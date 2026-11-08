পোল্যান্ডে পরপর গুলিতে মৃত 6, হামলার নেপথ্যে উগ্র-ডানপন্থী মতাদর্শ ; দাবি সরকারের
Poland Shooting: ইতিহাসের শহর ক্র্যাকোর জনবহুল বাজারের ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হানা হিসেবে চিহ্নিত করেছে দেশের সরকার।
Published : November 8, 2026 at 8:39 AM IST
ক্র্যাকো (পোল্যান্ড) 8 নভেম্বর: ব্যস্ত বাজারে এসে থামল গাড়ি । গাড়ি থেকে নেমে ভিড় লক্ষ্য করে টানা গুলি বর্ষণ । প্রাণ গেল চার মহিলা-সহ 6 জনের । আহতের সংখ্যা 15। পাল্টা পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত আততায়ী । পোল্যান্ডের দ্বিতীয় ব্যস্ততম শহর ক্র্যাকোর জনবহুল বাজারের ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হানা হিসেবে চিহ্নিত করেছে দেশের সরকার।
প্রাথমিক তদন্তের পর স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, চরম ডানপন্থী মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে ওই ব্যক্তি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে । এ দেশের আরেক মন্ত্রী মার্কিন কিয়েরউইনস্কি জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে তাঁরা জানতে পেরেছেন গাড়ি নিয়ে বাজারের নানা দিকে ঘুরে ঘুরে গুলি চালিয়েছে 25 বছর বয়সি ওই আততায়ী । মন্ত্রী বলেন, "এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য থেকে আমাদের মনে হচ্ছে ওই ব্যক্তি চরম ডানপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাস করে । তার কথা থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদের লক্ষণও স্পষ্ট ।"
এদিকে গুলি চলার কয়েক ঘণ্টা বাদে প্রকাশ্য়ে আসে আরও একটি চাঞ্চল্য়কর খবর । পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক জানান, ক্র্যাকো শহর থেকে 150 কিলোমিটার দূরে একটি জায়গা থেকে তিনজনের দেহ পাওয়া গিয়েছে । তার মধ্য়ে দুজন মহিলা । এই তিনজনের সঙ্গে অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ।
গুলির ঘটনায় মৃতদের মধ্যে তিনজন পোল্য়ান্ডের বাসিন্দা । একজনের ইংল্য়ান্ডের বাসিন্দা । বাকি দুজনের সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি । এর পাশাপাশি 13 জনের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে । এই তালিকায় আছে বন্দুকবাজও ।
আহতদের মধ্য়ে সবার শরীরে গুলি লেগেছে কিনা তা এখনও জানা যায়নি । কারণ, 13 জনের মধ্য়ে দুজনকে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসাপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । ঘটনায় দুজন পুলিশ আধিকারিক এবং পাঁচজন সাধারণ নাগরিক জখম হয়েছে । দুই পুলিশ আধিকারিকের শারীরিক অবস্থা গুরুতর ।
আততায়ীর নাম প্রকাশ করা হয়নি । তার সম্পর্কে কোনও তথ্য়ই জানায়নি প্রশাসন । তবে ঘটনার সময় বাজারে থাকা বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সংবাদসংস্থা এপিকে জানিয়েছেন ওই ব্য়ক্তির গায়ে সেনা বাহিনীর পোশাকের পাশাপাশি বুলেটপ্রুভ জ্যাকেট ছিল । তাঁর সঙ্গে থাকা বন্দুকও সাধারণত সামরিক বাহিনীকেই ব্যবহার করতে দেখা যায় ।