'গার্ডিয়েন অফ দ্য ব্লু হরাইজন' সম্মান পেলেন মোদি, পরিবেশ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক

'গার্ডিয়েন অফ দ্য ব্লু হরাইজন' সম্মান পেলেন মোদি, পরিবেশ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক
সেশলসের প্রেসিডেন্ট এবং নাগরিকদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ এর আগে রাশিয়া থেকে শুরু করে ফ্রান্সের মতো দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছেন মোদি ৷
By PTI
Published : June 28, 2026 at 4:07 PM IST
ভিক্টোরিয়া (সেশলস), 28 জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্মানের মুকুটে নয়া পালক ৷ এবার সেশলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হার্মাইন তাঁকে বিশেষ সম্মান 'গার্ডিয়েন অফ দ্য ব্লু হরাইজন' দিলেন ৷ এর আগে একাধিক দেশ তাঁকে নানা সম্মানে সম্মানিত করেছে ৷ সেই তালিকায় স্লোভাকিয়া থেকে শুরু করে রাশিয়া, ফ্রান্স, গ্রিস, সৌদি আরব, মিশর, মালদ্বীপ, ভুটান, পাপুয়া নিউ গিনি, ফিজি এবং বাহরাইনের মতো দেশ আছে ৷ এই দেশগুলি প্রধানমন্ত্রীকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে ৷ এবার বিশেষ সম্মান দিল সেশলস ৷
পরে সোশাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে সেশলসের সরকার থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট এবং নাগরিকদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ আরও জানান, এই বিশেষ সম্মান সেই সমস্ত দেশকে উৎসর্গ করছেন যারা আবহাওয়া পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে এই পথের অংশীদার হয়েছেন ৷ আগামী প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে আবহাওয়ার পরিবর্তন নিয়ে সচেতন হওয়ার ডাকও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি মনে করেন, পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে সমস্ত দেশের একসঙ্গে কাজ করা উচিত ৷
এদিকে, তরুণদের বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে নৌ-সেনার তরফে সমুদ্রকে আত্মউন্নয়নের এক বিরাট অবকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় (Ocean of Opportunity) ৷ সেশলস সফরে এসে ভারত মহাসাগরকেও উন্নয়নের এক বিরাট অবকাশ হিসেবে গড়ে তোলার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
তিন দিনের সফরে শনিবার এসেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ রবিরার দু'দেশের মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক হয় ৷ সেশলসের তরফে বৈঠকে পৌরহিত্য করেন প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হার্মাইন ৷ সেখানেই ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি সামুদ্রিক অর্থনীতিতে জোয়ার আনার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তাঁর বার্তা, ভারত মহাসাগরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিকট আত্মিয়ের মতো ৷ আর তাই ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা, স্থায়ীত্ব এবং সমৃদ্ধি ভারতের দায়িত্বও বটে ৷
এদিনের বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা থেকে শুরু করে আরও নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ৷ পারস্পরিক শ্রদ্ধার বাতাবরণ রেখে কীভাবে একে অপরের উন্নয়নের শরিক হওয়া যায় কথা হয়েছে তা নিয়েও ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা দুদেশের শিল্প-সম্ভাবনা নিয়ে আগামিদিনেও চর্চা চালিয়ে যাব ৷ ভারত এবং শেসলসের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও নিবিড় করা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷"