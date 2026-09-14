পাকিস্তানে 'মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি' মাসুদ আজহার, মাথার দাম 70 লক্ষ

পাকিস্তানে 'মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি' মাসুদ আজহার, মাথার দাম 70 লক্ষ
Pakistan Most Wanted Terrorist MASOOD AZHAR: পাকিস্তানের ফেডারেল ইনভেন্সিটেগেশন এজেন্সি 2026 সালের জঙ্গিদের একটি রেড বুক প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে নাম রয়েছে মাসুদের ৷
By ANI
Published : September 14, 2026 at 6:41 PM IST
ইসলামাবাদ, 14 সেপ্টেম্বর: মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির তালিকায় মাসুদ আজহার ! পাকিস্তানের ফেডারেল ইনভেন্সিটেগেশন এজেন্সি সন্ত্রাসবাদীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে নাম রয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদের, যা এককথায় অবিশ্বাস্য ৷ শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি মুদ্রায় তার মাথার দাম 20 লক্ষ থেকে 70 লক্ষ পিকেআর ঘোষণা করা হয়েছে ৷
সূত্রের খবর, সন্ত্রাসবাদীদের তালিকায় মাসুদ আজহারের নাম অন্তর্ভুক্ত করার পাকিস্তানের এই পদক্ষেপ শুধুই লোকদেখানো ৷ সূত্র জানিয়েছে, ‘ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স’ (এফএটিএফ)-এর আসন্ন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন (প্লেনারি) হবে অক্টোবরে ৷ তার ঠিক আগে এই তালিকা প্রকাশ করে পাকিস্তান ফের ‘গ্রে লিস্ট’-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচতে চাইছে ৷
ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স আন্তর্জাতিক সংস্থা, যারা বিশ্বে জঙ্গিবাদী কার্যকলাপ, তাতে আর্থিক মদত দেওয়ার মতো অপরাধজনক কাজকর্মে নজরদারি চালায় ৷ প্রায় 40টি দেশ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ৷ ভারত এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য দেশ ৷
2021 সালে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তান দাবি করেছে মাসুদ আজহার পাকিস্তানে নেই ৷ সে আফগানিস্তানে পালিয়ে গিয়েছে ৷ ওই বছর পাকিস্তান জইশ প্রধানের মাথার দাম ঘোষণা করেছিল 50 লক্ষ পিকেআর ৷ পাঁচ বছর বাদে তা বাড়িয়ে 70 লক্ষ করা হয়েছে ৷ ভারত-সহ সারা বিশ্বে একাধিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নেপথ্যে মূল চক্রী মাসুদ আজহার ৷
সূত্র জানিয়েছে, 2021-এ পাকিস্তান জোর দিয়ে জানিয়েছে মাসুদ আজহার আফগানিস্তানে আত্মগোপন করে আছে ৷ কিন্তু গত ছ'মাসে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছে সে পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের নবাবশাহ শহরে আছে এবং সম্পূর্ণ সক্রিয় ৷
এফআইএ নতুন যে রেড বুক প্রকাশ করেছে, সেখানে 19 জন জঙ্গির নাম রয়েছে ৷ তারা সবাই 2008 সালের 26 নভেম্বর মুম্বইয়ের একাধিক জায়গায় নাশকতাবাদী হামলার চালানোর সঙ্গে যুক্ত ছিল, যা '26/11 মুম্বই হামলা' নামেই বেশি পরিচিত ৷ তিন দিন ধরে এই হামলা চলে ৷
এই 19 জনের মধ্যে 17 জন জঙ্গির নাম ছবি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে ৷ মুম্বই হামলায় তাদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে রেড বুকে ৷ কিন্তু বাকি দু'জন লস্কর-ই-তইবা (এলইটি) জঙ্গি সংগঠন সমর্থিত দলের সদস্য এবং তাদের শুধু নাম রয়েছে ৷ ছবি ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উল্লেখ রেড বুকে দেয়নি পাক তদন্তকারী সংস্থা এফআইএ ৷
মুম্বই হামলায় আল-হুসেইনি নৌকা দিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকতে সাহায্য করেছিল মুহম্মদ খান ৷ এফআইএ তাহবাতের সেই মুহম্মদ খানকে জঙ্গি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে ৷ কিন্তু তার ছবি দেয়নি, তার সঙ্গে লস্কর গোষ্ঠীর যোগাযোগ এবং মুম্বই হামলায় জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেনি ৷
