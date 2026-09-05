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দেওয়ালে রঙিন-সাদাকালো নানা ছবি, নেপালে প্রিয়জনের খোঁজে আশায় বুক বেঁধেছেন তাঁরা

হড়পা বানের বিপর্যয়ের ন'দিন পরেও প্রিয়জনদের খোঁজ নেই ৷ এখন ছবিই একমাত্র সম্বল ৷ রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি দেব রাজের ৷

The photographs of people missing in the Nepal floods pasted outside the Maithili army camp in Nuwakot district
দেওয়ালে সাঁটানো নিখোঁজ মানুষদের ছবি (ইটিভি ভারত (দেব রাজ))
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By Dev Raj

Published : September 5, 2026 at 6:09 PM IST

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বাত্তার (নুয়াকোট), 5 সেপ্টেম্বর: ছোট-বড়ো, রঙিন থেকে সাদা-কালো, আসল ফোটো, তার ফোটোকপি- নুয়াকোট জেলার নেপাল সেনার মৈথিলি ক্যাম্পের বাইরে এটিএমের দেওয়াল থেকে চারদিকের দেওয়ালগুলিতে এমন শ'য়ে শ'য়ে ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ৷ প্রিয়জনদের খোঁজ পেতে ছবিগুলি দেওয়ালে লাগিয়েছেন তাঁদের স্বজনরা ৷ যদি কোথাও কেউ তাঁকে দেখে থাকে, এই আশায় বুক বেঁধে দিন-রাত কাটছে তাঁদের ৷

গত 26 অগস্ট নেপালের বিধ্বংসী হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা 1 হাজার 300 ছাড়িয়েছে ৷ পাহাড় থেকে ভোটেকোশি নদীতে নেমে আসা জল-কাদার হড়পা বানে চাপা পড়েছে বাড়িঘর, মানুষ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প- দানবীয় প্রবাহের পথে থাকা সবকিছু ৷

Santoshi Adhikari showing the pictures of her missing brother Krishna Bahadur Adhikari, a safety officer at the Trishuli hydroelectric project at Haku Besi, close to the Nepal-Tibet border
ভাইয়ের সন্ধানে নুয়াকোটিতে এসেছেন সন্তোষী অধিকারী (ইটিভি ভারত (দেব রাজ))

এরপর 10 দিন কেটে গিয়েছে ৷ এখনও খোঁজ নেই বহু মানুষের ৷ তাই একদিকে কাছের মানুষের বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে তাঁর আত্মার মুক্তি কামনায় চলছে প্রতীকী পারলৌকিক ক্রিয়া ৷ অন্যদিকে হারিয়ে যাওয়া মহিলা, পুরুষ, শিশুর ছবি দিয়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তাঁদের পরিবার-পরিজনরা ৷ ধ্বংসাত্মক হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপালের ত্রিশূলি নদীর ধারে থাকা রাসুয়া, নুয়োকোট, ধাদিং এবং অন্য জেলাগুলি ৷ হিমালয়ের কোলে ছোট্ট দেশটি 26 অগস্ট সকালে হঠাৎ বদলে গিয়েছে ৷ বিস্তীর্ণ অঞ্চল কাদার পুরু স্তূপে ঢাকা পড়েছে ৷ নদীর গতিপথ পাল্টে গিয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বসতির চিহ্নমাত্র নেই ৷

নুয়াকোট জেলার নেপাল সেনার মৈথিলি ক্যাম্পের আশপাশে সকাল থেকে সন্ধ্যা নিখোঁজ প্রিয়জনের ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ৷ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রিয়জনকে খুঁজে পাওয়ার আশা এখনও জেগে রয়েছে তাঁদের মনে ৷

Rajesh Kumar Ram, who migrated from Bihar to Nepal, is searching for his 22-year-old son Suraj Kumar Ram. (ETV Bharat/Dev Raj)
ছেলের ছবি নিয়ে ঘুরছেন রাজেশ কুমার রাম (ইটিভি ভারত (দেব রাজ))

তেমনই একজন সন্তোষী অধিকারী ৷ হড়পা বানের পর থেকে তাঁর 39 বছর বয়সি ভাই কৃষ্ণ বাহাদুর অধিকারীকে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ত্রিশূলি নদীতে 216 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আপার ত্রিশূলি-1 জলবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রজেক্ট তৈরি করছে দক্ষিণ কোরিয়ার দুসান গ্রুপ ৷ সেখানে নিরাপত্তা আধিকারিকের দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণ বাহাদুর ৷

ভাইয়ের ছবির সঙ্গে নিজের ফোন নম্বরও লিখে দিয়েছেন সন্তোষী ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, "ওকেনেপাল-চিন সীমান্তের কাছে হাকু বেসিতে পোস্ট করা হয়েছিল ৷ আমি যখনই হড়পা বানের কথা জানতে পারি, তখনই ওকে ফোন করেছিলাম ৷ কিন্তু ফোন বন্ধ ৷ কিন্তু যদি কখনও যোগাযোগ হয়ে যায়, তাই মাঝেমধ্যেই ফোন করে চলেছি ৷ আমার ভাই সেফটি অফিসার ছিল ৷ নিশ্চয় বাকিদের বাঁচাতে তড়িঘড়ি নিরাপদ জায়গায় সরে গিয়েছিল ৷ উদ্ধারকার্যের জন্য অপেক্ষা করছি ৷"

