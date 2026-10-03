বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু পাকিস্তানের দুই নাগরিকের, ভারতীয় কূটনীতিককে তলব

বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু পাকিস্তানের দুই নাগরিকের, ভারতীয় কূটনীতিককে তলব
Pakistan Summons Indian Diplomat: ভারতীয় কূটনীতিককে তলব করার কথা পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । ।
By PTI
Published : October 3, 2026 at 6:57 PM IST
ইসলামাবাদ, 3 অক্টোবর: বিএসএফ জওয়ানের গুলিতে দুই নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনায় পাকিস্তানে ভারতীয় কূটনীতিককে তলব করে প্রতিবাদ জানাল ইসলামাবাদ । ঘটনার সূত্রপাত একদিন আগে পঞ্জাবের তরণতারণে। পাকিস্তানের দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় বিএসএফের গুলিতে ওই দু'জনের মৃত্যু হয়।
পাকিস্তানের দাবি, ওই দু'জন অনুপ্রবেশকারী নয় । তারা রাস্তা ভুল করে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি চলে এসেছিল । ভারতে প্রবেশের কোনও অভিপ্রায় তাদের ছিল না । শুধু তাই নয়, নিজেদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রও আনেনি ওই দু'জন । এরপরও তাদের 'অকারণে' গুলি করে বিএসএফ।
ভারতীয় কৃটনীতিককে তলব করার কথা পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাতে লেখা হয়েছে, বিএসএফ অকারণে গুলি চালিয়েছে । তার ফলে দুজন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে । এই ধরনের আচরণ কোনও অবস্থায় অভিপ্রেত নয় ।
বিএসএফের এক কর্তাও বলেন, "ওই দু'জন বারবার জওয়ানদের সঙ্গে তর্ক করছিল । তাঁদের বারণ অগ্রাহ্য করে দেশে প্রবেশের চেষ্টা করছিল । এমনই নানা ঘটনার আবহে গুলি চালাতে বাধ্য হয় বিএসএফ ।"
তবে পাকিস্তানের দাবি মানতে নারাজ ভারত । পঞ্জাব পুলিশের ভিখিউইন্ডের ডেপুটি সুপার অতুল সোনি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের দিক থেকে যারা আসছিল তাদের আচরণ যথেষ্ট সন্দেহজনক ছিল বলেই বিএসএফের জওয়ানরা গুলি চালিয়েছেন । কোনও কারণ ছাড়া গুলি চালানো হয়েছে এমনটা ভাবার সঙ্গত কারণ নেই । তাছাড়া গুলি চালানোর আগে ওই দু'জন বারবার সতর্কও করা হয় । কিন্তু তারা কোনও কথা শুনতে রাজি ছিল না । এমতাবস্থায় গুলি চালানো ছাড়া বিএসএফের কাছে আর অন্য কোনও বিকল্প ছিল না ।
বিএসএফের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ভারতের দিকে তিন জন আসছিল । পরে একজন পাকিস্তানের দিকে ফিরে যায় । কিন্তু অন্য দু'জন ক্রমশ ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে । বিএসএফের জওয়ানরা তাদের বারবার সতর্ক করেন। তারা যে পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করতে চলেছে সে কথা বারবার মনে করিয়ে দেন । নিজেদের দেশে ফিরে যেতে বলেন । কিন্তু ওই দু'জন কোনও কথা না-শোনায় জওয়ানরা গুলি চালাতে বাধ্য হন । ঠিক এখানেই, এই দু'জন কেন ভারতে প্রবেশ করতে চেয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । পাকিস্তান যেভাবে তাদের নিরীহ দাবি করছে, তাও প্রশ্নের মুখে ।