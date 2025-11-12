ETV Bharat / international

রাজার সঙ্গে বিশ্বশান্তি প্রার্থনায় অংশগ্রহণ মোদির, ভুটান সফরে একাধিক মউ স্বাক্ষর

দু'দিনের ভুটান সফর শেষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠকের পর পুনাতসাংচু-2 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘোষণা করেন ৷

PM MODI VISITS BHUTAN
ভুটানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
থিম্পু, 12 নভেম্বর: প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংঘাতের আবহে সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র ভুটানে দু'দিনের সফর সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাশাপাশি হিমালয়ের পূর্ব দিকে অবস্থিত দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করে তুলতে একগুচ্ছ মউ স্বাক্ষর হয় ভারতের ৷ সেই সঙ্গে, সফরের শেষদিনে বুধবার থিম্পুতে ভুটানের চতুর্থ তথা প্রাক্তন রাজা জিগমে ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠক সারলেন মোদি ৷

ভুটান ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করে তুলতে এদিন একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন মোদি এবং ওয়াংচুক ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে বৈঠক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "ভুটানের রাজ চতুর্থ ড্রুক গ্যালপোর সঙ্গে বৈঠক সফল হয়েছে ৷ ভারত-ভুটানের সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে বছরের পর বছর ধরে তাঁর প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয় । তাঁর সঙ্গে জ্বালানি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ গেলেফু মাইন্ডফুলনেস সিটি প্রকল্পের অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন তিনি ৷"

দু'দিনের সফরে ভুটানের বর্তমান রাজা জিগমে কেশর নামগেল ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভুটানের উন্নয়নে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 4 হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদানের ঘোষণা করেন মোদি ৷ পাশাপাশি, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভুটান সরকারের জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেন ৷ সেই সঙ্গে, দুই মধ্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রেও মউ স্বাক্ষর হয় ৷

PM Modi met Bhutan's fourth and former King, Jigme Singye Wangchuck
প্রাক্তন রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী (ছবি: প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেল)

তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত পবিত্র প্রথা হল কালচক্র অনুষ্ঠান ৷ মূলত, জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ধ্যান অনুশীলনের জন্য তিন দিনের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ভুটানে ৷ থিম্পু সফরে ভুটানের রাজার আমন্ত্রণে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে, বিশ্ব শান্তি প্রার্থনা অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভুটানের বিশ্বশান্তি প্রার্থনা উৎসব ঐক্য, নিষ্ঠা এবং সম্মিলিত নিরাময়ের একটি ঐতিহাসিক উপলক্ষের প্রতীক ৷ এই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ নেতারা অংশগ্রহণ করেন ৷ ভুটানের প্রধান মঠপতি জে খেনপোর সভাপতিত্বে এই প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় ।

PM Modi in Kalchakra Empowerment with Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
কালচক্র অনুষ্ঠানে ভুটানের রাজা জিগমে কেশার নামগেল ওয়াংচুকের সঙ্গে মোদি (ছবি: পিটিআই)

সোমবার লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণে অন্তত 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত 20 জন ৷ মোদির সঙ্গে বৈঠকে মঙ্গলবার সেই ঘটনার নিন্দা করেন ভুটানের রাজা ৷ নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি ৷

দু'দিনের ভুটান সফরের প্রথম দিনই রাজা জিগমে কেশর নামগেল ওয়াংচুকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পুনাতসাংচু-2 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই প্রকল্প দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক বলে অবিহিত করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, হাতিসরে একটি অভিবাসন চেকপয়েন্ট স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

পড়ুন: বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা কেউ পার পাবে না, ভুটান থেকে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর

