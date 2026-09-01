ইউক্রেন যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করুন, পুতিনকে পরামর্শ মোদির ; বৈঠকে কথা বাণিজ্য-বিনিয়োগ নিয়ে

ইউক্রেন যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করুন, পুতিনকে পরামর্শ মোদির ; বৈঠকে কথা বাণিজ্য-বিনিয়োগ নিয়ে
মোদি পুতিনকে বলেন, গৌতম বুদ্ধ এবং মহাত্মা গান্ধির দেশ ভারতের একটাই বার্তা- আর তা হল শান্তি। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা । শান্তি রক্ষা করা ।
By PTI
Published : September 1, 2026 at 2:21 AM IST
বিশকেক (কিরগিজস্তান), 1 সেপ্টেম্বর: ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করুন। একটি যুদ্ধ শেষ করে অন্য যুদ্ধ না করে, চিরতরে যুদ্ধটাকেই শেষ করুন। বিশকেকে এসসিও সম্মেলনের ফাঁকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে এমনই পরামর্শ দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এসসিও সম্মেলনের ফাঁকে এদিন একান্তে বৈঠক সারেন এই দুই নেতা ।
তিনি জানান, যুদ্ধের প্রতিটি দিন বিশ্ব মানবতাকে একটু একটু করে পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ আর মহাত্মা গান্ধির দেশ ভারত সবসময় শান্তির পথে থেকেছে। শান্তিকে বেছে নিয়েছে । শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সবধরনের পদক্ষেপ করেছে। আগামিদিনেও তাই করবে।
দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং সহযোগিতা আগের থেকে আরও বাড়ানোর ব্যাপারে চর্চা হয়েছে। ব্যবসা এবং বিনিয়োগের পরিধি বৃদ্ধি নিয়েও কথা হয়। শক্তি এবং সার এই দুই ক্ষেত্রেই নিরাপত্তার প্রসঙ্গও উঠে আসে চর্চায়। বৈঠক শুরুর পর একেবারে কিছুটা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।
সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের যতবার দেখা হয়েছে ততবারই আমরা ইউক্রেনকে নিয়ে কথা বলেছি। এর আগে যখন আমাদের দেখা হয়েছিল তখনও যুদ্ধ কীভাবে বন্ধ করা এবং যারা এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা আপনি (পুতিন) আমাকে জানান। আমি আবারও বলছি ভারত সব ধরনের যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে এবং সেই যুদ্ধ বন্ধ করতে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ভারত তারও পক্ষে। " এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এই পরিস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ করে সংঘাতের পূর্ণ সমাধান করা দরকার। এই বিশেষ সময়ে সেটাই মানবতার দাবি। ভারতের বক্তব্যও তাই। "
দুই নেতার বৈঠক যে সময় হচ্ছে সেটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সপ্তাহখানেক বাদে ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নিতে পুতিনের ভারতে আসার কথা। এর আগে গতবছর দিল্লিতে এসেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট । এদিনের অনুষ্ঠানে সে কথা মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁর কথায় গতবছর আপনার ভারত সফর সবদিক থেকেই ছিল স্মরণীয় এবং ইতিবাচক। আমরা দুটি দেশ একে অপরকে সাহায্য করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছি। পরে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, "দুই নেতার বৈঠকে রাশিয়ায় রফতানি করা বিভিন্ন জিনিসের পরিধি বাড়ানো নিয়ে কথা হয়েছে ।"