একই ভাবে লস্কর সমর্থিত জঙ্গি বাহওয়ালনগরের আবদুল রেহমানের ছবি রেকর্ডে রাখেনি ৷ তার এলইটি জঙ্গি যোগের কথাও এড়িয়ে গিয়েছে পাক ফেডারেল ইনভেন্সিটেগেশন এজেন্সি ৷ এদিকে সূত্রের খবর, 2021 সালে প্রকাশিত এফআইএ তালিকায় এই দু'জনের ছবি-সহ জঙ্গি হামলায় ভূমিকার কথা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল ৷
সম্প্রতি প্রকাশিত এই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে 11 জন এলইটি জঙ্গি ৷ তারা সমুদ্র পথে আল হুসেইনি এবং আল ফৌজ নামের দু'টি নৌকা নিয়ে একের পর এক হামলা চালিয়ে গিয়েছে- মুহম্মদ আমজাদ খান (মুলতান), শহিদ গাফুর (বাহওয়ালপুর), মহম্মদ উসমান (শাহিওয়াল), আতিক-উর-রেহমান (লাহোর), রিয়াজ আহমদ (হাফিজাবাদ), মুহম্মদ মুশতাক (গুজরানওয়ালা), মুহম্মদ নঈম (ডেরা গাজি খান), আবদুল শাকুর (করাচি), মুহম্মদ সাহিব সালফি (মুলতান), মুহম্মদ উসমান (লোধরান) এবং শাকিল আহমেদ (রহিম ইয়ার খান) ৷
এছাড়া এই তালিকায় এমন ছ'জন জঙ্গির নাম উল্লেখ রয়েছে, যারা 26/11 মুম্বই হামলায় আর্থিক মদত দিয়েছিল ৷ যেমন ফয়জলাবাদের এলইটি জঙ্গি মুহম্মদ ইফতিকার আলি ৷ সে হামলাকারীদের সঙ্গে তাদের হ্যান্ডলারদের যোগাযোগের জন্য ভিওআইপি যোগাযোগের ব্যবস্থা তৈরি করতে 70 হাজার পিকেআর খরচ করেছিল ৷ রাওয়ালপিণ্ডির বাসিন্দা মহম্মদ জিয়া এলইটি জঙ্গিদের হামলা চালানোর জন্য 80 হাজার পিকেআর দিয়েছিল ৷ খানেওয়ালের বাসিন্দা মহম্মদ আব্বাস নাসি 2 লক্ষ 53 হাজার পিকেআর আর্থিক সাহায্য করেছিল ৷ কাসুরের জাভেদ ইকবাল 1 লক্ষ 86 হাজার 430 পিকেআর, মাণ্ডি বাহাউদ্দিনের মুখতার আহমেদ 2 লক্ষ 98 হাজার 47 পিকেআর এবং বাট্টাগ্রামের আহমেদ সঈদ 21 লক্ষ পিকেআর দিয়ে মুম্বইয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলায় আর্থিক মদত জুগিয়েছিল ৷
এফআইএ-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2008 সালের মুম্বই হামলায় জড়িত 17 জন জঙ্গি গত 18 বছর ধরে পলাতক ৷ সূত্রের খবর, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি 17 জনের প্রত্যেকের পাকিস্তানে থাকা নিশ্চিত করেছে ৷ তাই এই এফআইএ-র জঙ্গি তালিকায় তাদের নাম উল্লেখ ধোঁকাবাজি মাত্র ৷ আন্তর্জাতিক নজরদারিকে বিভ্রান্ত করার কৌশলী প্রচেষ্টা ৷
বিগত পাঁচ বছরেরেও বেশি সময় ধরে পাকিস্তানে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জঙ্গির হার 30 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এফআইএ'র 2021 সালে প্রকাশিত রেড বুকে 1 হাজার 330 জন জঙ্গির নাম উল্লেখ ছিল ৷ সাম্প্রতিক তালিকায় সেই সংখ্যা 1 হাজার 804 ৷
গত বছরের অপারেশন সিঁদুরে 6-7 মে রাতে ভারতীয় বায়ু সেনা যে ন'টি জঙ্গিঘাঁটিকে নিশানা করে ধ্বংস করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম বাহাওয়ালপুরে জইশ সংগঠনের সদর কার্যালয় মারকাজ সুভানল্লাহ ৷ যা ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত থেকে 150-200 কিমি দূরে অবস্থিত ৷
2015 সাল থেকে বাহাওয়ালপুরের মারকাজ সুভান আল্লাহ-তে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চলছে ৷ এখানেই জইশ সংগঠন জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেয়, তাদের মগজ ধোলাই করে ৷ 2019 সালের 14 ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় সেনার গাড়িতে বিস্ফোরণের হামলার পরিকল্পনা এই জায়গাতেই হয়েছিল ৷
এই মারকাজ সুভান আল্লাহ-তে থাকেন জইশ প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহার, জঙ্গি সংগঠনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মুফতি আব্দুল রৌফ আসগার, মৌলানা আম্মার এবং মাসুদের পরিবারের অন্য় সদস্যরা ৷