সেমিকন্ডাক্টর-প্রতিরক্ষা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারত-মালয়েশিয়া চুক্তি, প্রধানমন্ত্রীর মুখে তামিল স্তুতি

দু'দিনের সফরে মালয়েশিয়া গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এদিন দুই দেশের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে চুক্তি হয়েছে ৷ তামিল ভাষা, সংস্কৃতির প্রশংসা করেন তিনি ৷

India Malaysia Bilateral Talks
কুয়ালা লামপুরে ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে আলোচনা (ছবি: পিটিআই)
Published : February 8, 2026 at 2:47 PM IST

কুয়ালা লামপুর, 8 ফেব্রুয়ারি: আরও কাছাকাছি এল ভারত ও মালয়েশিয়া ৷ সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা, গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নেওয়া, জলসীমায় নিরাপত্তা এবং সেমিকন্ডাক্টর সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে ৷ এনিয়ে যৌথ বিবৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম ৷ এদিন তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির অবদানের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ককে 'বিশেষ সম্পর্ক'-এর তকমা দেন ৷ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি-সহ সেমিকন্ডাক্টর, স্বাস্থ্য এবং খাদ্য সুরক্ষায় মালয়েশিয়ার সঙ্গে আমরা অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলব ৷" ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগীরয় অঞ্চল বিশ্বের 'অগ্রগতির ইঞ্জিন' হিসেবে উঠে আসছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী ৷

প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিম বলেন, "ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, যোগাযোগ এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিসর বাড়ছে ৷" বিশ্বের বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ভারতে 'দুর্দান্ত অগ্রগতি'র জন্য তিনি ভারতের প্রশংসাও করেন ৷ কুয়ালা লামপুরে যৌথ বিবৃতিতেও তিনি স্পষ্ট করেন "সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আমাদের বার্তা পরিষ্কার- কোনও দ্বিচারিতা নয়, কোনও আপস নয় ৷"

এদিন তামিল সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে মোদি লেখেন, "তামিল ভাষা সুন্দর এবং চিরন্তন ৷ তামিল সংস্কৃতিও মহান ৷ ভারত ও মালয়েশিয়ার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার ক্ষেত্রে তামিল সংস্কৃতি ও ভাষার ভূমিকা বিশাল ৷ দু'দেশের মধ্যে হওয়া অডিও ভিজ্যুয়াল চুক্তি তামিল সংস্কৃতিকে আরও জনপ্রিয় করবে ৷ আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে ৷"

গতকাল দু'দিনের সফরে মালয়েশিয়া এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কুয়ালা লামপুর বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আনওয়াল ইব্রাহিম ৷ সেখান থেকে তাঁরা একই গাড়িতে প্রবাসী ভারতীয়দের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান ৷

এদিন সকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন পেরদানা পুত্রায় প্রধানমন্ত্রীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয় ৷ তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় ৷ প্রধানমন্ত্রীর জন্য মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করেছিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিম ৷

মধ্যাহ্নভোজে তাঁর জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম আমার জন্য মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করেছেন ৷ এমজিআর অভিনীত একটি সিনেমার গান 'নালাই নামাথে' গেয়ে শোনালেন শিল্পীরা ৷ ভারতের আরও অনেকের মতোই প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিমও এমজিআর-এর বড় ভক্ত !"

এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু গঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আজাদ হিন্দ ফৌজ)-র এক প্রবীণ সদস্য় জেয়ারাজ রাজা রাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ ভারতীয়দের তরফে তাঁকে কৃতজ্ঞতাও জানান প্রধানমন্ত্রী ৷

এই সাক্ষাৎ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "আমরা চিরকাল নেজাতি সুভাষ চন্দ্র বসুর কাছে ঋণী থাকব ৷ আইএনএ-র সাহসী যোদ্ধাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ৷ তাঁদের বীরত্ব ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে ৷" এই সাক্ষাৎকে বিশেষ বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ 1943 সালের সেপ্টেম্বরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কুয়ালা লামপুরের সেলানগোর পাদাং (ইন্ডিপেনডেন্ট স্কোয়ার)-এ একটি বক্তৃতা করেন ৷ তাঁর ভাষণে হাজার হাজার মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ৷ বহু তরুণ-তরুণী আইএনএ-তে যোগ দিয়েছিলেন ৷

