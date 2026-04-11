ইরান-পাকিস্তান-আমেরিকা বৈঠক শুরু, শান্তি চুক্তি নিয়ে আশাবাদী ইসলামাবাদ

ইরান-পাকিস্তান-আমেরিকা বৈঠক শুরু, শান্তি চুক্তি নিয়ে আশাবাদী ইসলামাবাদ
যুদ্ধে 41তম দিনে ইসলামাবাদে মুখোমুখি বৈঠকে বসেছে ইরান ও আমেরিকার প্রতিনিধি দল ৷ তবে মাঝে রয়েছে পাক প্রতিনিধিরা, তাকিয়ে সারা বিশ্ব ৷
By PTI
Published : April 11, 2026 at 9:01 PM IST
ইসলামাবাদ, 11 এপ্রিল: দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ফেরাতে বৈঠক শুরু হয়েছে ইসলামাবাদে ৷ পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় এই বৈঠকের পোশাকি নাম 'ইসলামাবাদ টকস' ৷ সূত্রের খবর, শনিবারের এই বৈঠক প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানের শীর্ষ আধিকারিকদের মাধ্যমে আলোচনার সূচনা করে ইরান ও আমেরিকা ৷ তাই সরাসরি নয়, পরোক্ষ আলোচনা দিয়েই আরম্ভ হয় শান্তির বৈঠক ৷
পরে তিন পক্ষ অর্থাৎ মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের উপস্থিতিতে আমেরিকা ও ইরান ত্রিস্তরীয় বৈঠকে বসেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ হোয়াইট হাউজ সূত্রের খবর, তিনটি দেশ মুখোমুখি বৈঠক করছে ৷ এদিকে এই বৈঠক শুরুর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় আমেরিকার শক্তিসম্পদ ক্ষেত্রেরই লাভ হবে ৷ ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তার ফলে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ায় বিশ্বে জ্বালানির দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে ৷
Islamabad April 11 ,2026— Prime Minister's Office (@PakPMO) April 11, 2026
As the Islamabad Talks commenced today, the Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with His Excellency JD Vance, Vice President of the United States of America.
পাকিস্তানের এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথম দফায় দু'পক্ষের মধ্যে সরাসরি আলোচনা শেষ হলে পাক বিদেশ মন্ত্রক এই বিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করবে ৷ এদিকে ইরান সরকার সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, "ইসলামাবাদে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনা বিশেষজ্ঞ স্তরে পৌঁছেছে ৷ এই বৈঠকে অর্থনীতি, সামরিক, আইন ও পারমাণবিক কমিটি যোগ দিয়েছে ৷ সেরেনা হোটেলে বৈঠক হচ্ছে ৷ প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হচ্ছে ৷"
Islamabad April 11 ,2026.— Prime Minister's Office (@PakPMO) April 11, 2026
Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with the Iranian delegation at the Islamabad Talks today.
এদিন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, উপ-প্রধানমন্ত্রী ইশাক দর, অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী মহসিন রাজা নকভি, ফিল্ড মার্শাল সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ এই বৈঠকে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাই জারেড কুশনার, বিশেষ প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফ ৷
অন্যদিকে পাকিস্তানের এই শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকে বসেন ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর আবদোলনাসের হেম্মাতি এবং প্রতিরক্ষা কাউন্সিল সচিব আলি আকবর আহমদিয়ান ৷
Talks between Iran and the U.S. in Islamabad entered the expert-level stage as economic, military, legal, and nuclear committees joined. Negotiations continue at the Serena Hotel to finalize technical details. #IslamabadTalks #Iran #USA #Diplomacy https://t.co/mH00MmP3TX— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) April 11, 2026
সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় কোনও সদর্থক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহলে দু'পক্ষ সরাসরি আলোচনায় বসবে ৷ শুক্রবার রাতে ইরানের প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদে পৌঁছয় ৷ এদিকে শনিবার সকালে পাকিস্তানের নূর খান এয়ারবেসে অবতরণ করেন মার্কিন প্রতিনিধিরা ৷
ইরানের সরকারি তরফের সংবাদমাধ্যম তাসমিন নিউজ এজেন্সি ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী কাজেম ঘরিবাবাদির উদ্ধৃতি তুলে জানিয়েছে, তেহরান, আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চায় না, দাবি জানাচ্ছে ৷ এটা কোনও সাধারণ সমঝোতার আলোচনা নয় ৷ তিনি এর আগে ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুতি ভাঙার বিষয়ে মনে করিয়ে দেন ৷
Whether Iran’s frozen assets will be released is one issue.— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 11, 2026
