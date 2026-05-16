এখানেও ঝালমুড়ি পৌঁছে গিয়েছে নাকি ! নেদারল্যান্ডসেও বাংলার ভোট প্রসঙ্গ টানলেন মোদি

বাংলা, অসম-সহ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গও উঠে এল প্রধানমন্ত্রী মোদির গলায় ৷ পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ুতে প্রায় 80-90 শতাংশ ভোট নিয়েও গর্ব করলেন তিনি।

By PTI

Published : May 16, 2026 at 5:17 PM IST

আমস্টারডাম, 15 মে: পাঁচ দিনের বিদেশ সফরের দ্বিতীয় ধাপে নেদারল্যান্ডসে শুক্রবার পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর নেদারল্যান্ডসে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী মোদির মুখে উঠে এল 'ঝালমুড়ি' প্রসঙ্গ ৷ বাংলা, অসম-সহ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গও উঠে এল প্রধানমন্ত্রী মোদির গলায় ৷ আর সেখানেই প্রধানমন্ত্রী মোদি বিরোধীদের কটাক্ষ করে দর্শকদের কাছে জানতে চান, বাংলার জনপ্রিয় ঝালমুড়ি দ্য হেগ (The Hague)-এও পৌঁছেছে কি না।

এই সফরে ডাচ প্রধানমন্ত্রী রব জেটেন-এর সঙ্গে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। পাশাপাশি, নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে একাধিক মউ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হবে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে ৷ তার আগে প্রধানমন্ত্রীর গলায় উঠে আসে বাংলা, অসমের বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গ ৷

তিনি বলেন, "এবার পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে প্রায় 80-90 শতাংশ ভোটারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। নারীদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই প্রবণতা প্রতিটি রাজ্যেই দৃশ্যমান। আজ ভারতের ভোটাররা অত্যন্ত উৎসাহী। আমরা গর্ববোধ করি যে, প্রতি বছরই ভোটের নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে ৷"

সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE) প্রায় আড়াই ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত বিরতির পর প্রধানমন্ত্রী নেদারল্যান্ডসে পৌঁছন ৷ সেখানে তিনি আবুধাবিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন। 15 থেকে 17 মে পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রে মোদির এই সফর দ্বিতীয়বার ৷ 2017 সালের সফরের পর ফের এই দেশে আসলেন মোদি। আধিকারিকদের মতে, ভারত ও নেদারল্যান্ডসের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে ৷

এই সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রধানমন্ত্রী জেটেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করার পাশাপাশি রাজা উইলেম-আলেকজান্ডার ও রানী ম্যাক্সিমার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। তার আগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজকের ভারত এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ আপনারা নিশ্চয়ই সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সফল এআই (AI) সম্মেলনের আয়োজন করেছে। তার আগে, ভারত সফলভাবে জি-20 (G20) সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিল। আর এটি কোনও এককালীন ঘটনা ছিল না। আজ ভারতই একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।"

মোদি ভারতের স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম বা পরিবেশের প্রশংসা করে জানান, ভারতের রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ নেটওয়ার্ক। প্রধানমন্ত্রী বললেন, "আজ ভারতের আকাঙ্ক্ষা আর কেবল তার সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারত অলিম্পিকের আয়োজনও করতে চায় ৷ একটি আন্তর্জাতিক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হতে চায়, সবুজ শক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে চায় এবং বিশ্বের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে চায় ৷"

তিনি জানান, 2014 সালে ভারতে মাত্র চারটি 'ইউনিকর্ন' (1 বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের স্টার্ট-আপ) ছিল ৷ মোদি জানান, বর্তমানে ভারতে প্রায় 125টি সক্রিয় ইউনিকর্ন রয়েছে। তাঁর কথায়, "আজ আমাদের স্টার্ট-আপগুলো এআই (AI), প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ খাতে অসাধারণ কাজ করছে। গবেষণা ও উদ্ভাবনের এই সংস্কৃতি ক্রমশ আরও প্রসারিত হচ্ছে ৷"

তিনি বলেন, "ভারতের এই আকাঙ্ক্ষা-চালিত অগ্রযাত্রা দেশটির গণতন্ত্রকেও শক্তিশালী করে তুলছে; এ প্রসঙ্গে তিনি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেন।" নেদারল্যান্ডস যে টিউলিপ ফুলের জন্য সুপরিচিত, সে কথা উল্লেখ করে মোদী আরও বলেন যে, ভারত পরিচিত পদ্ম ফুলের জন্য। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "টিউলিপ এবং পদ্ম—উভয় ফুলই আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, তাদের শিকড় জলে থাকুক কিংবা মাটিতে, তারা সৌন্দর্য ও শক্তি—উভয়ই অর্জন করে ৷"

