পাকিস্তানের পাইলটদের উপর 'কোপ' ইজরায়েলের, ফ্লাইদুবাইয়ের জেরে নিষিদ্ধ ডজনখানেক দেশ

পাকিস্তানের পাইলটদের উপর 'কোপ' ইজরায়েলের, ফ্লাইদুবাইয়ের জেরে নিষিদ্ধ ডজনখানেক দেশ
Pakistani Pilots, Crew Banned in Israel: ফ্লাইদুবাই-এর ঘটনার পর পাকিস্তান-সহ এক ডজনেরও বেশি নাগরিক পাইলট ও বিমান কর্মীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল ইজরায়েল ৷
By PTI
Published : October 15, 2026 at 3:02 PM IST
জেরুজালেম, 15 অক্টোবর: বিমান অপহরণের চেষ্টার ঘটনার পর পাকিস্তানের পাইলটদের নিষিদ্ধ করল ইজরায়েল সরকার ৷ ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যম কান-এর প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, নতুন নিয়মে পাকিস্তানের পাইলট ও বিমানকর্মীদের নিয়ে কোনও বিমান ইজরায়েলের আকাশসীমায় প্রবেশ করতে পারবে না ৷
গত 30 সেপ্টেম্বর ফ্লাইদুবাই-এর FZ1073 বিমান সকাল 8.35 মিনিটে সংযুক্ত আরব আমির শাহির রাজধানী দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷ ওই বিমানে 174 জন যাত্রী ছিলেন, তাদের মধ্যে 27 জন শিশু ৷ বিমানটিতে ভারত ছাড়াও ইজরায়েল ও ইউএই'র নাগরিক ছিল ৷ বিমানটি মাঝআকাশে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করেন কো-পাইলট ওমানের নাগরিক হামাম আল হাম্মামি ৷ বিমানে থাকা ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর কো-পাইলটের হামলা রুখে দিয়ে বিমানের যাত্রীদের রক্ষা করেন ৷ অভিযুক্ত কো-পাইলট হামাম আল হাম্মামি চেয়েছিলেন বিমানটি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইজরায়েলের বেন-গুরিয়ন বিমানবন্দরে বিমানটিকে ক্র্যাশ করাবেন ৷ কিন্তু স্মিত মচ্ছরের সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে তা আর হয়ে ওঠেনি ৷
কান-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এই ঘটনার পর ইজরায়েলের পরিবহণ মন্ত্রকের এভিয়েশন সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার এই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ ইজরায়েলের আরকেটি সম্প্রচার মাধ্যম N12 অনুযায়ী, মন্ত্রক ইতিমধ্যে বিদেশি উড়ান সংস্থাগুলিকে এই নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা জানিয়ে দিয়েছে ৷
এরপরই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে ইজরায়েল ৷ এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিমানের পাইলট ও বিমানকর্মীরা যেন এমন কোনও দেশের নাগরিক বা দ্বৈত নাগরিক না-হন যে দেশের সঙ্গে ইজরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই ৷ এই নিয়ন্ত্রণের কোপে পড়েছে এক ডজনেরও বেশি দেশ- পাকিস্তান, ইরান, ওমান, সৌদি আরব, আলজেরিয়া এবং তিউনিশিয়া ৷ পাশাপাশি, এই দেশগুলির দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে, এমন পাইলট বা বিমানকর্মীদেরও ইজরায়েলের আকাশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৷
এর ফলে সমস্যায় পড়েছে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলি ৷ এয়ার ফ্রান্স তড়িঘড়ি তাদের বিমানে পাইলট ও বিমান কর্মীদের রদবদল করেছে ৷ ইউনাইটেড এয়ারলায়েন্স ইজরায়েলের এই নিষেধাজ্ঞার কথা তাদের সংস্থার কর্মচারীদের জানিয়ে দিয়েছে ৷
ফ্রান্সের নজরদারি ওয়েবসাইট মেডিয়াপার্ট জানিয়েছে, এয়ার ফ্রান্স এই নির্দেশিকা সংস্থার পাইলট ও বিমান কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছে ৷ এই নির্দেশিকা মেনে না-চললে, কী শাস্তি হতে পারে, সেই সতর্কতা সম্পর্কেও কর্মীদের অবগত করা হয়েছে ৷