But the real question is:
On what grounds, and under which international law, has the U.S. blocked Iran’s assets for more than 45 years?#jungle_law
এই আলোচনায় বসার আগে থাকতে ইরান দু'টি শর্ত রেখেছিল- প্রথমত লেবাননে স্থায়ী বিরতি এবং দ্বিতীয় ইরানের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া ৷ এদিন ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্য়ম আইআরআইবি সোশাল মিডিয়ায় জানায়, রয়েটার-এর খবর অনুযায়ী, ইরানে ফ্রিজ করা সম্পত্তি ছাড়তে রাজি হয়েছে আমেরিকা ৷ তেহরান এই পদক্ষেপকে সদর্থক বলেই দেখছে ৷ এদিকে হোয়াইট হাউজ এই রিপোর্ট খারিজ করে দিয়েছে ৷ কাতার এবং একাধিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইরানের যে পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে তা ফিরিয়ে দিতে কোনও ছাড়পত্রই দেয়নি ট্রাম্প প্রশাসন ৷
Following intensive consultations in Islamabad, progress in talks, the restriction of strikes in Lebanon, and the U.S. agreement to release Iranian assets, negotiations began with Pakistan’s mediation to finalize these issues.— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) April 11, 2026
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করতে আমেরিকা ও ইজরায়েল যৌথ হামলা শুরু করে ৷ এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের এবং তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যের । পরে ইরানের একের পর এক সেনার শীর্ষ কর্তাদের মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলায় ।
এর পাল্টা ইরানও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে আমেরিকার সেনাঘাঁটিকে নিশানা করে হামলা চালাতে থাকে । পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস । তারা পরিষ্কার হুঁশিয়ারি দেয়, এই জলপথ দিয়ে কোনও তেলের ট্যাঙ্কার বা জাহাজ যেতে দেখলেই তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে ।
হরমুজ সঙ্কট
হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ বা 20 শতাংশ জ্বালানি পরিবাহিত হয় সারা বিশ্বে । তাই এই সংকীর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জলপথটি বন্ধ হওয়ায় সমস্যার মুখে পড়ে জ্বালানি রফতানি ও আমদানি দুই ধরনের দেশ । বিশ্বজুড়ে জ্বালানির মূল্যবদ্ধি হতে থাকে ।
ইরানের বক্তব্য, হরমুজ প্রণালী আন্তর্জাতিক জলপথ নয় । এই জলপথ ইরানের নিজস্ব । ইরানই এর একমাত্র দাবিদার । এই সাময়িক যুদ্ধ বিরতির পরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতে অর্থ দাবি করছে ইরান, এমনটাও খবর । অতএব, যুদ্ধের আগের মতো প্রণালী দিয়ে যাতায়াত মসৃণ হবে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ও শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির আগুন ক্রমশ ঝাঁঝালো হয়ে উঠছিল । গত সোমবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানকে হরমুজ প্রণালী খোলার কথা জানিয়ে চরম হুমকি দেন, একটা পুরো সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে । তাঁর ঠিক করে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের ডেডলাইন শেষ হওয়ার দেড় ঘণ্টা আগে হঠাৎ প্রকাশ্যে আসে ইরান ও আমেরিকা আপাতত দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় । দু'তরফেই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন ৷ ইরানের দশটি পয়েন্ট এবং আমেরিকার 15টি পয়েন্টে আপাতত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয় ।
পাশাপাশি এও স্থির হয় যে ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠকে বসবে আমেরিকা ও ইরান । প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে । পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং দেশের ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনির আমেরিকা সফরে গিয়েছেন। গাজা পিস বোর্ডের অন্যতম সদস্য পাকিস্তান । এছাড়া ইরানেরও মিত্র দেশ পাকিস্তান । অতএব, এই বিধ্বংসী যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অবতীর্ণ হয় ইসলামাবাদ ।
যুদ্ধের প্রথম থেকে তাঁকে দেখা না-গেলেও এই সমঝোতার আলোচনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের উপস্থিতি ঐতিহাসিক । 1979 সালের পর থেকে ইরানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে মার্কিন প্রশাসনিক শীর্ষকর্তার সরাসরি অন্তর্ভুক্ত এর আগে দেখা যায়নি । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আমেরিকা-ইরানের শান্তি বৈঠকে উপস্থিত থেকে জেডি ভান্স তাঁর প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনের পথ সুগম করছেন ।
2013 সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য ইরানের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানিকে ফোন করেছিলেন।