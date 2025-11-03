ETV Bharat / international

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করছে পাকিস্তান-চিন-সহ 4 দেশ, চাঞ্চল্যকর দাবি ট্রাম্পের

রবিবার এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, রাশিয়া, চিন, উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তান-সহ অনেক দেশ পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে৷

US President Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এএনআই)
ওয়াশিংটন ডিসি, 3 নভেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে পাকিস্তান সক্রিয়ভাবে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষাকারী দেশগুলির মধ্যে একটি। তিনি এটিকে অন্যান্য দেশের মধ্যে একটি বৃহত্তর প্যাটার্নের অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের নিজস্ব পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় শুরু করতে হবে।

রবিবার সিবিএস নিউজের 60 মিনিটস অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, রাশিয়া, চিন, উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তান-সহ অনেক দেশ পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে, যেখানে আমেরিকাই একমাত্র দেশ যারা তা করে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "রাশিয়া পরীক্ষা চালাচ্ছে এবং চিনও পরীক্ষা চালাচ্ছে ৷ কিন্তু তারা এ বিষয়ে কথা বলে না। আমরা একটি উন্মুক্ত সমাজ। আমরা আলাদা। আমরা এ বিষয়ে কথা বলি। আমাদের এ বিষয়ে কথা বলতে হবে ৷"

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প মন্তব্য করেন, "আমরা পরীক্ষা (পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা) করব কারণ ওরা পরীক্ষা করে এবং অন্যরাও পরীক্ষা করে... এবং অবশ্যই উত্তর কোরিয়া পরীক্ষা করছে। পাকিস্তান পরীক্ষা করছে।" রাশিয়ার সাম্প্রতিক উন্নত পারমাণবিক-সক্ষম অস্ত্রের পরীক্ষা করে সাফল্য পেয়েছে বলে দাবি করেছে, যার মধ্যে পসেইডন টর্পেডো রয়েছে।

রাশিয়া এবং চিন পরীক্ষা করছে

রবিবার সিবিএস নিউজের 60 মিনিটস অনুষ্ঠানে 30 বছর পর আরেকটি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করার মার্কিন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, "রাশিয়া ও চিন পরীক্ষা চালাচ্ছে ৷ কিন্তু, তারা এ নিয়ে কথা বলে না। আমরা একটি উন্মুক্ত সমাজ ৷ আমরা কথা বলি ৷ কারণ, আমাদের একটি মুক্ত সংবাদমাধ্যম আছে।" ট্রাম্প আরও বলেন, "আমরা পরীক্ষা করব কারণ ওরা পরীক্ষা (পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা) চালাচ্ছে। উত্তর কোরিয়া পরীক্ষা চালাচ্ছে, পাকিস্তানও পরীক্ষা চালাচ্ছে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কত পারমাণবিক শক্তি আছে?

ট্রাম্প বলেন, "রাশিয়া ঘোষণা করেছে যে তারা পরীক্ষা করবে। উত্তর কোরিয়া ক্রমাগত পরীক্ষা করছে। অন্যান্য দেশও করছে। আমরাই কেবল এটি করছি না, এবং আমি চাই না যে আমরাই একমাত্র দেশ হই যারা পরীক্ষা করে না।"

বিশ্বকে 150 বার ধ্বংস করার মতো পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে

ট্রাম্প দাবি করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেন, "আমাদের কাছে বিশ্বকে 150 বার ধ্বংস করার মতো পর্যাপ্ত পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।" তিনি বলেন যে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ট্রাম্পের দাবি, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলা হয়েছে ৷ যদিও এর জন্য তিনি কোনও সময় বা স্থান নির্দিষ্ট করেননি।

পুতিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন

ইতিমধ্যে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন চুক্তির আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটিয়ে একটি আইনে স্বাক্ষর করেছেন যা সামরিক ব্যবহারের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের রসদ উপাদানের উৎপাদন সীমিত করার একটি চুক্তি।

ট্রাম্পের নির্দেশে তিন দশক পর আমেরিকায় পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করা হবে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার কথা বললেও মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারি ক্রিস রাইট ফক্স নিউজকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষায় কোনও পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হবে না ৷ তবে এটি একটি সিস্টেমে পরীক্ষা করা হবে।

