সমর্থনকারী পশ্চিমা দেশগুলিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, তারা যেন ভুলে না যায় যে রাশিয়ার কাছে বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র রয়েছে ৷ যারা যুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষতি করতে চায় তাদের গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে।
পুতিন 2018 সালে পসেইডন টর্পেডো এবং বুরেভেস্টনিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। দুটি অস্ত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষা এবার সফল হয়েছে। এটি বিশ্বে নতুন করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে।
ট্রাম্প বুরেভেস্টনিক পরীক্ষা নিয়ে সমালোচনা করেছেন
গত 21 অক্টোবর, রাশিয়া পারমাণবিক শক্তিচালিত বুরেভেস্টনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করেছে, যা বিশ্বের যে কোনও স্থানে পারমাণবিক হামলা চালাতে সক্ষম। যেহেতু ক্ষেপণাস্ত্রটি খুব কম উচ্চতায় কাজ করে এবং ঘন ঘন তার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাই এটি ট্র্যাক করা প্রায় অসম্ভব বলে দাবি রাশিয়ার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার বিষয়ে বলেছেন, রাশিয়ার উচিত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা না করে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করা।