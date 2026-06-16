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স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী মোদি, প্রতিরক্ষা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত

স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনি ব্রাতিস্লাভায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ‘দ্য অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডাবল ক্রস (ফার্স্ট ক্লাস)’-এ সম্মানিত করা হয়েছে।

PM Modi In Slovakia
স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী মোদি (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 11:06 AM IST

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ব্রাতিস্লাভা, 16 জুন: স্লোভাকিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং দেশটির বিদেশনীতির স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক অবস্থানের প্রতি সমর্থনের স্বীকৃতিস্বরূপ সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ‘দ্য অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডাবল ক্রস (ফার্স্ট ক্লাস)’ প্রদান করা হয়েছে। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির 33তম আন্তর্জাতিক সম্মান। স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনি ব্রাতিস্লাভায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এই সম্মান প্রদান করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, "আজ সন্ধ্যায় ব্রাতিস্লাভায় 'দ্য অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডাবল ক্রস (প্রথম শ্রেণি)' সম্মানে ভূষিত হয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। এই সম্মানের জন্য স্লোভাকিয়ার জনগণ ও সরকারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই; এই সম্মান ভারতের 140 কোটি মানুষের। আমি এই সম্মানটি ভারত ও স্লোভাকিয়ার অটুট বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি ।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার স্লোভাকিয়ার রাজধানীতে পৌঁছন এবং দুই দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি-সহ বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিদেশ সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ জানিয়েছেন, স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাগত জানানো হয়েছে।

বিদেশ সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ বলেন, "রাষ্ট্রপতিভবনে প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনি ভারতীয় নেতাকে (প্রধানমন্ত্রী মোদিকে) 'অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডাবল ক্রস, ফার্স্ট ক্লাস' প্রদান করায় এই সফরের তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান এবং কোনও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এটি খুব কমই প্রদান করা হয়।"

বিদেশ মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে যে, এটিই কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর স্লোভাকিয়ায় প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। বিদেশ সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ বলেছেন, "আজ ভারত-স্লোভাকিয়া সম্পর্কের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। স্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছেন। 1993 সালে স্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার পর এটিই কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর।"

জর্জ বলেন, "একটি বিশেষ সম্মান হিসেবে, প্রেসিডেন্ট ভারত-স্লোভাকিয়া সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ‘অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডাবল ক্রস ফার্স্ট ক্লাস’ প্রদান করেছেন। তিনি এই সম্মানটি ভারত ও স্লোভাকিয়ার সেইসব জনগণের প্রতি উৎসর্গ করেছেন, যাঁরা এই অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে অবদান রেখেছেন।"

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বাইরেও এই আলোচনাগুলির উল্লেখযোগ্য ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। সেক্রেটারি জর্জ নিশ্চিত করেছেন যে, দুই প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনের চলা সংঘাত এবং পশ্চিম এশিয়ার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি-সহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংঘাতপূর্ণ এলাকাগুলি নিয়ে বিস্তারিতভাবে মতবিনিময় করেছেন।

এই সফর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফল এনেছে; দুই দেশ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও শিল্প -সহযোগিতায় অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা -সহযোগিতা বিষয়ক একটি অভিপ্রায় পত্র-সহ বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কোয়ান্টাম যোগাযোগ বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক, দক্ষ ভারতীয় পেশাজীবীদের যাতায়াত সহজ করার জন্য শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত একটি সহযোগিতা কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অডিয়ো-ভিজ্যুয়াল নির্মাণ বিষয়ক একটি চুক্তি। উভয় পক্ষ সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী -সহযোগিতা জোরদার করার জন্য একটি যৌথ সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কার্যকরী দল এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান প্রসারের লক্ষ্যে একটি রাষ্ট্র প্রতিনিধি সংক্রান্ত আলোচনা ব্যবস্থা কার্যকর করতেও সম্মত হয়েছে।

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