'পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য মানুষটা এখনও কেন বেঁচে', খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে ট্রাম্পের বিনাশ চাইলেন কবি

'পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য মানুষটা এখনও কেন বেঁচে', খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে ট্রাম্পের বিনাশ চাইলেন কবি
শেষকৃত্য ঘিরে ইরানের বাসিন্দাদের মধ্যে মার্কিন বিরোধী মনোভাব নুতন করে মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ সরকারি দফতর এবং বসত বাড়ির দেওয়ালে ছেয়ে গিয়েছে আমেরিকা-ইজরায়েল বিরোধী পোস্টারে ৷
Published : July 5, 2026 at 11:46 AM IST
তেহরান, 5 জুলাই: ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিনাশ কামনা করলেন কবি মহম্মদ রাসাউলি ৷ স্থানীয় সময় রবিবার সকালে তেহরানে বহু মানুষের এক জমায়েতকে উদ্দেশ্য করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশাপাশি আমেরিকা এবং ইজরায়েলেরও বিনাশ কামনা করেছেন তিনি ৷
শেষকৃত্য় ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই তেহরানের সরকারি দফতর থেকে শুরু করে নাগরিকদের বাড়ির দেওয়াল আমেরিকা ও ইজরায়েল বিরোধী পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে ৷ সেই পোস্টারে ইরানে হামলা চালিয়ে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাকে হত্যা করার জন্য অমেরিকা ও ইজরায়েল যাতে চরম শাস্তি পায় সেই দাবি জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু রাসাউলির আগে প্রকাশ্য় মঞ্চ থেকে এমন দাবি কেউ তোলেননি ৷
এদিন বহু মানুষের সামনে বক্তব্য পেশ করছিলেন রাসাউলি ৷ ভাষণের শুরুর দিকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমি চাই আমেরিকা ধ্বংস হোক ৷ ইজরায়েলের ধ্বংস হোক ৷ " এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম উল্লেখ করে কবি সরাসরি বলেন, "এই পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য মানুষটা এখনও বেঁচে আছে কেন ? পৃথিবী ট্রাম্পের জন্য আর ভালো জায়গা নয় ৷ "
এদিকে এদিনই রাজধানী তেহরানের গ্র্যান্ড মোসাল্লায় আয়োজিত একটি প্রার্থনায় অংশ নেন 97 বছর বয়সি আয়াতুল্লা জাফর শোভানি ৷ সেখানে প্রয়াত নেতার তিন ছেলে মাসুদ, মেইসাম ও মোস্তফার পাশাপাশি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, সংসদের স্পিকার মহম্মদ বাকের কলিবফ এবং ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী রেভল্যুশনারি গার্ডের প্রধান জেনারেল আহমাদ ভাহিদি হজির ছিলেন।
এছাড়াও সেখানে ছিলেন ইসমাইল কানি ৷ তিনি গার্ডের অভিযাত্রী শাখা ‘কুদস ফোর্স’-এর নেতৃত্ব দেন। এই কুদস ফোর্স রেভল্যুশনারি গার্ডের সবচেয়ে বেশি আলোচিত শাখা ৷ শুধু তাই নয়, ইরানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারেও এই ফোর্স তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ তবে এতকিছুর মধ্যেও আয়াতুল্লা খামেনেইয়ের আরেক পুত্র তথা ইরানের হবু সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা মুজতবা খামেনেইকে শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি ৷
কৃটনৈতিক দিক থেকে খামেনেইয়ের শেষকৃত্য হচ্ছে এক অতি-গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ৷ 4 জুলাই আমেরিকার প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ তীব্র গরমে পুড়তে থাকা মার্কিন মুলুকের একাধিক অনুষ্ঠান থেকে খামেনেইয়ের শেষকৃত্য নিয়ে বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প ৷ খামেনেইয়ের মৃত্যুতে যাদের চোখের জল পড়ছে তাদের এক মুহূর্তে শেষ করে ফেলতে পারেন বলে দাবি ট্রাম্পের ৷ এবার সেই শেষকৃত্য থেকেই ট্রাম্পের বিনাশ কামনা করে শিরোনামে এলেন কবি মহম্মদ রাসাউলি ৷
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের শুরুর দিন মানে 28 ফেব্রুয়ারি এক বিমান হামলায় নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 86 । তাঁর জন্য শনিবার থেকে কয়েক দিনব্যাপী শেষকৃত্যের বিশেষ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে ইরানে। তেহরান থেকে শুরু করে বিভিন্ন শহরে হবে অনুষ্ঠান ৷ শেষে খামেনেইয়ের জন্মস্থান মাসাদের একটি বিশেষ জায়গায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে ৷
তার আগে 'গ্র্যান্ড মোসাল্লা'-য় খামেনেইর দেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা রয়েছে । চোখের জলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হলেন হাজার হাজার মানুষ ৷ শেষকৃত্য়ে ভারতের প্রতিনিধি বিহারের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতা হুসেন এবং বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পবিত্র মার্গারেটা ৷ স্থানীয় প্রশাসনের একটি সূত্রেকর দাবি প্রথম দিনের থেকে দ্বিতীয় দিন অনেক বেশি ভিড় হয়েছিল ৷ 9 তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকা শেষকৃত্যে সময় যত এগোবে ভিড়ও ততটাই বাড়বে বলে মনে করছে ওই সূত্র ৷