The photographs of people missing in the Nepal floods pasted outside the Maithili army camp in Nuwakot district. (ETV Bharat/Dev Raj)
নিখোঁজের সন্ধানে ছবিতে ছয়লাপ দেওয়াল (ইটিভি ভারত (দেব রাজ))

একই অবস্থা ধনজিৎ বুধারও ৷ তিনি উত্তর-পশ্চিম নেপালের প্রত্যন্ত কারনালি প্রদেশের জুমলা মফস্স্বল এলাকা থেকে ভাই কমল সিং বুধার খোঁজে এসেছেন নুয়াকোটে ৷

37 বছর বয়সি কমলও হাকু বেসি ত্রিশূলি-1 হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট-এর টানেলের ভিতরে কাজ করছিলেন ৷ এই বিপর্যয়ের পর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷

ধনজিৎ ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমার ভাইয়ের স্ত্রী, তাঁর দুই সন্তান ভেঙে পড়েছে ৷ আমিও অসহায় বোধ করছি ৷ তাই নুয়োকাটে চলে এসেছি এবং হাকু বেসি পৌঁছনোর চেষ্টা করছি ৷ কিন্তু সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা পাচ্ছি না ৷ সব রাস্তা, সেতু ধুয়ে মুছে গিয়েছে ৷ এখন আরও নিরুপায় লাগছে ৷"

ধনজিতের আরও সংযোজন, "আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে সব ক'টি টানেলে উদ্ধারকার্য চালানো সম্ভব নয় ৷ কিন্তু চেষ্টা চলছে ৷ ইতিমধ্যে 10 দিন কেটে গিয়েছে ৷ এদিকে যত সময় যাচ্ছে, ততই অস্থির হয়ে যাচ্ছি ৷ আমি শুধু ভগবানের কাছে ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করে চলেছি ৷"

Dhanjit Budha, a resident of far-flung Jumla town in Karnali province of Nepal, at the Maithili army camp searching for his younger brother
ধনজিৎ বুধা ভাইকে খুঁজতে নুয়াকোটে এসেছেন (ইটিভি ভারত (দেব রাজ))

এইরকম মানুষের ভিড়ে ছিলেন রাজেশ কুমার রাম ৷ বিহারের সিওয়ান জেলার বারহরিয়া থানার মীর সুরাইয়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ তিনি তাঁর 22 বছর বয়সি ছেলে সুরজ কুমার রামের খোঁজে নুয়াকোটে গিয়েছেন ৷ ত্রিশূলি নদীর হাকু বেসির নিম্নগতিতে বেত্রবতীতে পেট্রল পাম্পের কাছে সুরজের একটি টায়ারের দোকান ছিল ৷

রাজেশ কুমার বলেন, "আমি গত 32 বছর ধরে নেপালে বাস করছি ৷ আমার ছেলে এখানে জন্মগ্রহণ করেছে ৷ আমার একটাই সান্ত্বনা চাই: ও ভালো আছে ৷ যাঁরা উদ্ধারকার্য চালাচ্ছেন, তাঁরা ওর খোঁজ করছেন বলে জানিয়েছেন ৷ আর আমি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ছুটে চলেছি ৷"

ইতিমধ্যে নেপালি সেনা নিখোঁজদের ছবি সাঁটানো দেওয়ালেই উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা টাঙিয়ে দিয়েছে ৷ সেনা বারবার ওই তালিকা আপডেট করছে ৷ আর স্বজনহারা পরিবারগুলি ঘনঘন সেই তালিকা দেখতে আসছে ৷

নিখোঁজ ব্যক্তিদের ছবি লাগানো জায়গার কাছে একটি শেডের তলায় স্টেপল করা একগুচ্ছ কাগজ রেখে গিয়েছে নেপাল কর্তৃপক্ষ ৷ একটি কাগজের বান্ডিলে মৃতদের নাম ও তথ্য রয়েছে ৷ অন্য একটি বান্ডিলে শনাক্ত না-হওয়া মৃতদেহগুলির ছবি, দেহের অবস্থা ও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে ৷ আরেকটি বান্ডিল বন্য়ায় নিখোঁজ মানুষের তালিকা ৷ লোকজন এসে ওই থরেথরে রাখা কাগজগুলি ঘেঁটে দেখছেন ৷

প্রিয়জনের সন্ধানে আসা আরেক ব্যক্তি ঘনশ্যাম থাপা বলেন, "ওই মৃত আর শনাক্ত না-হওয়া দেহের তালিকা দেখতে গিয়ে ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায় ৷ আমার ভাই ও কাকার নাম না-থাকলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি ৷ আবার আশায় বুক বাঁধি, হয়তো ওঁরা আছেন ৷"

এই জায়গার কাছে নেপাল পুলিশের মহিলা কনস্টেবলরা একটি পৃথক রেজিস্টার রাখছেন ৷ সেখানে নিখোঁজ নারী-পুরুষ, শিশু, বিদেশি ব্যক্তিদের নাম লেখা রয়েছে ৷ এই তথ্যগুলি উদ্ধারকারী এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং সেই মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, এই চারটি রেজিস্টারে নাম লেখার প্রক্রিয়াটি এখনও চলছে অর্থাৎ নিখোঁজের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ৷

নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্য়ানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিআরআরএমএ)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা 1 হাজার 300 ছাড়িয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 583 জন বিদেশি-সহ 5 হাজার 53 জন নিখোঁজ ৷ প্রায় 13 হাজার 100 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷

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