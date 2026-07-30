উত্তপ্ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর, পাক সেনার গুলিতে নিহত 30 নিরস্ত্র নাগরিক
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। বিগত 48 ঘণ্টায় পাক-সেনার গুলিতে 30 জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী নিহত ও অনেকের আহত হওয়ার খবর মিলেছে ৷
By PTI
Published : July 30, 2026 at 7:59 AM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: ইসলামাবাদ-বিরোধী বিক্ষোভে উত্তপ্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীর (PoK)। এই বিক্ষোভ দমনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রেঞ্জার্স তাদের নৃশংস দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের ওপর সরাসরি গুলি চালাচ্ছে। বিগত 48 ঘণ্টায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে 30 জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী নিহত ও অনেকের আহত হওয়ার খবর মিলেছে ৷
পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (PoK) চলা এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়া জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র মতে, মঙ্গলবার পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী হাজার হাজার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীর ওপর গুলি চালায় এবং তাতে 5 জনের মৃত্যু হয়। এর আগে সোমবার নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে 25 জন বিক্ষোভকারী নিহত হন।
জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির নেতৃত্বে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণ এই অঞ্চলটি থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং নির্বাচনী সংস্কারের দাবিতে পথে নেমেছে। জুন মাস থেকে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে (PoK) বিক্ষোভ শুরু হয় এবং পাকিস্তান তা দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এই অঞ্চলটিতে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় কোনও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সোমবার এখানে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি বর্জন করেছে বলে খবর।
প্রসঙ্গত, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের আইনসভায় 45টি আসনের ভোট 27 জুলাই থেকে 10 অগস্ট পর্যন্ত তিন দফায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত 27 জুলাই প্রথম দফায় 13টি আসনে ভোট হয়। শাহবাজ সরকারের ঘোষিত ‘নিষিদ্ধ’ সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি) এই ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ার পরে পাক সেনা এবং রেঞ্জার্স বাহিনী জোর করে স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলে নিয়ে বুথে গিয়ে ভোটদানে বাধ্য করিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-এর নেতৃত্বে সোমবার বিক্ষোভে পথে নামেন হাজার হাজার মানুষ ৷ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পাক বাহিনী নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালালে 20 জনের মৃত্যু হয় এবং 50 জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী জখম হন।
এর পরই জম্মু ও কাশ্মীরের একটি মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের মুখপাত্র জেরেমি লরেন্স এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, একটি নাগরিক সমাজ সংগঠনকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করার ঘটনা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তিনি জানিয়েছেন, আটক জেএএসি নেতাদের অবশ্যই আইনি প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকার থাকতে হবে। এছাড়াও, তাদের যথাযথ প্রক্রিয়া ও সুষ্ঠু বিচারের অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করতে হবে।