রাজার সঙ্গে বিশ্বশান্তি প্রার্থনায় অংশগ্রহণ মোদির, ভুটান সফরে একাধিক মউ স্বাক্ষর

রাজার সঙ্গে বিশ্বশান্তি প্রার্থনায় অংশগ্রহণ মোদির, ভুটান সফরে একাধিক মউ স্বাক্ষর
দু'দিনের ভুটান সফর শেষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠকের পর পুনাতসাংচু-2 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘোষণা করেন ৷
Published : November 12, 2025 at 4:44 PM IST
থিম্পু, 12 নভেম্বর: প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংঘাতের আবহে সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র ভুটানে দু'দিনের সফর সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাশাপাশি হিমালয়ের পূর্ব দিকে অবস্থিত দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করে তুলতে একগুচ্ছ মউ স্বাক্ষর হয় ভারতের ৷ সেই সঙ্গে, সফরের শেষদিনে বুধবার থিম্পুতে ভুটানের চতুর্থ তথা প্রাক্তন রাজা জিগমে ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠক সারলেন মোদি ৷
ভুটান ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করে তুলতে এদিন একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন মোদি এবং ওয়াংচুক ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে বৈঠক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "ভুটানের রাজ চতুর্থ ড্রুক গ্যালপোর সঙ্গে বৈঠক সফল হয়েছে ৷ ভারত-ভুটানের সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে বছরের পর বছর ধরে তাঁর প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয় । তাঁর সঙ্গে জ্বালানি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ গেলেফু মাইন্ডফুলনেস সিটি প্রকল্পের অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন তিনি ৷"
Had a wonderful meeting with His Majesty the Fourth Druk Gyalpo. Appreciated his extensive efforts over the years towards further cementing India-Bhutan ties. Discussed cooperation in energy, trade, technology and connectivity. Lauded the progress in the Gelephu Mindfulness City… pic.twitter.com/It8O8TTYbi— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2025
দু'দিনের সফরে ভুটানের বর্তমান রাজা জিগমে কেশর নামগেল ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভুটানের উন্নয়নে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 4 হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদানের ঘোষণা করেন মোদি ৷ পাশাপাশি, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভুটান সরকারের জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেন ৷ সেই সঙ্গে, দুই মধ্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রেও মউ স্বাক্ষর হয় ৷
তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত পবিত্র প্রথা হল কালচক্র অনুষ্ঠান ৷ মূলত, জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ধ্যান অনুশীলনের জন্য তিন দিনের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ভুটানে ৷ থিম্পু সফরে ভুটানের রাজার আমন্ত্রণে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে, বিশ্ব শান্তি প্রার্থনা অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভুটানের বিশ্বশান্তি প্রার্থনা উৎসব ঐক্য, নিষ্ঠা এবং সম্মিলিত নিরাময়ের একটি ঐতিহাসিক উপলক্ষের প্রতীক ৷ এই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ নেতারা অংশগ্রহণ করেন ৷ ভুটানের প্রধান মঠপতি জে খেনপোর সভাপতিত্বে এই প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় ।
সোমবার লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণে অন্তত 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত 20 জন ৷ মোদির সঙ্গে বৈঠকে মঙ্গলবার সেই ঘটনার নিন্দা করেন ভুটানের রাজা ৷ নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি ৷
Had the honour of inaugurating Kālacakra ‘Wheel of Time’ Empowerment with His Majesty Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the King of Bhutan and His Majesty The Fourth Druk Gyalpo. It was presided over by His Holiness the Je Khenpo which made it even more special. This is an… pic.twitter.com/H4ZOFvOkZn— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2025
দু'দিনের ভুটান সফরের প্রথম দিনই রাজা জিগমে কেশর নামগেল ওয়াংচুকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পুনাতসাংচু-2 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই প্রকল্প দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক বলে অবিহিত করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, হাতিসরে একটি অভিবাসন চেকপয়েন্ট স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