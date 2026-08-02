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সিন্ধু জলচুক্তিতে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব নষ্টের সব চেষ্টা করেছে পাকিস্তান: ভারতীয় দূত

রাষ্ট্রদূতের কথায়, দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে পাকিস্তান যদি সত্যিই ভারতের সহযোগিতা চায়, তবে বছরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা তাদের সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো প্রথমে ভেঙে ফেলতে হবে ।

Vinay Mohan Kwatr
আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা (ফাইল ছবি -এএনআই)
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By PTI

Published : August 2, 2026 at 12:28 PM IST

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ওয়াশিংটন, 2 অগস্ট: সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৷ অথচ পাকিস্তান প্রায় 50 বছর ধরে তা নস্যাৎ করার কাজ চালিয়ে গিয়েছে ৷ এমনটাই দাবি করেছেন আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা ।

নিউজউইক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে তিনি জানিয়েছেন, সিন্ধু জল চুক্তি (আইডব্লিউটি) স্থগিত রাখার ভারতের সিদ্ধান্তটি কেবল সেই বিষয়কেই স্বীকৃতি দিয়েছে, যা পাকিস্তানের আচরণে আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ।

গত বছরের 22 এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হামলা চালায় পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা ৷ সেই হামলায় 25 জন পর্যটক-সহ মোট 26 জন নিহত হন ৷ আর সেই ঘটনার ঠিক পরের দিনই ভারত 'সিন্ধু জল চুক্তি' (IWT) স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷ সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পাকিস্তান সম্প্রতি একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল । তার কয়েক দিন পরেই ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রার এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হল ।

তাতে তিনি বলেছেন, "এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই চুক্তির প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছিল, এটি 'সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের মনোভাব' নিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে । পাকিস্তান প্রায় 50 বছর ধরে সেই সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বকে নস্যাৎ করেছে । চুক্তিটি স্থগিত রাখার বিষয়টি কেবল সেই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়, যা পাকিস্তানের আচরণ আগেই ধ্বংস করে দিয়েছিল ৷"

1960 সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তির (IWT) আওতায়, সিন্ধু অববাহিকার ছয়টি নদীর মধ্যে তিনটির নিয়ন্ত্রণ পায় নয়াদিল্লি ৷ যে নদীগুলো অববাহিকার মোট জলের প্রায় 20 শতাংশ বহন করে ৷ অন্যদিকে, প্রায় 80 শতাংশ জল বহনকারী নদীগুলোর অধিকার পায় ইসলামাবাদ । বিনয় মোহন কোয়াত্রা বলেন, "এই অসমতার কারণে ভারতের যেসব অঞ্চল জলের অধিকতর ভালো অধিকার পেলে উপকৃত হতে পারত, সেসব এলাকায় দশকের পর দশক ধরে উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে । তা সত্ত্বেও ভারত এই চুক্তি মেনে চলেছে ।"

তিনি দাবি করেন, এর প্রতিদানে পাকিস্তান 1965, 1971 ও 1999 সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং কয়েক দশক ধরে অব্যাহত শত্রুতা ও আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যায় ৷ যার মধ্যে রয়েছে 2001 সালে ভারতের সংসদে হামলা, 2008 সালে মুম্বইয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা, 2016 সালে উরি ও পাঠানকোট হামলা, 2019 সালে পুলওয়ামা হামলা এবং 2025 সালে পহেলগাঁও হামলা ।

বিনয় মোহন কোয়াত্রা জানান, দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে পাকিস্তান যদি সত্যিই ভারতের সহযোগিতা চায়, তবে বছরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা তাদের সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোকে প্রথমেই ভেঙে ফেলতে হবে । তিনি উল্লেখ করেন যে, এই চুক্তির আওতায় ভারতের নেওয়া যেকোনও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রধান প্রতিক্রিয়া হিসেবে বরাবরই দেখা গিয়েছে নানা বাধা সৃষ্টি ও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা ।

তিনি বলেন, "গত ছয় দশকের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে চুক্তিটি পুনর্বিবেচনার জন্য ভারতের নেওয়া উদ্যোগগুলোতেও পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে বাধা দিয়েছে ৷ অথচ এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ভারত তার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারত ।" বিনয় মোহন কোয়াত্রা আরও বলেন, "ধীরে ধীরে পাকিস্তান ভারতের সেই আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, যে আস্থার ওপর ভিত্তি করে ভারত বিশ্বাস করত যে তারা চুক্তির আওতায় নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কিংবা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরও ভালো কোনও চুক্তি আশা করতে পারবে ।"

রাষ্ট্রদূত আরও জানিয়েছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার পক্ষে যারা কথা বলছেন, তারা হয় অতীতে নেওয়া এ ধরনের উদ্যোগের ইতিহাসের বিষয়টি বিবেচনা করেননি, অথবা তারা হয়তো বিশ্বাস করেন যে বারবার একই কাজ করে ভিন্ন ফলাফলের আশা করাটা পাগলামি নয় । বিনয় মোহন কোয়াত্রা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ ভারতের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন: 'সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না...সন্ত্রাস ও বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে পারে না...জল ও রক্ত ​​একসঙ্গে বইতে পারে না'।"

রাষ্ট্রদূতের কথায়, পাকিস্তানে যে জলের সংকট দেখা দিয়েছে, তা আসলে ইসলামাবাদ সরকারের অব্যবস্থাপনারই ফল । বিনয় মোহন কোয়াত্রা বলেন, "ভারতকে দোষারোপ করে সম্মেলন আয়োজন বা হুমকি দেওয়ার পরিবর্তে পাকিস্তানের সরকারের উচিত তাদের অত্যন্ত নিম্নমানের জল-উৎপাদনশীলতার সমস্যাটি সমাধান করা ।" তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের প্রতিটি ব্যর্থতার জন্য ভারতকে দায়ী করার পাকিস্তানের অভ্যাসটি এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে । তিনি বলেন, "বিশ্বের উচিত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলা ।"

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সিন্ধু জল চুক্তি
ভারতের রাষ্ট্রদূত
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