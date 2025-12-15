জর্ডন সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি; নজরে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা-পারস্পরিক স্বার্থ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিন দিনের সফরের প্রথম পর্যায়ে জর্ডনের রাজধানী আম্মানে পৌঁছেছেন।
By ANI
Published : December 15, 2025 at 8:17 PM IST
আম্মান (জর্ডন), 15 ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিন দিনের সফরের প্রথম পর্যায়ে জর্ডনের রাজধানী আম্মানে পৌঁছেছেন। জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী জাফর হাসান তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত করেছেন।
জর্ডনের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ বিন আল হুসেনের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদি এই সফরে গিয়েছেন। এটি অতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করেছে কারণ, ভারত ও জর্ডনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 75তম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফর। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আগামী 15 থেকে 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারত-জর্ডন সম্পর্কের সমগ্র দিক পর্যালোচনা করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ঘটনাবলী নিয়ে মতবিনিময় করতে রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ বিন আল হুসেনের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে নির্ধারিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফর ভারত-জর্ডনের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও গতিশীল করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
Over the next three days, will be going to Jordan, Ethiopia and Oman. These are three valued partners with whom India has age-old civilisational ties and strong bilateral relations.https://t.co/QSkwR9m6IZ— Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2025
আম্মানে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী মোদি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লিখেছেন, তিনি জর্ডনে আসতে পেরে আনন্দিত এবং বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য প্রধানমন্ত্রী জাফর হাসানের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী মোদি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে এই সফর ভারত ও জর্ডনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। ভারত-জর্ডন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সফরকে নতুন দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
এই সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি জর্ডনে বসবাসরত ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী জর্ডন, ইথিওপিয়া এবং ওমানে তিন দিনের সফরে গিয়েছেন। এই তিনটি দেশের সঙ্গেই ভারতের বহু পুরোনো সভ্যতাগত সম্পর্ক এবং ব্যাপক সমসাময়িক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এটি জর্ডনে প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রথম পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সফর। 2018 সালের ফেব্রুয়ারিতে প্যালেস্তাইন সফরের সময় মোদি জর্ডনে সংক্ষিপ্ত সময়ের এসেছিলেন।
জর্ডন সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি 16 থেকে 17 ডিসেম্বর ইথিওপিয়া সফর করবেন, যা এই দেশে তাঁর প্রথম সফর হবে। আদ্দিস আবাবায় তিনি ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী ইথিওপিয়ার সংসদের একটি যৌথ অধিবেশনেও ভাষণ দেবেন বলে কথা রয়েছে। আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দফতরও রয়েছে।
বিদেশ মন্ত্রকের মতে, এই ইথিওপিয়া সফরটি গ্লোবাল সাউথের অংশীদার হিসেবে উভয় দেশের বন্ধুত্ব এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করার জন্য তাদের অভিন্ন অঙ্গীকারকে নিশ্চিত করবে। এই সফরের শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি সুলতান হাইথাম বিন তারিকের আমন্ত্রণে 17 থেকে 18 ডিসেম্বর ওমান সফর করবেন, যা এই দেশে তাঁর দ্বিতীয় সফর।
ভারতের বিদেশ মন্ত্রক উল্লেখ করেছে যে, ভারত ও ওমান তাদের শত শত বছরের বন্ধুত্ব, বাণিজ্য এবং শক্তিশালী জন সম্পদের উপর ভিত্তি করে একটি সর্বব্যাপী কৌশলগত অংশীদারিত্ব পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নেয়।