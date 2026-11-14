সভ্যতা-সংলাপে অংশ নিতে ভারতে আসছেন পাকিস্তানের মন্ত্রী
SCO Civilisational Dialogue: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে । তার মধ্য়ে পাক মন্ত্রীর ভারত সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ।
Published : November 14, 2026 at 10:01 PM IST
ইসলামাবাদ, 14 নভেম্বর: আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে পরিবেশ মন্ত্রীকে ভারতে পাঠাচ্ছে পাকিস্তান। বছর দেড়েক আগে হওয়া অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম নিজের মন্ত্রিসভার কোনও সদস্যকে ভারতের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহবাজ শরিফ।
নভেম্বর মাসের 20 থেকে 22 তারিখ সাংহাই কোঅপোরেশন অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে দিল্লিতে সভ্যতার বিবর্তন সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই ধরনের কোনও অনুষ্ঠান এর আগে আয়োজিত হয়নি । সেখানে অংশ নেবেন পাকিস্তান সরকারের পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী মুসাদিক মাসুদ মালিক ।
পাক-সরকারের তরফে শুক্রবার জারি করা একটি প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এসসিও-র মধ্যে থাকা প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন । মানব সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হবে । সেখানে উপস্থিত থেকে মালিক পাকিস্তানের পক্ষ তুলে ধরবেন। ইসলামাবাদ সবসময় পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে হওয়া আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগকে আরও সুদৃঢ় করার পক্ষে। সেই বার্তা নিয়েই দিল্লি যাবেন মন্ত্রী ।
ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির শুরু বেশ কয়েকবছর আগে। জঙ্গিদের মদত দেয় বলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনায় যেতে নারাজ দিল্লি । আর ঠিক এই কারণে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কোনও বিষয়ে চর্চাও হয় না সেভাবে ।
উত্তেজনার এই আবহে এক দেশের মন্ত্রী অন্য দেশে গিয়েছেন এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি। তবে এবার যে তেমন কিছু হতে পারে তার আভাষ মিলেছিল আগেই । ভারতের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল সম্মেলনে অংশ নিতে এসসিও-র আওতায় থাকা দশটি দেশকেই আমন্ত্রণ করা হয়েছে । সেই তালিকায় ছিল পাকিস্তানের নামও ।
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালও জানিয়েছিলেন, সমস্ত সদস্য দেশকেই আমন্ত্রণ করা হয়েছে । পাশাপাশি সম্মেলনের আয়োজন করতে অন্য সমস্ত ব্যবস্থাও করা আছে । তাঁর কথায়, "এসসিও (SCO) সদস্য দেশগুলি-সহ বেশ কয়েকটি দেশকে দিল্লিতে আয়োজিত সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা এই সভ্যতা বিষয়ক সংলাপ (Civilizational Dialogue) আয়োজন করতে মুখিয়ে আছি ।"
তিনি জানান, ইউরেশিয়ায় সাংস্কৃতিক বিনিময় ও জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ভারত এমন উদ্যোগ নিয়েছে । এই সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারে প্রকাশ্যে প্রথম মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং । গত 20 অক্টোবর তিনি জানান, ভারত সভ্যতা বিষয়ক সংলাপের আয়োজন করতে চলেছে । এবার জানা গেল তাতে পাকিস্তানও অংশ নেবে ।