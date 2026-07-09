ETV Bharat / international

'আপনাদের থেকে শিখছি', অস্ট্রেলিয়ার প্রশংসা করে ভারতেও নাবালকদের জন্য সোশাল মিডিয়া বন্ধের ইঙ্গিত মোদির

অস্ট্রেলিয়াই বিশ্বে প্রথম নাবালক থেকে কিশোর-কিশোরীদের জন্য আইন এনে সোশাল মিডিয়া ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি এই উদ্যোগের প্রশংসা করলেন ৷

PM Modi addresses members of the Indian community during a programme in Melbourne on Thursday. (IANS)
অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: আইএএনএস)
author img

By PTI

Published : July 9, 2026 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মেলবোর্ন, 9 জুলাই: সোশাল মিডিয়া সবার জন্য নয়, বিশেষত 16 বছরের কম বয়সিদের জন্য তো নয়ই ৷ আইন প্রণয়ন করে কিশোর থেকে নাবালকদের সোশাল মিডিয়ায় সময় কাটানো নিয়ন্ত্রণ করেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ বিশ্বে এমন উদ্যোগ প্রথম নিয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের এই দেশ ৷

অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে তেমন ইঙ্গিত দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী দিনে ভারতেও 16 বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশাল মিডিয়া নিষিদ্ধ হতে পারে ৷ এখন তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছেন ৷ সেখানে 16 বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার ভূয়সি প্রশংসা করেছেন তিনি ৷

মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আপনারা যেভাবে আইটি এবং সোশাল মিডিয়ার ক্ষতিকারক দিক থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন, তা সারা বিশ্বের কাছে একটা উদাহরণ হয়ে উঠেছে ৷" অস্ট্রেলিয়া-ভারত বার্ষিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, "আমরা আপনাদের থেকে তথ্যপ্রযুক্তি ও সোশাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে শিখছি ৷"

অস্ট্রেলিয়ায় 'দ্য অনলাইন সেফটি অ্যামেন্ডমেন্ট (সোশাল মিডিয়া মিনিমাম এজ) অ্যাক্ট 2024' অনুযায়ী সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি 16 বছরের নীচে ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করে তাদের ব্লক করে দেয় ৷

শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, ব্রিটেন, কানাডা, আরব আমির শাহী, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার মতো দেশগলি এই পথে হেঁটেছে ৷ ভারতে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশও এমন আইন এনে 16 বছর বয়সের কম বয়সিদের সোশাল মিডিয়ায় সময় কাটানো বন্ধ করেছে ৷

সোশাল মিডিয়ার যেমন একটি বিশাল অজানা জগতের সন্ধান দেয়, তেমনই এর ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে ৷ বিশেষ করে নাবালক থেকে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় ভার্চুয়াল জগতের প্রতারণার ফাঁদে পা দেন এবং তাদের বিপুল খেসারত দিতে হয় ৷ শুধু তাই-ই নয় বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভার্চুয়াল বিশ্ব তাদের কল্পনাশক্তির কুসুম অচিরেই নষ্ট করে দেয় ৷ শিশু থেকে কিশোর-কিশোরীরা সোশাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে ৷ এর প্রভাব পড়ে তাদের মন ও শরীর দুইয়ের উপরই ৷ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো ভারতের 140 কোটির দেশে এবার সোশাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে বিধি প্রণয়ন করার সময় এসেছে ৷

TAGGED:

PM MODI AUSTRALIA VISIT
AUSTRALIAN PM ANTHONY ALBANESE
AUSTRALIA SOCIAL MEDIA BAN
SOCIAL MEDIA BAN
SOCIAL MEDIA BAN FOR UNDER 16

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.