দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-20 সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি, থাকছেন না ট্রাম্প

আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত জি-20 শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ষষ্ঠ আইবিএসএ শীর্ষ সম্মেলনেও যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে ৷

PM Modi G20 SUMMIT
দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 12:28 PM IST

নয়াদিল্লি, 21 নভেম্বর: দক্ষিণ আফ্রিকার সভাপতিত্বে জোহনেসবার্গে অনুষ্ঠিত 20তম জি-20 শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আফ্রিকা প্রথমবার জি-20 শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে ৷ সেই সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার তিনদিনের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । যদিও এবারের জি-20 সম্মেলনে থাকছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ফলে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই মোদি-ট্রাম্পের ৷

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জারি করা একটা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এটি গ্লোবাল সাউথ-এ অনুষ্ঠিত টানা চতুর্থ জি-20 শীর্ষ সম্মেলন । শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জি-20 অ্যাজেন্ডা সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন । শীর্ষ সম্মেলনের তিনটি অধিবেশনেই প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷" তিনটি অধিবেশনে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনীতির বৃদ্ধি, নিজস্ব অর্থনীতি গড়ে তোলা, বাণিজ্যের ভূমিকা, উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য এবং ঋণের বোঝার পাশাপাশি দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ব্যবস্থা এবং সকলের জন্য একটি ন্যায্য ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে ৷

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আমি 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এবং 'এক পৃথিবী, এক পরিবার এবং এক ভবিষ্যৎ'-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের বক্তব্যকে তুলে ধরব ।" এই বছরের G20-এর মূল বিষয় থাকছে, 'সংহতি, সমতা এবং স্থায়িত্ব' ৷ যার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের নয়াদিল্লি এবং ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত আগের শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ৷ G20 শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী মোদি জোহানেসবার্গে একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলেও জানা গিয়েছে ৷

তাঁর সফরকালে দক্ষিণ আফ্রিকা আয়োজিত ভারত-ব্রাজিল-দক্ষিণ আফ্রিকা (IBSA) নেতাদের বৈঠকেও অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেছেন, "আমি অন্যান্য দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে আলাপচারিতা এবং শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি নির্ধারিত ষষ্ঠ IBSA শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ৷" এবারের এই শীর্ষ সম্মেলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই দেখছে আন্তর্জাতিক মহল ৷ কারণ প্রথম আফ্রিকায় জি-20 শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে । এর আগে 2023 সালে ভারতের জি20-এর সভাপতিত্বকালে, আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি20-র অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "সফরের সময়, আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গেও আলাপচারিতায় অংশ নেব ৷ ভারতের বাইরে বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে একটি দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু ভারতীয়ের বসবাস ৷" বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, 20 সদস্যের গ্রুপে (G20) ভারত, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ দুটি আঞ্চলিক সংস্থা, যথা ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । G20 সদস্যরা বিশ্বব্যাপী মোট দেশীয় উৎপাদনের (GDP) প্রায় 85 শতাংশ, বিশ্ব বাণিজ্যের 75 শতাংশেরও বেশি এবং বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করে ।

G20 SUMMIT 2025
G20 SUMMIT SOUTH AFRICA
জি20 সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি
PM MODI G20 SUMMIT

