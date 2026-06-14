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ফ্রান্সে প্রধানমন্ত্রী মোদি; সফরের কেন্দ্রবিন্দুতে জি-7 সম্মেলন-দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

প্রধানমন্ত্রী মোদি রবিবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন এবং 'ইন্ডিয়া ইনোভেটস' কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন।

PM Modi In France
ফ্রান্সে প্রধানমন্ত্রী মোদি (ছবি পিটিআই)
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By ANI

Published : June 14, 2026 at 11:52 AM IST

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নিস (ফ্রান্স), 14 জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার রাতে ফ্রান্সের নিস শহরে পৌঁছেছেন। তাঁর হোটেলে ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁকে স্বাগত জানায়। প্রধানমন্ত্রী মোদি রবিবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন এবং 'ইন্ডিয়া ইনোভেটস' কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। 'এক্স'-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, "নিসের ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এক স্মরণীয় অভ্যর্থনা পেলাম। যদিও তাঁরা বাড়ি থেকে বহু দূরে আছেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্প্রদায়ের বন্ধন আগের মতোই দৃঢ় রয়েছে।"

ফ্রান্সে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নিসে এসে পৌঁছেছি। নিস ছাড়াও এই ফ্রান্স সফরে এভিয়ান ও প্যারিসে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। প্রধান উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আরও জোরদার করার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা হবে। আমি রবিবার প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং 'ইন্ডিয়া ইনোভেটস'-এ অংশগ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।"

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, ‘ইন্ডিয়া ইনোভেটস’ অনুষ্ঠানটি ভারতের উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেমকে তুলে ধরবে এবং স্টার্টআপ ও উদ্ভাবকদের তাদের অত্যাধুনিক সমাধান ও পণ্য উপস্থাপনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ফ্রান্সে জি-7 শীর্ষ সম্মেলনেও যোগ দেবেন এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে ‘ইন্ডিয়া ইনোভেটস 2026’-এর উদ্বোধন করবেন।

দুই দেশের মধ্যে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর এবং মহাকাশ প্রযুক্তি সম্পর্কিত 12টি চুক্তি হতে পারে। ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে 114টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হবে। ভারত এই বিমানগুলিতে নিজস্ব অস্ত্র সংহত করার সক্ষমতা চায়। এই উদ্দেশ্যে সোর্স কোডের বিষয়টিও উত্থাপন করা হবে। চুক্তিটি এখনও নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিএস) অনুমোদন পায়নি। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স ও স্লোভাকিয়া সফর

প্রধানমন্ত্রী 13 থেকে 18 জুন পর্যন্ত ছয় দিনের ফ্রান্স ও স্লোভাকিয়া সফরে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এটি তাঁর সপ্তম ফ্রান্স সফর। তাঁর ফ্রান্স সফর দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনি নিস, এভিয়ান ও প্যারিস— এই তিনটি শহর ভ্রমণ করবেন। তিনি 13 থেকে 14 জুন পর্যন্ত নিসে থাকবেন।

তিনি 16-17 জুন এভিয়ানে অনুষ্ঠিত হতে চলা জি-7 শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি 18 জুন প্যারিসে ভিভাটেক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গী হবেন। জি-7 শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন 17 জুন মোদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। 16 মাস পর দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে এটিই হবে প্রথম বৈঠক। সর্বশেষ 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়াশিংটনে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ফ্রান্স সফরকালে মোদি 14 জুন সন্ধ্যায় ফ্রান্স থেকে স্লোভাকিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন এবং 15 জুন পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। এই সফরে তিনি স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো এবং প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। 1993 সালে স্লোভাকিয়া স্বাধীন হওয়ার পর এটিই কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর।

জি-7-এ কোন কোন দেশ রয়েছে?

জি7 বা ‘গ্রুপ অফ সেভেন’ হল বিশ্বের ‘আধুনিক অর্থনীতির’ অধিকারী হিসেবে বিবেচিত সাতটি দেশের একটি গোষ্ঠী। এই দেশগুলি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, ইতালি, কানাডা এবং জার্মানি।

1975 সালে জি-6 হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। 1976 সালে কানাডা এতে যোগ দেয় এবং এটি জি7-এ পরিণত হয়। 1998 সালে রাশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে এর নাম পরিবর্তন করে জি8 রাখা হয় ৷ কিন্তু, ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চল রাশিয়ার সংযুক্তিকরণের পর 2014 সালে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর এর নতুন নামকরণ করা হয় জি-7।

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