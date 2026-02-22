আফগান সীমান্তে পাক হামলায় মৃত 16, ইসলামাবাদকে যোগ্য জবাবের হুঁশিয়ারি তালিবানের

আফগান সীমান্তে পাক হামলায় মৃত 16, ইসলামাবাদকে যোগ্য জবাবের হুঁশিয়ারি তালিবানের
গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী বাছাই করে আফগানিস্তানের সাতটি জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান ৷ কাবুলের দাবি, সাধারণ নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে ৷
Published : February 22, 2026 at 11:38 AM IST
ইসলামাবাদ, 22 ফেব্রুয়ারি: মধ্যরাতে পাক-আফগান সীমান্তে সাতটি জায়গায় হামলা চালাল পাকিস্তান ৷ যদিও সেগুলি জঙ্গি ঘাঁটি বলে দাবি ইসলামাবাদের ৷ অবৈধভাবে সীমা লঙ্ঘন করে আফগানিস্তানের আকাশে ঢুকে এই হামলার যোগ্য জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তালিবান প্রশাসন ৷
এই হামলায় অন্তত 16 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংগঠন (International Human Rights Foundation, IHRF) সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, আফগানিস্তানের বেহসুদ জেলায় সাধারণ মানুষের বাড়িঘরকে নিশানা করে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা ৷ এই এলাকায় একটি পরিবারের 16 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে মহিলা, পুরুষ ছাড়াও এক বছরের একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাণ হারিয়েছেন 80 বছরের বৃদ্ধ ৷
URGENT: Civilian Casualty Report – Behsud District, Afghanistan— International Human Rights Foundation (@IHRF_English) February 22, 2026
The International Human Rights Foundation (IHRF) is deeply alarmed by verified reports of a devastating airstrike in Behsud District, Afghanistan.
According to confirmed local sources, a Pakistani military strike… pic.twitter.com/YftdOuBfwf
সম্প্রতি পাকিস্তানে হওয়া একের পর এক আত্মঘাতী হামলার বদলা নিতে পড়শি আফগানিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে এই আক্রমণ, বলে জানিয়েছেন পাক সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আত্তাউল্লা তারার ৷
গত 6 ফেব্রুয়ারি, শুক্রবারের নমাজ পাঠের সময় ইসলামাবাদের তারলাই এলাকার একটি মসজিদের বাইরে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয় ৷ এই হামলায় 31 জনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হন 169 জনেরও বেশি ৷ পাক সরকারের অভিযোগ, এই হামলার নেপথ্যে জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান-পাকিস্তানের হাত আছে ৷ যদিও এই হামলার জন্য প্রথমে নয়াদিল্লিকে দুষেছিল ইসলামাবাদ ৷ ভারত কড়া জবাব দিয়ে অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ৷
পাক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আফগানিস্তানের উপর হামলার কারণ নিয়ে একটি বিবৃতি দেয় ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "পবিত্র রমজান মাসে পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ ইসলামাবাদের ইমাম বরগাহ, বাজাউর এবং বান্নুর একটি করে মসজিদে ঘটেছে ৷ এরপর 21 ফেব্রুয়ারি বান্নুতে (খাইবার-পাখতুনখোয়ায় অবস্থিত) একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ পাকিস্তানের কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, আফগানিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠীর হয়ে এই সন্ত্রাসবাদী হামলাগুলি চালিয়েছে খোয়ারিজ ৷ এছাড়া এই সন্ত্রাসবাদী হামলাগুলির দায়িত্ব স্বীকার করেছে আফগানে স্থিত পাকিস্তানি তালিবান ৷ তারা ফিতনা আর খোয়ারিজ (এফএকে)-র অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের ছায়া সংগঠন ইসলামিক স্টেট অফ খোরাসান প্রভিন্স (আইএসকেপি) ৷"
গতকাল শনিবার খাইবার-পাখতুনখোয়া এলাকার বান্নুতে একটি আত্মঘাতী হামলায় সেনার এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং এক সেনার মৃত্যু হয়েছে ৷ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দাবি, পাকিস্তান বারবার আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছে, জঙ্গি গোষ্ঠীরা যেন আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়ে পাক-ভূমিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা না চালায় ৷ কিন্তু আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷ পাকিস্তান সবসময় শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে ৷ দেশের মানুষের নিরাপত্তা পাক সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ একের পর এক আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলির তদন্তে গোয়েন্দা সূত্রে যে তথ্য মিলেছে, তার ভিত্তিতে পাক-আফগান সীমান্তে বাছাই করা সাতটি জঙ্গিঘাঁটিকে নিশানা করেছে পাকিস্তান ৷ এর মধ্যে এফএকে-র পাকিস্তানি তালিবান এবং তাদের ছায়া সংগঠন আইএসকেপি-র জঙ্গিঘাঁটি রয়েছে ৷
ইসলামাবাদের দাবি, একেবারে নির্ভুল ও নিখুঁত নিশানায় শুধু জঙ্গিঘাঁটিগুলিতেই হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান ৷ কিন্তু সেই ঘাঁটিগুলি পাক-আফগান সীমান্তে ঠিক কোথায় কোথায় অবস্থিত, তা খোলসা করেননি পাক মন্ত্রী ৷
undeniable evidence of the intelligence and security failures of the Pakistani military, and such repeated acts of aggression will never be able to conceal their internal shortcomings.#Ministry_of_National_Defense— د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) February 22, 2026
এর উত্তরে আফগান সরকার সোশাল মিডিয়ায় নানগরহর, পাকতিকা প্রদেশের ধর্মস্থান এবং সাধারণ নাগরিককে নিশানা করে হামলা চালানোর কড়া সমালোচনা করেছে ৷ কিন্তু এই হামলা চালিয়ে পাক সেনা ফের একবার একাধিক নাগরিকের বসবাসের এলাকায় আকাশপথে হামলা করেছে ৷ এটা আফগানিস্তানের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক আইন, ভালো পড়শি হওয়া, ইসলামিক মূল্যবোধকে পরিষ্কার লঙ্ঘন করা হয়েছে ৷ এই আবহে তালিবান প্রশাসনও নিজের দেশের সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে সঠিক সময়ে যোগ্য জবাব দেবে ৷ আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর এই হামলা আসলে পাক সেনার গোয়েন্দার ব্যর্থতা, সমালোচনা করেছে তালিবান ৷