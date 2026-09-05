দেওয়ালে রঙিন-সাদাকালো নানা ছবি, নেপালে প্রিয়জনের খোঁজে আশায় বুক বেঁধেছেন তাঁরা

দেওয়ালে রঙিন-সাদাকালো নানা ছবি, নেপালে প্রিয়জনের খোঁজে আশায় বুক বেঁধেছেন তাঁরা
হড়পা বানের বিপর্যয়ের ন'দিন পরেও প্রিয়জনদের খোঁজ নেই ৷ এখন ছবিই একমাত্র সম্বল ৷ রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি দেব রাজের ৷
By Dev Raj
Published : September 5, 2026 at 6:09 PM IST
বাত্তার (নুয়াকোট), 5 সেপ্টেম্বর: ছোট-বড়ো, রঙিন থেকে সাদা-কালো, আসল ফোটো, তার ফোটোকপি- নুয়াকোট জেলার নেপাল সেনার মৈথিলি ক্যাম্পের বাইরে এটিএমের দেওয়াল থেকে চারদিকের দেওয়ালগুলিতে এমন শ'য়ে শ'য়ে ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ৷ প্রিয়জনদের খোঁজ পেতে ছবিগুলি দেওয়ালে লাগিয়েছেন তাঁদের স্বজনরা ৷ যদি কোথাও কেউ তাঁকে দেখে থাকে, এই আশায় বুক বেঁধে দিন-রাত কাটছে তাঁদের ৷
গত 26 অগস্ট নেপালের বিধ্বংসী হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা 1 হাজার 300 ছাড়িয়েছে ৷ পাহাড় থেকে ভোটেকোশি নদীতে নেমে আসা জল-কাদার হড়পা বানে চাপা পড়েছে বাড়িঘর, মানুষ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প- দানবীয় প্রবাহের পথে থাকা সবকিছু ৷
এরপর 10 দিন কেটে গিয়েছে ৷ এখনও খোঁজ নেই বহু মানুষের ৷ তাই একদিকে কাছের মানুষের বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে তাঁর আত্মার মুক্তি কামনায় চলছে প্রতীকী পারলৌকিক ক্রিয়া ৷ অন্যদিকে হারিয়ে যাওয়া মহিলা, পুরুষ, শিশুর ছবি দিয়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তাঁদের পরিবার-পরিজনরা ৷ ধ্বংসাত্মক হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপালের ত্রিশূলি নদীর ধারে থাকা রাসুয়া, নুয়োকোট, ধাদিং এবং অন্য জেলাগুলি ৷ হিমালয়ের কোলে ছোট্ট দেশটি 26 অগস্ট সকালে হঠাৎ বদলে গিয়েছে ৷ বিস্তীর্ণ অঞ্চল কাদার পুরু স্তূপে ঢাকা পড়েছে ৷ নদীর গতিপথ পাল্টে গিয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বসতির চিহ্নমাত্র নেই ৷
নুয়াকোট জেলার নেপাল সেনার মৈথিলি ক্যাম্পের আশপাশে সকাল থেকে সন্ধ্যা নিখোঁজ প্রিয়জনের ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ৷ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রিয়জনকে খুঁজে পাওয়ার আশা এখনও জেগে রয়েছে তাঁদের মনে ৷
তেমনই একজন সন্তোষী অধিকারী ৷ হড়পা বানের পর থেকে তাঁর 39 বছর বয়সি ভাই কৃষ্ণ বাহাদুর অধিকারীকে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ত্রিশূলি নদীতে 216 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আপার ত্রিশূলি-1 জলবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রজেক্ট তৈরি করছে দক্ষিণ কোরিয়ার দুসান গ্রুপ ৷ সেখানে নিরাপত্তা আধিকারিকের দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণ বাহাদুর ৷
ভাইয়ের ছবির সঙ্গে নিজের ফোন নম্বরও লিখে দিয়েছেন সন্তোষী ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "ওকেনেপাল-চিন সীমান্তের কাছে হাকু বেসিতে পোস্ট করা হয়েছিল ৷ আমি যখনই হড়পা বানের কথা জানতে পারি, তখনই ওকে ফোন করেছিলাম ৷ কিন্তু ফোন বন্ধ ৷ কিন্তু যদি কখনও যোগাযোগ হয়ে যায়, তাই মাঝেমধ্যেই ফোন করে চলেছি ৷ আমার ভাই সেফটি অফিসার ছিল ৷ নিশ্চয় বাকিদের বাঁচাতে তড়িঘড়ি নিরাপদ জায়গায় সরে গিয়েছিল ৷ উদ্ধারকার্যের জন্য অপেক্ষা করছি ৷"
একই অবস্থা ধনজিৎ বুধারও ৷ তিনি উত্তর-পশ্চিম নেপালের প্রত্যন্ত কারনালি প্রদেশের জুমলা মফস্স্বল এলাকা থেকে ভাই কমল সিং বুধার খোঁজে এসেছেন নুয়াকোটে ৷
