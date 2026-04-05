কলকাতায় হামলা করবে পাকিস্তান ! হুমকি খোদ পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

কলকাতায় হামলা করবে পাকিস্তান ! হুমকি খোদ পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী এও জানান, ভারতের পক্ষ থেকে যে কোনও হামলার জবাবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া হবে দ্রুত, সুপরিকল্পিত এবং চূড়ান্ত ।
By PTI
Published : April 5, 2026 at 10:56 AM IST
লাহোর, 4 এপ্রিল: এবার সরাসরি কলকাতায় হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ ৷ শনিবার ভারতকে কার্যত সতর্ক করে দিয়ে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের 'দুঃসাহসিক পদক্ষেপ' নেওয়া হলে পাকিস্তান তার জবাবে কলকাতায় পাল্টা হামলা চালাবে ।
লাহোর থেকে প্রায় 130 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নিজের শহর শিয়ালকোটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন খাজা আসিফ ৷ সেখানেই তিনি বলেন, "ভারত যদি এবার কোনও 'ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন' (মিথ্যা অজুহাতে হামলা) চালানোর চেষ্টা করে, তবে আমরা সেই হামলাকে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে যাব ।"
তিনি দাবি করেছেন, এমন কিছু রিপোর্ট তাদের হাতে এসেছে যাতে বলা হয়েছে—ভারত তাদের নিজস্ব লোকজনের মাধ্যমে কিংবা তাদের হেফাজতে থাকা কিছু পাকিস্তানি নাগরিককে ব্যবহার করে একটি 'ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন'-এর ছক কষেছে । এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা কোথাও কিছু মৃতদেহ ফেলে রাখবে এবং দাবি করবে, এরা সন্ত্রাসবাদী ছিল ৷ একই সঙ্গে এও বলা হবে, এরাই একাধিক কাণ্ড ঘটিয়েছে । তবে, নিজের এই দাবির সমর্থনে তিনি কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বা তথ্য অবশ্য দেননি ৷
বৃহস্পতিবার পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন যে, ভারতের পক্ষ থেকে যে কোনও হামলার জবাবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া হবে দ্রুত, সুপরিকল্পিত এবং চূড়ান্ত । আসিফ মূলত ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্যের জবাবে এই কথাগুলি বলেছিলেন । রাজনাথ সিং এর আগে বলেছিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের কোনও প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি কোনও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেয়, তবে তার জবাবে ভারত নজিরবিহীন ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।
প্রসঙ্গত, এমন সময়ে খাজা আসিফের বক্তব্য সামনে এসেছে, যখন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের তোড়জোর চলছে ৷ এই আবহে পাকিস্তানের তরফে এমন হামলার হুমকিকে হাল্কাভাবে নিতে চাইছে না কোনও পক্ষই ৷ তবে এখনও পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পাল্টা কোনও মন্তব্য আসেনি ভারতের তরফে ৷ উল্লেখ্য, গত বছরের 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে যে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল, তার জেরে অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছিল ভারত ৷ দুই দেশের মধ্যে চার দিন ধরে ব্যাপক সংঘর্ষও হয় ৷ এরপর ফের হামলার হুমকি দিয়ে জল ঘোলা করতে চাইছে পাকিস্তান এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল ৷