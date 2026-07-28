পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে প্রথম দফার ভোটে PML-N জয়ী 9 আসনে, বাকি 4 আসন PPP-র দখলে

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে প্রথম দফার ভোটে PML-N জয়ী 9 আসনে, বাকি 4 আসন PPP-র দখলে
এই ভোট নিয়ে হিংসা ছড়াচ্ছে শুরু থেকে ৷ বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন ৷ ভারতের দাবি, পিওকে দখলে রাখার বিষয়টি আড়াল করতেই এই নির্বাচন পাকিস্তানের ৷
By PTI
Published : July 28, 2026 at 8:01 PM IST
ইসলামাবাদ, 28 জুলাই: পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রথম ধাপে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) 13টি আসনের মধ্যে নয়টিতে জয়লাভ করেছে । বাকি আসনগুলোতে জয় পেয়েছে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) । মঙ্গলবার এই তথ্য দিয়েছে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ৷
পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের তথাকথিত বিধানসভার আসন সংখ্যা 53 ৷ এর মধ্যে 45টি আসনে সরাসরি নির্বাচন হয় ৷ আটটি আসন নারী, প্রযুক্তিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য সংরক্ষিত । 45টি আসনে নির্বাচন 27 জুলাই থেকে 10 অগস্টের মধ্যে তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ সোমবার প্রথম দফার ভোট নেওয়া হয় ৷ মঙ্গলবার সেই ভোটের ফলাফল সামনে এল ৷
নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, নওয়াজ ও শাহবাজ, শরিফ ভাইদের নেতৃত্বাধীন পিএমএল-এন নয়টি নির্বাচনী এলাকায় জয়ী হয়েছে ৷ অন্যদিকে ভুট্টো পরিবারের নেতৃত্বাধীন পিপিপি চারটি আসন পেয়েছে । উভয় দলই পাকিস্তান সরকারে জোটসঙ্গী । কিন্তু এই ভোটে দুই দলের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে ৷ কারণ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এই নির্বাচনে লড়ছে না ৷
সোমবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এই প্রথম ধাপে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল ৷ ফলাফল প্রকাশ্যে আসার পর সাতটি আসনে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে পিপিপি ৷ দলের প্রবীণ নেতা নায়ার বোখারি বলেছেন, “আমাদের জয়ী আসনগুলো পিএমএল-এন কে উপহার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ।”
পিপিপি-র অন্যান্য প্রবীণ নেতারা দাবি জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট কিছু নির্বাচনী এলাকায় কারচুপির তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা না করে । অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের উপদেষ্টা রানা সানাউল্লাহ কারচুপির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন ৷ তাঁর দাবি, নির্বাচন মূলত ‘শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু’ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ কেবল একটি নির্বাচনী এলাকায় হিংসার খবর পাওয়া গিয়েছে ।
এদিকে সোমবার ভোটগ্রহণের দিন এক হিংসাত্মক সংঘর্ষে পিপিপি-র একজন কর্মী নিহত ও দু’জন আহত হন ৷ অভিযোগ, পিএমএল-এন এর এক নেতার গুলি করার জন্যই এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল । এছাড়া, জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি) মঙ্গলবার জানিয়েছে, নির্বাচনের প্রথম ধাপে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের অন্তত 14 জন কর্মী নিহত এবং দুই ডজনেরও বেশি কর্মী আহত হয়েছেন । পাক অধিকৃত কাশ্মীরের এই সংগঠনটি পাকিস্তান সরকার আগেই নিষিদ্ধ করেছে ৷ তবে ওই অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নিহতের এই সংখ্যার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ওপর জেএএসি-র বিক্ষোভকারীরা গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ করেছে ।
প্রসঙ্গত, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের তথাকথিত বিধানসভায় 12টি আসন শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৷ এই কোটা বাতিলের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব জেএএসিসি ৷ তারা এই নিয়ে বিক্ষোভ করে ৷ তার পালটা হিসেবে দমন-পীড়ন চালায় পাকিস্তানি প্রশাসন ৷ তার জেরে এই অঞ্চলে প্রায় দুই মাস ধরে হিংসা চলছে ৷ হিংসার জেরে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন ৷ সেই পরিস্থিতিতেই সোমবার থেকে সেখানে নির্বাচন শুরু হয়েছে ৷
গত 14 জুলাই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের এই পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছিল ভারত ৷ ভারতের দাবি, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে যে বিক্ষোভ চলছে, তার কারণ সেখানে পাকিস্তানের দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারের ফল ৷ সেখানে পুলিশি দমন-পীড়নের সমালোচনাও করে ভারত সরকার ৷
তাছাড়া পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এই নির্বাচনকে মান্যতা দেয় না ভারত ৷ এই নিয়ে নয়াদিল্লিতে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘‘বর্তমানে যে লোক দেখানো নির্বাচনী আয়োজন চলছে, তা আসলে ওই অঞ্চলে পাকিস্তানের অবৈধ দখলদারিত্বকে আড়াল করার এবং মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে গোপন রাখার একটি প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় ।’’
ভারতের অবস্থান হল, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ—এই পুরো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটিই ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ ৷ আর পাকিস্তান এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর কিছু অংশে ‘অবৈধ ও জোরপূর্বক দখল’ বজায় রেখেছে ।