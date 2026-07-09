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অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদির; নজরে বাণিজ্য-প্রতিরক্ষা-প্রযুক্তি

প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফরে দুই গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

PM Modi with Australian PM Anthony Albanese
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদির (ছবি: এএনআই)
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By ANI

Published : July 9, 2026 at 7:33 AM IST

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মেলবোর্ন, 9 জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর তিন-দেশ সফরের দ্বিতীয় পর্বে বুধবার অস্ট্রেলিয়ায় এসে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির 8 থেকে 10 জুলাই পর্যন্ত চলা এই সফরের লক্ষ্য হল ভারত-অস্ট্রেলিয়া ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে পুনরুজ্জীবিত করা। এই সফরে দুই গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি। এর আগে বুধবার অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছালে ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয় ৷ এই আয়োজনে দুই দেশের যৌথ ঐতিহ্য তুলে ধরতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া অর্কেস্ট্রা'-র পরিবেশনা, যারা 'মা তুঝে সেলাম' গানটি পরিবেশন করে।

'এক্স' (X)-এ এই পরিবেশনার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া অর্কেস্ট্রা'-র 'মা তুঝে সেলাম'-এর হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনাটি ছিল চমৎকার। এটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে যে, কীভাবে সঙ্গীত আমাদের জনগণের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করে। এই স্মরণীয় পরিবেশনার জন্য অর্কেস্ট্রার প্রত্যেক সদস্যকে আমার অভিনন্দন। এটি 'বন্দে মাতরম'-এর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তাকেও তুলে ধরেছে— বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন আমরা এর 150তম বার্ষিকী উদযাপন করছি।"

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় অস্ট্রেলিয়া সফর। এই সফরটি অস্ট্রেলিয়া-ভারত বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের সঙ্গে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা তাঁর ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সফরকে ঘিরে জনগণের উচ্ছ্বাসের কথা উল্লেখ করে ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার ফিলিপ গ্রিন মেলবোর্ন থেকে একটি ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি ভারতীয় নেতার আগমনের আগে শহরটিকে উত্তেজনায় মুখরিত বলে বর্ণনা করেছেন।

তিন দিনের এই সফরে মোদি ও অ্যালবানিজ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শিক্ষা, অবাধ চলাচল এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সফরের আগে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন যে, অস্ট্রেলিয়া সফরটি উদীয়মান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, খেলাধুলা এবং ক্রীড়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও গভীর করার সুযোগও করে দেবে। অস্ট্রেলিয়ায় নির্ধারিত কর্মসূচি শেষ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর তিন-দেশীয় সফরের শেষ গন্তব্য হিসেবে নিউজিল্যান্ডে যাবেন।

  1. ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে বক্তৃতা মোদির, দু'দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী
  2. ইন্দোনেশিয়াকে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র দেবে ভারত, স্বাক্ষরিত 20টি মউ চুক্তি
  3. ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান 'বিনতাং আদিপূর্ণা'-এ সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী মোদি

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