অপহরণের পর ধর্মান্তকরণ করিয়ে বিয়ে ! আদালতের নির্দেশে বাড়ি ফিরলেন পাকিস্তানের হিন্দু তরুণী

অপহরণের পর ধর্মান্তকরণ করিয়ে বিয়ে ! আদালতের নির্দেশে বাড়ি ফিরলেন পাকিস্তানের হিন্দু তরুণী
মাসের পর মাস সহ্য করেছেন অসহনীয় অত্যাচার ৷ পরিবারের কাছে ফিরতে পারবেন-সেই আশাও শেষ হয়ে গিয়েছিল ৷ অবশেষে বাড়ি ফিরলেন তরুণী ৷
By PTI
Published : November 4, 2025 at 8:40 AM IST
করাচি, 4 নভেম্বর: প্রথমে অপহরণ তারপর ধর্মান্তকরণ এবং শেষে বয়সে বড় ব্যক্তিকে বিয়ে- তিন মাসের মধ্যে এমনই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল পাকিস্তানের এক হিন্দু তরুণীকে ৷ অবশেষে আদালতের নির্দেশে পরিবারের কাছে ফিরলেন তিনি ৷ তিনমাস ধরে চলতে থাকা অসম লড়াই শেষে ঘরে ফিরলেন ঘরের মেয়ে ৷
সিন্ধ প্রদেশের উমেরকোট এলাকার একটি আদালত এমন নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সমাজকর্মী শিব কাছি ৷ জানা গিয়েছে, সিন্ধ প্রদেশের মীরপুর খাস শহরের একটি এলাকা থেকে ওই তরুণীকে অপহরণ করা হয় ৷ পরে জোর করে ধর্মান্তরণ এবং বিয়ের ব্যবস্থা হয় ৷ শেষমেশ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷ শুরু হয় আইনি লড়াই ৷ আদালতের রায় ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন একটি সরকারি হোমেও থাকতে হয়েছিল তাকে ৷ এবার তিনি বাড়ি ফিরলেন ৷
উমেরকোট আদালতের আইনজীবী চন্দর কোহলি সোমবার জানিয়েছেন, সিন্ধ প্রদেশে এই ধরনের ঘটনা আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে ৷ মেয়েদের ধর্মান্তকরণ করিয়ে বিয়ে দেওয়ার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে সাম্প্রতিক অতীতে ৷ তবু প্রশাসন কোনও ব্য়বস্থা নেয়নি ৷ তাই এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ সেভাবেই এই তরুণীকেও অপহরণ করা হয়েছিল ৷
তাঁর পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ পরে বিষয়টি এসে পৌঁছয় মীরপুর খাস শহরের সংশ্লিষ্ট আদালতে ৷ শুনানির প্রাথমিক পর্বে তরুণীকে একটি হোমে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেয় আদালত ৷ এরপর চলতে থাকে শুনানি ৷ আদালতে তরুণী দাবি করেন, তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে ৷ জোর করে ধর্মান্তকরণ করিয়ে বিয়েও দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি নিজের পরিবারের কাছে ফিরতে চান ৷ শেষমেশ তাঁর আবেদন গ্রহণ করে আদালত ৷ আদালতের নির্দেশে পরিবারের কাছে ফিরে আসেন তরুণী ৷
এই প্রথম নয় এর আগেও পাকিস্তানের বিভিন্ন আদালতে এই ধরনের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ গতমাসে এই সিন্ধ প্রদেশেরই অন্য একটি আদালতের দ্বারস্থ হয় 15 বছরের এক নাবালিকা ৷ তার দাবি, তাকেও অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয় ৷ পরে ধর্মান্তকরণ করিয়ে বিয়েও দিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেই মামলার শুনানি এখনও শেষ হয়নি ৷
আদালতের নির্দেশে আপাতত নাবালিকাকে একটি সরকারি হোমে রাখা হয়েছে ৷ সেখান থেকেই আদালতের শুনানিতে নিয়মিত অংশ নিচ্ছে নাবালিকা ৷ বিচারকের সামনে নিজের সঙ্গে হওয়া অকথ্য অত্যাচারে বিবরণ ইতিমধ্য়ে তুলে ধরেছে সে ৷ 10 অক্টোবর থেকে মামলার শুনানি শুরু হয়েছে ৷ এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি আদালত ৷