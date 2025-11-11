ETV Bharat / international

বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা কেউ পার পাবে না, ভুটান থেকে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর

লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় ভুটান থেকে প্রথম প্রকাশ্য-প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ অপরাধীদের যথাযোগ্য শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷

PM Narendra Modi in Bhutan
ভুটানের থিম্পুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
By ANI

Published : November 11, 2025 at 2:01 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 2:17 PM IST

থিম্পু, 11 নভেম্বর: দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা পার পাবে না ৷ মঙ্গলবার সকালে বিদেশের মাটি থেকে এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এ নিয়ে এই প্রথম প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ গতকাল এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷

এদিনই রাজধানী দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি অনুষ্ঠানে একই বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানদের নিয়ে নিজের বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷

গতকাল সন্ধ্য়া 7টা নাগাদ দিল্লির লালকেল্লার কাছে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে জোরালো বিস্ফোরণ হয় ৷ এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ওই গাড়ি হুনডাই i20 গাড়ি ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লেগে যায় ৷ বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে, মেট্রো স্টেশনের কাচে ফাটল ধরে ৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে মানুষের দেহাংশ ৷ দমকলের 20টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

ঘটনার পরদিন দু'দিনের ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ রাজধানী থিম্পুর চাঙ্গলিমিথাং স্টেডিয়ামের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, " ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ আমি এখানে এসেছি ৷ গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লিতে একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে ৷ সবার মন খারাপ ৷ এই ঘটনায় যে পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের শোক আমি বুঝতে পারছি ৷ দেশ তাঁদের পাশে রয়েছে ৷ গতকাল সারারাত আমি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি ৷ অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলি ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বের করবে ৷ এর নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা ছাড় পাবে না ৷" দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ভুটানের চাঙ্গলিমিথাং স্টেডিয়ামে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন দেশের রাজা ৷ সেখানে অংশ নেন লক্ষ লক্ষ ভুটানবাসী ৷ ভুটানের রাজা ড্রুক গেয়ালপো বলেন, "আমরা সবাই ভারতের জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য প্রার্থনা করছি ৷"

নয়াদিল্লিতে 'দিল্লি ডিফেন্স ডায়ালগ' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, তদন্তকারী সংস্থাগুলি নিজেদের কাজ করছে ৷ এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না ৷ তদন্তকারী সংস্থাগুলির হাতে যে যে তথ্য উঠে আসবে তা খুব শীঘ্রই দেশের নাগরিকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে ৷ তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "এই মঞ্চ থেকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, দেশের গুরুত্বপূর্ণ তদন্তকারী সংস্থাগুলি তদন্ত করছে ৷ তারা দ্রুত এই তদন্ত শেষের চেষ্টা করছে ৷ আমি সরকারের তরফে আশ্বাস দিচ্ছি, এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিচার হবে ৷ কোনও অবস্থাতেই কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷"

দিল্লি পুলিশ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় কঠোর ইউএপিএ ধারা, বিস্ফোরক আইন এবং বিএনএস-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেছে ৷ ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ ৷ সকালে দিল্লিতে একটি উচ্চস্তরীয় বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এই বিস্ফোরণে জঙ্গি-যোগ আছে কি না, তা এখনও জানায়নি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু গতকালই তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, এই ঘটনায় সব দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