37 বছর বয়সি কমলও হাকু বেসি ত্রিশূলি-1 হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট-এর টানেলের ভিতরে কাজ করছিলেন ৷ এই বিপর্যয়ের পর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷
ধনজিৎ ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমার ভাইয়ের স্ত্রী, তাঁর দুই সন্তান ভেঙে পড়েছে ৷ আমিও অসহায় বোধ করছি ৷ তাই নুয়োকাটে চলে এসেছি এবং হাকু বেসি পৌঁছনোর চেষ্টা করছি ৷ কিন্তু সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা পাচ্ছি না ৷ সব রাস্তা, সেতু ধুয়ে মুছে গিয়েছে ৷ এখন আরও নিরুপায় লাগছে ৷"
ধনজিতের আরও সংযোজন, "আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে সব ক'টি টানেলে উদ্ধারকার্য চালানো সম্ভব নয় ৷ কিন্তু চেষ্টা চলছে ৷ ইতিমধ্যে 10 দিন কেটে গিয়েছে ৷ এদিকে যত সময় যাচ্ছে, ততই অস্থির হয়ে যাচ্ছি ৷ আমি শুধু ভগবানের কাছে ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করে চলেছি ৷"
এইরকম মানুষের ভিড়ে ছিলেন রাজেশ কুমার রাম ৷ বিহারের সিওয়ান জেলার বারহরিয়া থানার মীর সুরাইয়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ তিনি তাঁর 22 বছর বয়সি ছেলে সুরজ কুমার রামের খোঁজে নুয়াকোটে গিয়েছেন ৷ ত্রিশূলি নদীর হাকু বেসির নিম্নগতিতে বেত্রবতীতে পেট্রল পাম্পের কাছে সুরজের একটি টায়ারের দোকান ছিল ৷
রাজেশ কুমার বলেন, "আমি গত 32 বছর ধরে নেপালে বাস করছি ৷ আমার ছেলে এখানে জন্মগ্রহণ করেছে ৷ আমার একটাই সান্ত্বনা চাই: ও ভালো আছে ৷ যাঁরা উদ্ধারকার্য চালাচ্ছেন, তাঁরা ওর খোঁজ করছেন বলে জানিয়েছেন ৷ আর আমি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ছুটে চলেছি ৷"
ইতিমধ্যে নেপালি সেনা নিখোঁজদের ছবি সাঁটানো দেওয়ালেই উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা টাঙিয়ে দিয়েছে ৷ সেনা বারবার ওই তালিকা আপডেট করছে ৷ আর স্বজনহারা পরিবারগুলি ঘনঘন সেই তালিকা দেখতে আসছে ৷
নিখোঁজ ব্যক্তিদের ছবি লাগানো জায়গার কাছে একটি শেডের তলায় স্টেপল করা একগুচ্ছ কাগজ রেখে গিয়েছে নেপাল কর্তৃপক্ষ ৷ একটি কাগজের বান্ডিলে মৃতদের নাম ও তথ্য রয়েছে ৷ অন্য একটি বান্ডিলে শনাক্ত না-হওয়া মৃতদেহগুলির ছবি, দেহের অবস্থা ও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে ৷ আরেকটি বান্ডিল বন্য়ায় নিখোঁজ মানুষের তালিকা ৷ লোকজন এসে ওই থরেথরে রাখা কাগজগুলি ঘেঁটে দেখছেন ৷
প্রিয়জনের সন্ধানে আসা আরেক ব্যক্তি ঘনশ্যাম থাপা বলেন, "ওই মৃত আর শনাক্ত না-হওয়া দেহের তালিকা দেখতে গিয়ে ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায় ৷ আমার ভাই ও কাকার নাম না-থাকলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি ৷ আবার আশায় বুক বাঁধি, হয়তো ওঁরা আছেন ৷"
এই জায়গার কাছে নেপাল পুলিশের মহিলা কনস্টেবলরা একটি পৃথক রেজিস্টার রাখছেন ৷ সেখানে নিখোঁজ নারী-পুরুষ, শিশু, বিদেশি ব্যক্তিদের নাম লেখা রয়েছে ৷ এই তথ্যগুলি উদ্ধারকারী এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং সেই মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, এই চারটি রেজিস্টারে নাম লেখার প্রক্রিয়াটি এখনও চলছে অর্থাৎ নিখোঁজের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ৷
নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্য়ানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিআরআরএমএ)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা 1 হাজার 300 ছাড়িয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 583 জন বিদেশি-সহ 5 হাজার 53 জন নিখোঁজ ৷ প্রায় 13 হাজার 100 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