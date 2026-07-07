ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান 'বিনতাং আদিপূর্ণা'-এ সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী মোদি
প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে ৷ মোদির এই সফরে বেশ কয়েকটি জরুরি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।
Published : July 7, 2026 at 2:49 PM IST
জাকার্তা, 7 জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন। জাকার্তায় তিনি দুই দেশের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যা উভয় দেশ একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইন্দোনেশিয়াও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর ইন্দোনেশিয়া সফরে সোমবার জাকার্তায় পৌঁছান।
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোবো সুবিয়ান্তো প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান 'বিনতাং আদিপূর্ণা অফ দ্য রিপাবলিক অফ ইন্দোনেশিয়া মেডেল অফ অনার' প্রদান করেছেন। এই সম্মান তাঁদের দেওয়া হয়, যাঁরা ইন্দোনেশিয়ার ঐক্য, ধারাবাহিকতা এবং সমৃদ্ধির জন্য অসাধারণ সেবা করেছেন। ইন্দোনেশিয়া এই সম্মানের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদিকে মনোনীত করেছে।
Addressing the joint press meet with President Prabowo Subianto of Indonesia.@prabowo https://t.co/LrvzAuUjzi— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
পুরস্কার প্রদানের পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (PMO) এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদির একটি বার্তা প্রকাশ করেছে। এতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আজ সকালে আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও স্নেহের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা হয়েছে। এই সম্মান আমার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের। এটি আমাদের প্রতি ইন্দোনেশীয় জনগণের অনুভূতি এবং দুই দেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতীক।" প্রধানমন্ত্রী মোদি এই সম্মানের জন্য প্রেসিডেন্ট প্রাবোবো সুবিয়ান্তো, ইন্দোনেশীয় সরকার এবং জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
Thank you for the warm welcome at the Istana Merdeka! @prabowo pic.twitter.com/U6uLbk7aCr— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
'বিনতাং আদিপূর্ণা' পুরস্কার ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান, যা 1959 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কৌশলগত সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন এমন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের এই সম্মান প্রদান করা হয়। ভারত-ইন্দোনেশিয়া সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে।
জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক যৌথ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "2018 সালে স্থাপিত আমাদের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে। আমরা উন্নয়ন, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আজকের দিনটি ভারত-ইন্দোনেশিয়া অংশীদারিত্বের এক নতুন, সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করবে ।"
প্রধানমন্ত্রী মোদি জাকার্তায় যা বলেছেন?
- আমাদের উভয় দেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইন্দোনেশিয়া সফরের শততম বার্ষিকী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন করবে।
- ভারত ও ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের সহযোগিতা জোরদার করছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন।
- ভারত বরাবরই আসিয়ানের কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এসেছে।
- বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ভারত মনে করে যে, আলোচনা ও কূটনীতি আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
- প্যালেস্তাইন ইস্যুতে আমরা দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান ও দীর্ঘমেয়াদী শান্তিকে সমর্থন করি।
- ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোওয়ের সঙ্গে ইয়োগিয়াকার্তায় প্রাম্বানান মন্দিরের সংরক্ষণ প্রকল্পের উদ্বোধন করার সৌভাগ্য আমার হবে।
- প্রাম্বানান মন্দিরটি হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো এবং এটি ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।