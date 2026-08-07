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পাক সরকারের কালা কানুন: তিন শহরের বাইরে 'নিষিদ্ধ' বিদেশি মিডিয়া, সত্য ঢাকতে মরিয়া ইসলামাবাদ !

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থাগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আরও ক্ষুণ্ণ হবে এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধা পাবে ৷

Pakistan News
পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রতিবাদের ছবি (ANI)
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By ANI

Published : August 7, 2026 at 9:51 AM IST

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নিউইয়র্ক, 7 অগস্ট: পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে (PoJK) বিক্ষোভের মধ্যে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পাকিস্তান ৷ প্রশাসনিক ব্যর্থতার জেরে এই বিক্ষোভের খবর দেশের বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থাগুলি ৷

পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক 'ফরেন মিডিয়া ফ্যাসিলিটেশন গাইডলাইনস 2026'-এর আওতায়, বিদেশি সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে কর্মরত পাকিস্তানি সাংবাদিকদের ইসলামাবাদ, লাহোর ও করাচির বাইরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের আগে মন্ত্রকের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে ৷

এই নির্দেশিকায় সাংবাদিক, বিদেশি সংবাদমাধ্যম, স্থানীয় সহায়তাকারী (ফিক্সার) এবং কন্ট্রিবিউটরদের মন্ত্রকের কাছে রেজিস্টার করার কথাও বলা হয়েছে । এছাড়া অ্যাবোটাবাদ ও মুরির মতো সংবেদনশীল এলাকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে, এমনকি ব্যক্তিগত বা অবকাশ যাপনের জন্য গেলেও বিদেশি সাংবাদিকদের 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) নিতে হবে ।

পাকিস্তানের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থাগুলি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে । তাদের মতে, এই নিয়মকানুন সাংবাদিকতার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ—যার মধ্যে PoJK-তে চলতে থাকা বিক্ষোভও অন্তর্ভুক্ত ৷ নতুন নীতি নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনকে সীমিত করতে পারে । 'কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস' (CPJ) পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যেন তারা এই নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেয় ৷ CPJ এই নির্দেশিকাকে কঠোর ও দমনমূলক (draconian) বলে অভিহিত করেছে ।

6 অগস্ট প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সিপিজে-র আফগানিস্তান ও পাকিস্তান বিষয়ক প্রতিনিধি ওয়ালিউল্লাহ রহমানি বলেন, "এই 'ফরেন মিডিয়া ফ্যাসিলিটেশন গাইডলাইনস' পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রচার আরও সীমিত করার সুযোগ করে দিয়েছে । এর ফলে সাংবাদিকরা পাকিস্তানের প্রধান তিনটি শহরের বাইরে স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে বাধাগ্রস্ত হতে পারেন এবং প্রশাসনিক রোষানলে পড়ার ঝুঁকি বাড়বে ৷ এই পদক্ষেপগুলি পাকিস্তানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আরও একটি ভয়াবহ আঘাত ৷"

তিনি উল্লেখ করেন, পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরে অস্থিরতা নিয়ে সংবাদ সংগ্রহকারী সাংবাদিকরা ইতিমধ্যে বারবার বিধিনিষেধের মুখে পড়ছিলেন । সিপিজে-র মতে, PoJK-তে বিক্ষোভের আন্তর্জাতিক প্রচার নিয়ে পাকিস্তান সরকার সমালোচনা করা এবং আল জাজিরার বিরুদ্ধে হলুদ সাংবাদিকতায় (Yellow Journalism) লিপ্ত থাকার অভিযোগ তোলার ঠিক পরেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয় ৷ এই গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাটি উল্লেখ করেছে, এরপর থেকেই পাকিস্তানে আল জাজিরার ওয়েবসাইট দেখানো সীমিত করা হয়েছে ।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যদি সংবাদমাধ্যমের কাজ পাকিস্তানের আদর্শ, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তার পরিপন্থী হয়, তাহলে সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যমের অ্যাক্রিডিটেশন (স্বীকৃতি) স্থগিত বা বাতিল করার হবে ৷ সিপিজে আরও উল্লেখ করেছে, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় পুলিশের বর্বরতা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশের পর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ওই অঞ্চলে প্রশাসনিক সংস্কারের দাবিতে হওয়া বিক্ষোভের সংবাদ প্রচার নিষিদ্ধ করেছে । এছাড়া ওই এলাকায় মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবাও স্থগিত করা হয়েছিল ।

রয়টার্সও এই বিধিনিষেধের সমালোচনা করেছে ৷ সংস্থার মুখপাত্র জানান, সাংবাদিকরা যেখানেই থাকুন না কেন, সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁদের অবাধ স্বাধীনতা থাকা উচিত । এদিকে, পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন (HRCP) নতুন নির্দেশিকা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে । তাদের মতে, এই নির্দেশিকা সাংবাদিকতাকে সহজতর করার পরিবর্তে সংবাদ সংগ্রহের উপর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে । এক বিবৃতিতে কমিশন বলেছে, "সরকারের নতুন 'বিদেশি গণমাধ্যম সহায়তা নির্দেশিকা 2026' (Foreign Media Facilitation Guidelines 2026) নিয়ে এইচআরসিপি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ।"

এইচআরসিপি বলেছে, "দেশের বিশাল অংশ থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকদের রাষ্ট্রীয় অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা একটি উদ্বেগজনক বার্তা দেয় ৷ তা হল, সমালোচনামূলক সাংবাদিকতা এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত ।"

সংস্থাটি পাকিস্তান সরকারের প্রতি এই পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় তাদের সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে ।

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MEDIA FREEDOM IN PAKISTAN
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