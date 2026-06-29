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আফগানিস্তান সীমান্তে সামরিক অভিযান পাকিস্তানের; নিহত 29 জন

করাচিতে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তান আফগান সীমান্তে একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু করেছে। পাক সরকারি সূত্রের দাবি, এই হামলায় 29 জন জঙ্গি নিহত হয়েছে।

Pakistan Strikes Afghan Border
আফগানিস্তান সীমান্তে সামরিক অভিযান পাকিস্তানের; নিহত 29 জন (ছবি: এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : June 29, 2026 at 10:55 AM IST

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ইসলামাবাদ, 29 জুন: পাকিস্তানি নিরাপত্তা সংস্থাগুলি রবিবার পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানে স্থল অভিযানের পাশাপাশি জঙ্গি আস্তানা ও গোপন ডেরায় হামলা চালানো হয়। পাকিস্তানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযানে মোট 29 জন জঙ্গি নিহত হয়েছে।

পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, দেশে সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার জবাবে এই অভিযান চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী সেইসব গোপন আস্তানাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে যেখান থেকে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল। তবে এই অভিযান প্রসঙ্গে আফগান সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পাকিস্তানে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর অসংখ্য জঙ্গি হামলা হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের অভিযোগ, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এবং এর সহযোগী অন্যান্য জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এই ঘটনাগুলির পেছনে রয়েছে।

করাচিতে একটি বড় জঙ্গি হামলার একদিন পর এই সামরিক অভিযানটি চালানো হয়। শনিবার, অস্ত্র ও বিস্ফোরকে সজ্জিত জঙ্গিরা করাচিতে পাকিস্তান রেঞ্জার্সের আঞ্চলিক সদর দফতরে হামলা চালিয়ে তিনজন সেনাকে হত্যা করে।

নিরাপত্তা বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে হামলার জবাব দেয়। পরবর্তী সংঘর্ষে তিন জঙ্গি নিহত হয় এবং আহত এক হামলাকারীকে জীবিত আটক করা হয়। পাকিস্তানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আটক ব্যক্তি একজন আফগান নাগরিক। পাকিস্তানি তালেবানের সহযোগী সংগঠন জামাত-উল-আহরার করাচি হামলার দায় স্বীকার করেছে। শনিবার রাতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দলটি হামলাটি চালানোর কথা স্বীকার করেছে।

এর আগে, ‘ডন’ পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ওই এলাকায় ব্যাপক গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে। সিন্ধুর ‘রেসকিউ 1122’ (Rescue 1122) জানায় যে, গুলিস্থান-এ-জওহর ব্লক 5-এর কাছে একটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পরপরই তারা তাদের কেন্দ্রীয় কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার থেকে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল পাঠায়।

আল-জাজিরার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, শনিবার গভীর রাতে ‘জামাত-উল-আহরার’-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করে। এই গোষ্ঠীটি ‘তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান’ (টিটিপি)— যা পাকিস্তানি তালেবান নামেও পরিচিত, এর একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। টিটিপি জানায় যে, এই হামলায় নয়জন হামলাকারী অংশ নিয়েছিল।

পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার বলেছেন, এই সীমান্ত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল টিটিপি-র আস্তানা ও তাদের গোপন আস্তানাগুলি নির্মূল করা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই নতুন সামরিক পদক্ষেপের পর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে আগে থেকেই চলা উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক আরও তিক্ত হতে পারে।

TAGGED:

PAKISTAN MILITANT ATTACK
PAKISTANI TALIBAN
ATTAULLAH TARAR
PAKISTAN STRIKES AFGHAN BORDER

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