ETV Bharat / international

ইউরোপের সফরের শেষ দিনে রোম পৌঁছলেন মোদি, উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভরালেন মেলোনি

ভারত ও ইতালির কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার লক্ষ্যে এই দুই নেতা গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে চলেছেন।

PM MODI ITALIAN PM GIORGIA MELONI
রোমে মোদি, উষ্ণ অভ্যর্থনা মেলোনির (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

রোম, 20 মে: পাঁচ দেশ সফরের শেষ ধাপে মঙ্গলবার রাতে রোমে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ৷ ভারত ও ইতালির কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার লক্ষ্যে এই দুই নেতা গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে চলেছেন ।

নরওয়ে সফর শেষ করার পর ভারত-নর্ডিক সম্পর্ককে 'গ্রিন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল ৷ এবার ইতালির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে রোম পৌঁছলেন মোদি ৷ মঙ্গলবার রাতে তিনি রোমের বিমানবন্দরে অবতরণ করেন । সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ইতালির উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি । পরবর্তীতে, প্রধানমন্ত্রী সেখানে প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ৷ তাঁর হোটেলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন ।

পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদি বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE), নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি—এই পাঁচটি দেশে ছয় দিনের সফরে রয়েছেন । এই সফরের মূল লক্ষ্যই হল ইউরোপের প্রধান দেশগুলির সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও সুদৃঢ় করা ।

সরকারি সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফরের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, গ্রিন এনার্জি এবং সংযোগ (connectivity) সংক্রান্ত উদ্যোগে সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা ।

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে মেলোনি এক্স প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে লেখেন, "রোমে স্বাগতম, বন্ধু !" এর মাধ্যমে দুই নেতার মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সু-সম্পর্কের বিষয়টিই আরও বেশি করে ফুটে উঠেছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় এই জুটিকে প্রায়শই আদর করে 'মেলোডি' (Melodi) নামেও বলতে শোনা যাচ্ছে ৷

প্রধানমন্ত্রী মোদিও তাঁর রোমে পৌঁছনোর বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করেন এবং জানান যে, দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে একটি সরকারি সফরে তিনি রোমে এসে পৌঁছেছেন । ঐতিহাসিক 'ভিলা ডোরিয়া প্যামফিলি'-তে বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং জর্জিয়া মেলোনি ভারত-ইতালি কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার লক্ষ্যে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র গ্রহণ করবেন বলে মনে করা হচ্ছে । এছাড়া, দিনের পরবর্তী সময়ে তিনি ইতালির প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাত্তারেল্লার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন বলে নির্ধারিত রয়েছে ।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "এই সফরের মূল লক্ষ্য হবে ভারত ও ইতালির পারস্পরিক সহযোগিতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, বিশেষ করে 'ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর' (IMEC)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা । পাশাপাশি, 'যৌথ কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা 2025-29'-এর পর্যালোচনাও করা হবে । এছাড়া আমি রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা' (FAO)-এর সদর দফতর পরিদর্শন করব ৷ বহুপাক্ষিকতাবাদ তথা বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তার প্রতি ভারতের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করব ।"

এই সফরের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স প্ল্যাটফর্মে পোস্টে লিখেছেন, "ভারত-ইতালি কৌশলগত অংশীদারিত্বে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতালি সফরে রোমে এসে পৌঁছেছেন ।"

তিনি আরও যোগ করেন, "ভারত ও ইতালির মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমুখী অংশীদারিত্ব বিদ্যমান । এই সফর ভারত-ইতালি অংশীদারিত্বে নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে আশা করা হচ্ছে ।"

বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মোদির ইতালি সফর এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন 'যৌথ কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা 2025-29'-এর আওতায় দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক জোরাল গতিবেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে । এই কর্মপরিকল্পনায় বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, পরিচ্ছন্ন শক্তি (clean energy), প্রযুক্তি এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ।

সরকারি আধিকারিকদের তথ্য অনুযায়ী, ভারত ও ইতালির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ 16 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ অন্যদিকে ভারতে ইতালির বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 3.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে ।

TAGGED:

PM MODI
মোদি মেলোনি
ইতালিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি
PM MODI AND MELONI
PM MODI ITALIAN PM GIORGIA MELONI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.