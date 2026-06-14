সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়তে প্রযুক্তিই ভারতের চাবিকাঠি, ম্যাক্রোঁকে পাশে নিয়ে দাবি প্রধানমন্ত্রীর

সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়তে প্রযুক্তিই ভারতের চাবিকাঠি, ম্যাক্রোঁকে পাশে নিয়ে দাবি প্রধানমন্ত্রীর
ফ্রান্সের নিস শহরে শুরু হল 'ভারত ইনভোটেস' ৷ প্রযুক্তিতে দুনিয়াকে পথ দেখাতে ভারত এবং ফ্রান্সের পাশাপাশি আরও কয়েকটি দেশ এই উদ্যোগের অংশ হয়েছে ৷
By PTI
Published : June 14, 2026 at 7:02 PM IST
নিস (ফ্রান্স), 14 জুন: প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে দুনিয়াকে পথ দেখাতে ভারত তৈরি ৷ অন্য কোনও দেশ প্রযুক্তি তৈরি করবে আর ভারত তা ব্যবহার করবে-সেই দিন আর নেই ৷ ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশকে পাশে নিয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পথে ক্রমশ এগিয়ে যাবে ভারত ৷ ভূমধ্যসাগরের পাশে অবস্থিত নিস শহরের একটি অনুষ্ঠান থেকে এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
একদিন আগে ফ্রান্স সফরে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ জি7 সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি এই সফরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷ বাণিজ্য থেকে শুরু করে প্রযুক্তি-সহ নানা ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ আরও নিবিড় করতেও উদ্যোগ নিলেন মোদি ৷ এদিন নিস শহরে শুরু হল 'ভারত ইনভোটেস' ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-সহ আরও অনেকে ৷
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারত ইনভোটসের আয়োজন করে বিশ্বকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ৷ আমরা চাই অন্য দেশগুলি আমাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে উদ্ভাবন করুক ৷ আর এভাবেই বিশ্বের ইতিহাসে উদ্ভাবনের এক নয়া অধ্যায় রচিত হবে ৷" ভারতের তরুণ প্রজন্ম মানবকল্যাণে উদ্ভাবন করার পথ অনুসন্ধান করছে বলে জানান মোদি ৷ ভাষণে বিজেপি সরকারের আমলে কী কী ধরনের সংস্কারের কাজ হয়েছে তাও সবিস্তারে তুলে ধরেন ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "ভারত এখন সংস্কার এক্সপ্রেসে সাওয়ার হয়েছে ৷ এই এক্সপ্রেস থামবে না ৷"
অতীত স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ছিল যখন ভারত নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য দুনিয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত ৷ কিন্তু এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই ৷ এখন ভারতই বিশ্বকে প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে ৷ আগামিদিনে এই প্রবণতা আরও বাড়বে ৷ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "ভারত এক সুন্দর আগামী তৈরি করতে উদ্ভাবনে মন দিয়েছে ৷ গোটা পৃথিবীর কথা ভেবে নতুন নতুন প্রযুক্তির সন্ধান করছি আমরা ৷ এখন আমরা প্রযুক্তিগত সমাধানের উপভোক্তা নই, স্রষ্টা ৷ "
ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কতটা নিবিড় সেটা বোঝানোর চেষ্টাও করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে এক অতি বিশেষ অংশীদারিত্ব আছে ৷ পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে দুটি দেশ দেশ উদ্ভাবন করে ৷ অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অনুপ্রেরণা ৷"
ভাষণে ভারতের 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' প্রকল্পের প্রশংসা করেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিও ৷ ভারত তাঁর কাছে 'উদ্ভাবনের দেশ'৷ তাঁর কথায়, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে নয়াদিল্লি ও প্যারিসের মধ্যে একটি প্রকৃত অংশীদারিত্ব রয়েছে। আগামিদিনে তা আরও বাড়বে ৷"