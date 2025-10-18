যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন! পাক বায়ুসেনার এয়ার স্ট্রাইকে হত 3 আফগান ক্রিকেটর-সহ 10

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন! পাক বায়ুসেনার এয়ার স্ট্রাইকে হত 3 আফগান ক্রিকেটর-সহ 10
শুক্রবার আফগানিস্তানের ভিতরে পাকিস্তানি হামলায় 3 জন খেলোয়াড়ের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড ৷ একটি টুর্নামেন্ট খেলার জন্য এলাকায় এসেছিলেন তাঁরা ৷
কাবুল 18 অক্টোবর: যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আকাশপথে আফগানিস্তানের উপর হামলা চালালো পাকিস্তান! শুক্রবার রাতে পাকতিকা প্রদেশের উরগুন জেলায় এয়ার স্ট্রাইক করে ইসলামাবাদ ৷ হামলায় 10 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 3 জন আফগান ক্রিকেটার ও 2টি শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে আফগান প্রশাসন ৷
গত এক সপ্তাহ ধরে রক্তাক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িত আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ৷ হামলা-পাল্টা হামলায় উভয়পক্ষের কয়েক ডজন সেনা এবং সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই আবহে বুধবার 48 ঘণ্টার জন্য যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেয় দুই পক্ষ ৷ কিন্তু, কাবুলের অভিযোগ যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে তার আগেই হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান ৷
তালিবানের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, পাকতিকার 3টি অঞ্চলে হামলা করে পাকিস্তান ৷ এই হামলার কড়া জবাব দেওয়া হবে ৷ প্রদেশের এক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিনের পাক হামলায় 10 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 12 জন আহত হয়েছেন ৷ মৃতদের মধ্যে 3 জন ক্রিকেটার এবং 2টি শিশুও রয়েছে ৷ আফগান ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, পাকতিকা প্রদেশে একটি টুর্নামেন্ট খেলার জন্য গিয়েছিলেন মৃত 3 খেলোয়াড় ৷ হামলার প্রতিবাদে আসন্ন ত্রিদেশীয় টি-20 সিরিজ থেকে দল প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানিয়েছে বোর্ড ৷
এদিকে হামলা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের এক শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিক জানান, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় হাফিজ গুল বাহাদুর গ্রুপকে লক্ষ্য করে এদিন হামলা চালানো হয় ৷ আফগান সীমান্তবর্তী উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় অবস্থিত সেনাছাউনির উপর একাধিক হামলার জন্য দায়ী এই সংগঠন ৷ হামলায় 7 জন সেনা জওয়ানের মৃত্যুও হয়েছে ৷ এদিন কেবলমাত্র তাদের লক্ষ্য করে নির্ভুলভাবে হামলা করা হয় ৷
সংঘর্ষের সূত্রপাত
মূলত, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ৷ পাকিস্তানের অভিযোগ, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর নেতৃত্বাধীন জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দিচ্ছে আফগানিস্তান ৷ যদিও ইসলামাবাদের এই দাবি অস্বীকার করেছে কাবুল ৷
এই আবহে পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বি ভারত সফরে আসেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী ৷ তাঁর সফরের সময় শনিবার থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে আফগানিস্তান ৷ দক্ষিণে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় হামলা চালায় তালিবান ৷ পাল্টা আক্রমণ করে ইসলামাবাদও ৷ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তালিবান যোদ্ধা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করে ৷ দুই দেশের এই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয় ৷ পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে 48 ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তে নেয় দুই দেশ ।
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মুহাম্মদ আসিফ কাবুলের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে হামলা এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন । এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে তিনি লেখেন, শান্তি আলোচনার জন্য কাবুলে কোনও প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে না ৷ সন্ত্রাসবাদের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের এর মূল্য দিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷ এদিকে, তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ স্পষ্ট জানান, পাকিস্তান হামলা না-করলে তাঁরাও কোনও আক্রমণ করবেন না ৷