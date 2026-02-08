সেমিকন্ডাক্টর-প্রতিরক্ষা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারত-মালয়েশিয়া চুক্তি, প্রধানমন্ত্রীর মুখে তামিল স্তুতি

সেমিকন্ডাক্টর-প্রতিরক্ষা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারত-মালয়েশিয়া চুক্তি, প্রধানমন্ত্রীর মুখে তামিল স্তুতি
দু'দিনের সফরে মালয়েশিয়া গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এদিন দুই দেশের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে চুক্তি হয়েছে ৷ তামিল ভাষা, সংস্কৃতির প্রশংসা করেন তিনি ৷
Published : February 8, 2026 at 2:47 PM IST
কুয়ালা লামপুর, 8 ফেব্রুয়ারি: আরও কাছাকাছি এল ভারত ও মালয়েশিয়া ৷ সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা, গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নেওয়া, জলসীমায় নিরাপত্তা এবং সেমিকন্ডাক্টর সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে ৷ এনিয়ে যৌথ বিবৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম ৷ এদিন তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির অবদানের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ককে 'বিশেষ সম্পর্ক'-এর তকমা দেন ৷ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি-সহ সেমিকন্ডাক্টর, স্বাস্থ্য এবং খাদ্য সুরক্ষায় মালয়েশিয়ার সঙ্গে আমরা অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলব ৷" ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগীরয় অঞ্চল বিশ্বের 'অগ্রগতির ইঞ্জিন' হিসেবে উঠে আসছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী ৷
Addressing the joint press meet with PM Anwar Ibrahim of Malaysia. @anwaribrahim— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026
প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিম বলেন, "ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, যোগাযোগ এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিসর বাড়ছে ৷" বিশ্বের বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ভারতে 'দুর্দান্ত অগ্রগতি'র জন্য তিনি ভারতের প্রশংসাও করেন ৷ কুয়ালা লামপুরে যৌথ বিবৃতিতেও তিনি স্পষ্ট করেন "সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আমাদের বার্তা পরিষ্কার- কোনও দ্বিচারিতা নয়, কোনও আপস নয় ৷"
India and Malaysia are committed to development, peace and stability in the entire Indo-Pacific region along with ASEAN. India looks forward to further deepening engagement with ASEAN. On the issue of terror, our message is clear - No double standards. No compromise.— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026
এদিন তামিল সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে মোদি লেখেন, "তামিল ভাষা সুন্দর এবং চিরন্তন ৷ তামিল সংস্কৃতিও মহান ৷ ভারত ও মালয়েশিয়ার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার ক্ষেত্রে তামিল সংস্কৃতি ও ভাষার ভূমিকা বিশাল ৷ দু'দেশের মধ্যে হওয়া অডিও ভিজ্যুয়াল চুক্তি তামিল সংস্কৃতিকে আরও জনপ্রিয় করবে ৷ আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে ৷"
গতকাল দু'দিনের সফরে মালয়েশিয়া এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কুয়ালা লামপুর বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আনওয়াল ইব্রাহিম ৷ সেখান থেকে তাঁরা একই গাড়িতে প্রবাসী ভারতীয়দের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান ৷
At the lunch hosted by my friend, PM Anwar Ibrahim, one of the songs sung was Naalai Namathe, from a movie starring the great MGR!— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026
PM Anwar Ibrahim, like several of us in India, is a big fan of MGR!@anwaribrahim pic.twitter.com/lwzqYQqojU
এদিন সকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন পেরদানা পুত্রায় প্রধানমন্ত্রীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয় ৷ তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় ৷ প্রধানমন্ত্রীর জন্য মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করেছিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিম ৷
মধ্যাহ্নভোজে তাঁর জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম আমার জন্য মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করেছেন ৷ এমজিআর অভিনীত একটি সিনেমার গান 'নালাই নামাথে' গেয়ে শোনালেন শিল্পীরা ৷ ভারতের আরও অনেকের মতোই প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিমও এমজিআর-এর বড় ভক্ত !"
এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু গঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আজাদ হিন্দ ফৌজ)-র এক প্রবীণ সদস্য় জেয়ারাজ রাজা রাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ ভারতীয়দের তরফে তাঁকে কৃতজ্ঞতাও জানান প্রধানমন্ত্রী ৷
It was very special to meet INA veteran Shri Jeyaraj Raja Rao.— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026
His life is marked by immense courage and sacrifice. Listening to his experiences was very inspiring.
We remain forever indebted to Netaji Subhas Chandra Bose, the brave women and men of the INA, whose valour helped… pic.twitter.com/dVkiDgCKGL
এই সাক্ষাৎ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "আমরা চিরকাল নেজাতি সুভাষ চন্দ্র বসুর কাছে ঋণী থাকব ৷ আইএনএ-র সাহসী যোদ্ধাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ৷ তাঁদের বীরত্ব ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে ৷" এই সাক্ষাৎকে বিশেষ বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ 1943 সালের সেপ্টেম্বরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কুয়ালা লামপুরের সেলানগোর পাদাং (ইন্ডিপেনডেন্ট স্কোয়ার)-এ একটি বক্তৃতা করেন ৷ তাঁর ভাষণে হাজার হাজার মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ৷ বহু তরুণ-তরুণী আইএনএ-তে যোগ দিয়েছিলেন ৷