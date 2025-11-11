বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা কেউ পার পাবে না, ভুটান থেকে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর

বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা কেউ পার পাবে না, ভুটান থেকে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর
লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় ভুটান থেকে প্রথম প্রকাশ্য-প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ অপরাধীদের যথাযোগ্য শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷
November 11, 2025
Updated : November 11, 2025 at 2:17 PM IST
থিম্পু, 11 নভেম্বর: দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা পার পাবে না ৷ মঙ্গলবার সকালে বিদেশের মাটি থেকে এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এ নিয়ে এই প্রথম প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ গতকাল এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷
এদিনই রাজধানী দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি অনুষ্ঠানে একই বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানদের নিয়ে নিজের বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
On Delhi car blast, PM Narendra Modi says, "...the conspirators behind this will not be spared. all those responsible will be brought to justice."
today, i come here with a very heavy heart. the horrific incident that took place in delhi yesterday…
গতকাল সন্ধ্য়া 7টা নাগাদ দিল্লির লালকেল্লার কাছে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে জোরালো বিস্ফোরণ হয় ৷ এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ওই গাড়ি হুনডাই i20 গাড়ি ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লেগে যায় ৷ বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে, মেট্রো স্টেশনের কাচে ফাটল ধরে ৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে মানুষের দেহাংশ ৷ দমকলের 20টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
His Majesty the King of Bhutan led a prayer, with thousands of Bhutanese, for the victims of the Delhi blast, at the Changlimithang Stadium in Thimphu
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/b2cgOOuof5
ঘটনার পরদিন দু'দিনের ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ রাজধানী থিম্পুর চাঙ্গলিমিথাং স্টেডিয়ামের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, " ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ আমি এখানে এসেছি ৷ গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লিতে একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে ৷ সবার মন খারাপ ৷ এই ঘটনায় যে পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের শোক আমি বুঝতে পারছি ৷ দেশ তাঁদের পাশে রয়েছে ৷ গতকাল সারারাত আমি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি ৷ অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলি ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বের করবে ৷ এর নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা ছাড় পাবে না ৷" দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ভুটানের চাঙ্গলিমিথাং স্টেডিয়ামে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন দেশের রাজা ৷ সেখানে অংশ নেন লক্ষ লক্ষ ভুটানবাসী ৷ ভুটানের রাজা ড্রুক গেয়ালপো বলেন, "আমরা সবাই ভারতের জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য প্রার্থনা করছি ৷"
Bhutan King Druk Gyalpo says, "let us all come together and pray for india, pray for prime minister modi. may all your aspirations, your vision, and your service to india bear fruit. may you overcome each and every single obstacle. and may your dream of an even…"
নয়াদিল্লিতে 'দিল্লি ডিফেন্স ডায়ালগ' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, তদন্তকারী সংস্থাগুলি নিজেদের কাজ করছে ৷ এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না ৷ তদন্তকারী সংস্থাগুলির হাতে যে যে তথ্য উঠে আসবে তা খুব শীঘ্রই দেশের নাগরিকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে ৷ তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "এই মঞ্চ থেকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, দেশের গুরুত্বপূর্ণ তদন্তকারী সংস্থাগুলি তদন্ত করছে ৷ তারা দ্রুত এই তদন্ত শেষের চেষ্টা করছে ৷ আমি সরকারের তরফে আশ্বাস দিচ্ছি, এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের বিচার হবে ৷ কোনও অবস্থাতেই কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷"
"i extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in delhi yesterday. i pray to god to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. i wish to assure my citizens that the country's…"
দিল্লি পুলিশ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় কঠোর ইউএপিএ ধারা, বিস্ফোরক আইন এবং বিএনএস-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেছে ৷ ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ ৷ সকালে দিল্লিতে একটি উচ্চস্তরীয় বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এই বিস্ফোরণে জঙ্গি-যোগ আছে কি না, তা এখনও জানায়নি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু গতকালই তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, এই ঘটনায় সব দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