জুলাই সনদ ঘিরে ফের রণক্ষেত্র বাংলাদেশ, প্রতিবাদীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস-গ্রেনেড পুলিশের

জুলাই সনদ ঘিরে ফের রণক্ষেত্র বাংলাদেশ, প্রতিবাদীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস-গ্রেনেড পুলিশের
বাংলাদেশের সংসদ চত্বরে জুলাই সনদে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয় ৷ এদিনই সকালে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভরত প্রতিবাদীদের মারধর করে পুলিশ ৷ ফিরল এক বছরের আগের ছবি ৷
By PTI
Published : October 17, 2025 at 8:53 PM IST
ঢাকা, 17 অক্টোবর: ঠিক যেন গত বছরের জুলাইয়ের ছবি ! প্রতিবাদীদের সরাতে টিয়ার গ্যাস, লাঠি আর গ্রেনেডের শব্দে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাংলাদেশের সংসদ এলাকা ৷ শুক্রবার সকালে 'জুলাই সনদ'-এ স্বাক্ষর করার অনুষ্ঠান ঘিরে পুলিশ-প্রতিবাদীদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷ গত বছর 'জুলাই বিপ্লব'-এর ফলে পতন হয়েছিল হাসিনা সরকারের ৷ সেই সনদে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগের রাত থেকে একগুচ্ছ দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভে নামে জুলাই বিপ্লবের যোদ্ধারা ৷ তাঁরা সংসদের সামনে প্রতিবাদ করতে থাকেন ৷
এই পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে এক বছর আগে জুলাই-অগস্টে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রণক্ষেত্র বাংলাদেশের ছবি দেখল দেশবাসী ৷ ফিরল জুলাই বিপ্লবের অশান্ত ঢাকা ৷ অবশ্য এদিন বিকেলে বাংলাদেশের সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে এই সনদে স্বাক্ষর করেন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ৷
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রধান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে আজ শুক্রবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা। pic.twitter.com/H2O8ba5I6o— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) October 17, 2025
বিডিনিউজ24.com জানিয়েছে, হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা বিক্ষুব্ধরা জুলাই সনদে তাঁদের সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন ৷ গত বছরের জুলাই বিপ্লবের সময় আহত প্রতিবাদীদের পুনর্বাসনের দাবিও জানান তাঁরা ৷ এইরকম একগুচ্ছ দাবি নিয়ে তাঁরা সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷
অনুষ্ঠানের দিন সকালে তাঁরা সংসদের প্রধান প্রবেশদ্বার টপকে ভিতরে চলে আসেন ৷ সেই সময় নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের বাধা দেন ৷ কিন্তু বিক্ষুব্ধরা জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের একেবারে সামনে থাকা চেয়ারগুলিতে বসে পড়েন ৷ ওই চেয়ারগুলি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ৷ সেখানে বসে প্রতিবাদকারীরা স্লোগান দিতে থাকেন ৷
এই অবস্থায় পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় এবং এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে বলে ৷ কিন্তু পুলিশের কথায় তোয়াক্কা না করে আন্দোলনকারীরা স্লোগান দিতে থাকেন ৷ তখন পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদীদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে সংসদ চত্বরে বিক্ষুব্ধদের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে পুলিশ ৷ প্রতিবাদকারীদের মারধরও করা হয় ৷ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ও গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ ৷
এদিকে প্রতিবাদকারীরা পুলিশের কমপক্ষে দু'টি গাড়িতে ভাঙচুর চালায় ৷ অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি অস্থায়ী রিসেপশন রুম, অস্থায়ী কন্ট্রোল রুমে আগুন ধরিয়ে দেন ৷ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় সংসদ ভবনের সামনে রাখা আসবাবপত্র ৷
জুলাই সনদের খসড়া তৈরির আগে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত কমিশন দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বারবার ম্যারাথন বৈঠক করে ৷ এদিকে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের ঘনিষ্ঠ ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) সাফ জানিয়ে দেয়, তারা এই জুলাই বিপ্লবের সনদে স্বাক্ষর করবে না ৷ এমনকী এদিনের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিল এনসিপি ৷
গতকাল রাতে এনসিপি-র তরফে অন্যতম প্রধান নেতা হাসনাত আবদুল্লা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে দেন, "ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না ৷" দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের অভিযোগ, কয়েকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় সম্মতির নাম করে এই নথিতে স্বাক্ষর করছে ৷ তারা আসলে সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে ৷
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, জুলাই সনদ তৈরি করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ৷ এর নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস ৷ সনদে 80টিরও বেশি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ এই সংক্রান্ত আলোচনায় শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারেনি ৷ তাদের সবরকম কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার ৷ যতক্ষণ না দলের নেতা-কর্মীদের বিচার হচ্ছে, ততক্ষণ তারা কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবে না ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি ভারতে আশ্রয় নেন ৷ এরপর দলের বহু নেতাকে কারাগারে বন্দি করা হয় ৷ অনেকে অবশ্য দেশ ছেড়ে বাইরে পালিয়ে যান ৷ তিন দিন পর দেশে ফেরেন শান্তিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ৷